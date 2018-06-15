Facebook砸10亿做内容，能行吗？

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6月14日，据《Variety》报道，Facebook持续加大在原创性内容上的投入，包括娱乐、新闻及体育视频。但目前为止，这家科技巨头的战略是否成功仍然有待证明。

分析师预计，Facebook将会在未来12个月里投入至少10亿美元，甚至20亿美元，希望把已经在美国推出的Facebook Watch发展成为像电视一样拥有大量用户基础的互动式视频平台。Facebook管理层更希望这能够让Facebook Watch像电视一样吸引大量的广告投放。

Facebook已经与多家主流媒体合作，预订了一批独家新闻节目，预计将在这个夏天进行直播，合作媒体包括ABC新闻、CNN、福斯新闻频道及美国西班牙语电视网Univision。此举部分原因是为了弥补Facebook此前的假新闻风波，这些节目将会有著名新闻人物坐镇，例如CNN的安德森·库珀（Anderson Cooper）和福斯新闻频道的谢珀德·史密斯（Shepard Smith）。

Facebook Watch上的其它节目将围绕各种明星达人来建立，例如Jada Pinkett Smith的《Red Table Talk》，Tia Mowry的《Quick Fix》，还有Instagram美妆达人Huda Kattan携个人化妆品品牌出镜的真人秀。此外，平台也会有剧集节目进驻，例如由凯莉·华盛顿（Kerry Washington）出品的青少年电视剧《Five Points》，该剧已于6月4日开播。

长远来看，体育应该是Facebook在内容项目上的重点投入对象。今年Facebook在体育上的重大投资包括25场美国职棒大联盟（MLB）赛事的独播版权以及极限运动表演Nitro Circus的直播内容。

“这是Facebook对内容的一次全面出击，他们最近的用户增长速度正在放缓，”市场研究机构GBH Insights技术研究部门主管Daniel Ives说。他预测Facebook将会在接下来一年内投入15至20亿美元用于制作视频节目。“不会像Netflix的80亿美元那么高，但如果他们不重视原创和授权内容，就会是一次战略性失误，带来持续的影响。”

目前为止，我们很难知道Facebook Watch的运营情况。Facebook没有透露任何相关数据。第三方调查统计公司如尼尔森，ComScore和Tubular Labs也没有向公众提供该平台的数据。

Facebook Watch其中一个热门节目是《Ball in the Family》，主角是LaVar Ball、他的妻子Tina还有爱打篮球的孩子们，其中便有NBA洛杉矶湖人队的控球后卫Lonzo Ball。根据Facebook的公开统计数据，这个节目有接近150万关注者，第三季已经在6月10日播出，此前各集共录得超过1.1亿播放量。

“正是这个节目让Facebook Watch首次引起了人们的关注，”Facebook全球创意战略主管Ricky Van Veen说。根据Facebook的公开统计数据，从第一季到第二季，《Ball in the Family》的平均每集收看次数从260万上升到了460万。但怎么把这个数据换算成真实观众数量？根据Tubular的数据，仅在2018年4月，BuzzFeed烹饪视频就已录得10亿播放量。

《Ball in the Family》

更甚的是，即使某个视频仅仅被观看了3秒，Facebook仍然会把它算作一次收看。另外也有数据指出，人们观看Facebook Watch剧集的平均用时相对更短。社交媒体视频分析公司Delmondo的统计表明，在2017年10月，即Facebook Watch刚上线2个月，观众的平均观看时长为每个章节23秒。到了2018年6月，这个时长上升到60秒，但仍然不足以让Facebook在视频中段插播广告。

Van Veen承认，病毒式传播视频能够比长剧集视频吸引更多的播放和转发量，但他同时坚称，用户参与度和视频观看量同样重要。

举个例子，《Red Table Talk》在今年5月7日首播后吸引了220万关注者，但更让Van Veen振奋的是这个节目的Facebook官方小组有接近26万成员，他们每个星期都会对这个节目进行讨论和问答。“这个节目对我们来说是一个导向标，因为Facebook致力于把人们联系起来并建立交流社区。”Van Veen说。

《Red Table Talk》

到目前为止，Facebook Watch上绝大部分的节目都不是由Facebook原创出品的，而他们原创内容的推出仍然处于实验阶段，尝试还不到一年。维德布什证券（Wedbush Securities）分析师Michael Pachter认为，Facebook的视频战略距离为公司提供“极具意义的盈利”仍然有好几年的时间。他一直在观察Facebook的原创内容建设能否带来成效：“如果Facebook可以让你到他们的平台上收看一些你关注的节目，那么他们就能获得那些原本在电视上投放的广告所带来的收入。”

咨询公司Magid的全球媒体及娱乐部门高级副总裁Mike Bloxham认为，Facebook在推行一个长期的战略，先培养大量的用户基础，再向他们投放节目。但是他同时也提到，这个战略的成功率并没有保证。

“没有一击即中的说法，深耕内容平台并不代表你就能成功。”

翻译：马浩钧