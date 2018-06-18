京东斥资1.2亿美元增持唯品会 持股比例升至6.8%

【TechWeb报道】6月18日消息，京东日前向SEC（美国证券交易委员会）提交的文件显示，该公司斥资1.2亿美元增持唯品会，持股比例升至6.8%。

文件显示，自今年4月份，京东买入唯品会约859万股ASD（美国存托股份，代表唯品会约172万股A类股），平均买入价格约14.1517美元每ADS，总计斥资约1.2亿美元。

截至今年6月13日，京东持有唯品会总计约892万股A类股，持股比例升至6.8%。

去年12月，腾讯、京东、唯品会今日共同宣布，三方已达成协议，腾讯和京东将以现金形式向唯品会投资总计约8.63亿美元。根据协议，腾讯和京东将认购唯品会新发行的A类普通股，认购金额分别约为6.04亿美元和2.59亿美元。交易完成后，腾讯和京东将分别持有唯品会全部已发行股份的7%和5.5%。

腾讯和京东认购的A类普通股会受到为期两年的锁定期限制。在两年的锁定期内，腾讯有权任命一位唯品会董事会成员，京东可以任命一位董事会的观察员。两年锁定期期满后，只要腾讯和京东各自持有唯品会的12%和8%的股权，或根据与唯品会的共同协定，腾讯和京东可以继续保有其董事和观察员的任命权。

另外，京东自身今日也得到了一个科技巨头的投资。谷歌将对京东投资5.5亿美元，获得2,710万股京东新发行A类股。京东一位发言人称，这将使谷歌持有京东不到1%的股份。

上周五收盘，京东股价下跌0.37%至43.59美元，总市值约622.13亿美元。