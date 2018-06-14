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微信公众号可修改赞赏账户名称 只有一次修改机会

微信公众号可修改赞赏账户名称 只有一次修改机会
2018年06月14日 13:42 TechWeb
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　　原标题：微信：公众号可修改一次赞赏账户名称 撤销也会占用改名机会

　　6月14日消息，日前，微信公众号赞赏功能升级为“喜欢作者”，开启了赞赏的文章在原创文章底部有“喜欢作者”的入口。不过，一些用户设置错了账号名称，导致赞赏功能受到影响。为此，微信方面为符合条件的作者提供了一次修改赞赏账户名称的机会。

　　根据之前赞赏的规则，有邀请权限的公众号在“赞赏功能”里填写微信号发送创建邀请。通过公众号的邀请，进入“赞赏账户”小程序填写信息，即可完成创建。创建赞赏账户后，点击头像，在“可收款公众号”里添加公众号。公众号对文章声明原创时，输入赞赏账户名进行查找。选择了赞赏账户的文章可以开启赞赏。

　　对于设置错了账号名称的作者，在“赞赏账户”小程序的管理端，点击名字 - “我的信息” - 名字，就可以进入改名流程了。旧名字将会有7天保护期，在7天内可以撤销新名字，恢复原来名称。如果不选择恢复，7天后旧名称就会释放，其它人都可以注册这一名称。

　　需要注意的是，每个帐号只有一次修改名字的机会，点击确定即完成修改。而撤销也会占用改名机会，撤销后不能再进行名称修改。

　　此外，赞赏账户、公众号、小程序依然遵循全平台名称唯一的规则。同主体或同管理员的情况下，赞赏账户名称可以和公众号、小程序同名。（老喵）

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