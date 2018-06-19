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滴滴车主资金最长被沉淀8天 司机期待引入银行存管

滴滴车主资金最长被沉淀8天 司机期待引入银行存管
2018年06月19日 11:07 证券日报
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　　原标题：滴滴车主提现不自由 资金最长被沉淀8天 司机期待引入银行存管

　　作者：刘萌

　　近日，《证券日报》记者在选择滴滴出行时，遇到滴滴车主吐槽“只有每周二才能提现，滴滴这么多车主的钱凑在一起资金总额会很大，平台如果有问题，司机会受到损失”。

　　《证券日报》记者查看滴滴车主“分成提现规则”发现，滴滴对于车主提现，除了时间限制在“每周二9：00-22：00”外，对于单日提现限额、提现次数都有明确规定，同时每周二的可提收入为“本周一00：00前的所有收入”。这也就意味着滴滴车主的收入最长会有8天的资金沉淀。

　　《证券日报》记者拨打滴滴出行客服电话、查看车主注册时滴滴一方制定的《服务标准及违约责任约定》、各类车型的《服务协议》以及“余额”界面的常见问题咨询，均未发现对这部分资金收益、安全保障的解释或约定条款。

　　客服回答不一致

　　打开滴滴车主APP，打开钱包-规则说明，可查看提现规则。截至本文截稿前，在“钱包”界面，余额后面显示“下一提现日为6月19日”。具体提现规则为“提现时间：每周二9：00-22：00；可提收入：本周一00：00前所有收入；单日提现限额：15000元；到账时间：24小时内；提现次数：当日最多3次”。

　　针对此项规定，《证券日报》记者拨打了滴滴出行的客服电话。客服人员告诉本报记者：“对一段时间内资金冻结是考虑到订单异常的情况，怕订单金额有所变更，避免公司风险。”当记者质疑“异常订单毕竟是少数，这类金额变更滴滴可以在其他流程优化以减少风险，并不需要占用车主长达8天的收入”时，上述客服人员表示：“从我入职滴滴，公司就是这样规定的，对于您的意见我会帮您反映”。

　　当记者继续询问这部分资金是否有“资金存管”时，客服却回答：“这部分资金就是您的流水，您放心，不管多久不提取都不会没有的。”

　　当记者询问有什么办法能够全额提现时，这位客服表示：“司机申请离职时可以全部提现。”

　　事实上，有关提现规则及约定，滴滴客服人员的回应并不完全一致。当本报记者再次致电咨询，另一个客服人员就有第二种说法。“我们规定每周二、周四可以提现，可提收入为72小时之前的所有收入，当日最多提现3次，每次不超过5000元。”

　　对于《证券日报》记者关心的“是否有银行资金存管”或“最多8天的沉淀资金如何管理”等问题，第二位客服则表示：“不太了解，公司培训时没有关于这一问题的回答。”同时，他告诉记者：“车主注册时的用户协议写得很全面，可以找一下相关约定。”

　　滴滴车主质疑资金安全

　　事实上，滴滴车主对于余额提现规则、是否有资金存管等问题也多有疑惑。

　　《证券日报》记者百度搜索“滴滴车主提现”等类似问题，发现了大量相关提问。很多都是滴滴车主在询问“提现规则”以及质疑“为什么占用司机收入”。在一篇名为“滴滴提现为什么提不完”的问题中，有一个回答“由于司机端之前有司机为乘客代充值功能，所以提现只支持提现周一零点之前的金额。预留的金额是为了方便给乘客代充值使用”。不过，本报记者拨打滴滴出行咨询服务热线，接通的几位客服都表示不清楚这个功能，至少现在没有类似活动。

　　由于记者并未注册滴滴车主，本报记者联系了3位滴滴车主帮助查询相关协议。

　　其中两位车主表示，在注册时滴滴一方并未提醒收入提现时间是有限制的，自己也是在第一次提现不成功时才发现有时间限制，滴滴并没有告知车主这部分资金是否有存管，或者和车主签订其他协议。

　　另一位车主在《证券日报》记者咨询时才注意到“提现”的时间以及金额限制。他告诉记者：“钱包的余额可以直接购买理财产品‘滴滴金桔宝’，并且可以设定余额自动转入，平时怕麻烦，直接买了理财。”

　　不过，这位车主表示：“我其实并不需要每天提现，放在理财产品甚至只在余额里闲着也没有任何问题。不过注册时滴滴不具体说明还是有些不舒服。”

　　此外，《证券日报》记者出行时偶遇的一位快车车主表示，“这么多司机的收入无偿放在滴滴系统并不公平，万一平台出了事情司机的收入还可能发生损失；如果滴滴公司对车主的诚信不放心，可以引入银行存管，这样可以由第三方来确保公平。”

 

滴滴车主体现
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