亚马逊股价今年已上涨44% 市值上周首超8000亿美元

原标题：亚马逊股价今年已上涨44% 市值上周首次超过8000亿美元

6月11日消息，据国外媒体报道，电商巨头亚马逊的股价在去年上涨了55.9%，而今年不到半年的时间里，亚马逊股价又已上涨了44%，市值也在上周首次超过了8000亿美元。

亚马逊股价今年已上涨44% 市值上周首次超过8000亿美元

上周五美国股市收盘时，亚马逊股价为1683.99美元，较前一交易日1689.3美元的收盘价下跌了5.31美元，跌幅为0.31%。

虽然亚马逊股价在上周五略有下滑，但从2018年美国股市恢复交易以来，亚马逊股价的整体表现却相当抢眼。

今年美国股市的首个交易日，也即1月2日，亚马逊股票的收盘价为1189.01美元，上周五的收盘价较之是高出了41.6%；而在2017年的最后一个交易日美国股市收盘时，亚马逊股价为1169.47美元，上周五的1683.99美元较之是高出了44%。

除了股价今年的涨幅已超过40%，亚马逊市值在今年也创下了新高，其市值在上周一首次超过了8000亿美元，达到了8080.33亿美元，成为继苹果和谷歌母公司Alphabet之后，全球第三家市值超过8000亿美元的公司。（辣椒客）