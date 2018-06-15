新浪科技> 互联网 > 正文

Facebook砸10亿做内容，能行吗？

Facebook砸10亿做内容，能行吗？
2018年06月15日 16:20 界面
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：界面

　　6月14日，据《Variety》报道，Facebook持续加大在原创性内容上的投入，包括娱乐、新闻及体育视频。但目前为止，这家科技巨头的战略是否成功仍然有待证明。

　　分析师预计，Facebook将会在未来12个月里投入至少10亿美元，甚至20亿美元，希望把已经在美国推出的Facebook Watch发展成为像电视一样拥有大量用户基础的互动式视频平台。Facebook管理层更希望这能够让Facebook Watch像电视一样吸引大量的广告投放。

　　Facebook已经与多家主流媒体合作，预订了一批独家新闻节目，预计将在这个夏天进行直播，合作媒体包括ABC新闻、CNN、福斯新闻频道及美国西班牙语电视网Univision。此举部分原因是为了弥补Facebook此前的假新闻风波，这些节目将会有著名新闻人物坐镇，例如CNN的安德森·库珀（Anderson Cooper）和福斯新闻频道的谢珀德·史密斯（Shepard Smith）。

　　Facebook Watch上的其它节目将围绕各种明星达人来建立，例如Jada Pinkett Smith的《Red Table Talk》，Tia Mowry的《Quick Fix》，还有Instagram美妆达人Huda Kattan携个人化妆品品牌出镜的真人秀。此外，平台也会有剧集节目进驻，例如由凯莉·华盛顿（Kerry Washington）出品的青少年电视剧《Five Points》，该剧已于6月4日开播。

　　长远来看，体育应该是Facebook在内容项目上的重点投入对象。今年Facebook在体育上的重大投资包括25场美国职棒大联盟（MLB）赛事的独播版权以及极限运动表演Nitro Circus的直播内容。

　　“这是Facebook对内容的一次全面出击，他们最近的用户增长速度正在放缓，”市场研究机构GBH Insights技术研究部门主管Daniel Ives说。他预测Facebook将会在接下来一年内投入15至20亿美元用于制作视频节目。“不会像Netflix的80亿美元那么高，但如果他们不重视原创和授权内容，就会是一次战略性失误，带来持续的影响。”

　　目前为止，我们很难知道Facebook Watch的运营情况。Facebook没有透露任何相关数据。第三方调查统计公司如尼尔森，ComScore和Tubular Labs也没有向公众提供该平台的数据。

　　Facebook Watch其中一个热门节目是《Ball in the Family》，主角是LaVar Ball、他的妻子Tina还有爱打篮球的孩子们，其中便有NBA洛杉矶湖人队的控球后卫Lonzo Ball。根据Facebook的公开统计数据，这个节目有接近150万关注者，第三季已经在6月10日播出，此前各集共录得超过1.1亿播放量。

　　“正是这个节目让Facebook Watch首次引起了人们的关注，”Facebook全球创意战略主管Ricky Van Veen说。根据Facebook的公开统计数据，从第一季到第二季，《Ball in the Family》的平均每集收看次数从260万上升到了460万。但怎么把这个数据换算成真实观众数量？根据Tubular的数据，仅在2018年4月，BuzzFeed烹饪视频就已录得10亿播放量。

《Ball in the Family》《Ball in the Family》

　　更甚的是，即使某个视频仅仅被观看了3秒，Facebook仍然会把它算作一次收看。另外也有数据指出，人们观看Facebook Watch剧集的平均用时相对更短。社交媒体视频分析公司Delmondo的统计表明，在2017年10月，即Facebook Watch刚上线2个月，观众的平均观看时长为每个章节23秒。到了2018年6月，这个时长上升到60秒，但仍然不足以让Facebook在视频中段插播广告。

　　Van Veen承认，病毒式传播视频能够比长剧集视频吸引更多的播放和转发量，但他同时坚称，用户参与度和视频观看量同样重要。

　　举个例子，《Red Table Talk》在今年5月7日首播后吸引了220万关注者，但更让Van Veen振奋的是这个节目的Facebook官方小组有接近26万成员，他们每个星期都会对这个节目进行讨论和问答。“这个节目对我们来说是一个导向标，因为Facebook致力于把人们联系起来并建立交流社区。”Van Veen说。

《Red Table Talk》《Red Table Talk》

　　到目前为止，Facebook Watch上绝大部分的节目都不是由Facebook原创出品的，而他们原创内容的推出仍然处于实验阶段，尝试还不到一年。维德布什证券（Wedbush Securities）分析师Michael Pachter认为，Facebook的视频战略距离为公司提供“极具意义的盈利”仍然有好几年的时间。他一直在观察Facebook的原创内容建设能否带来成效：“如果Facebook可以让你到他们的平台上收看一些你关注的节目，那么他们就能获得那些原本在电视上投放的广告所带来的收入。”

　　咨询公司Magid的全球媒体及娱乐部门高级副总裁Mike Bloxham认为，Facebook在推行一个长期的战略，先培养大量的用户基础，再向他们投放节目。但是他同时也提到，这个战略的成功率并没有保证。

　　“没有一击即中的说法，深耕内容平台并不代表你就能成功。”

　　翻译：马浩钧

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有