泰国2020年全面采用5G网 效仿中国提振兴经济

据《曼谷邮报》6月7日报道，泰国副总理颂奇要求，截止到2020年，泰国国家广播和电信委员会（NBTC）将全面采用5G无线通信系统。

泰国致力于发展通讯基础设施，以确保到2020年能够全面采用5G通讯系统，并由国家广播和电信委员会（NBTC）负责。该举措最初是由泰国副总理颂奇于2018华为亚太创新日的主旨演讲中提出的。颂奇先生说：“我已经任命泰国国家广播和通信委员会秘书长塔科恩•坦塔斯（Takorn Tantasith），为全面采用5G通讯系统做准备。”

颂奇说，泰国应该有更大的飞跃，争取在两年内能够采用5G技术。而不是采用亦步亦趋的方式发展无线系统，因为这种渐进的方式太缓慢。NBTC需要与民营公司进行探讨，为5G基础设施做准备。颂奇说，他已经与很多民营公司交流过，这些民营公司对发展5G技术深表认同。他指出，国际电信联盟计划将于今年年末或明年年初出台5G技术发展标准。泰国的数字技术在过去的三年中取得了很大的进步，并且泰国政府也在全国范围内投资于宽带互联网的基础设施。

颂奇表示，泰国政府已经在物联网、大数据和人工智能方面投资，这将极大地促进泰国经济的发展，为创业发展提供极大支持。目前电子商务的贸易价值已经达到了800亿美元（2.55万亿泰铢），人们越来越期望，一旦先进的数字基础设施就位，电子商务将会取得巨大的飞跃。他说，数字发展将推动经济增长，因为数字技术减少了收入差距，促进了农村的发展。他提到，中国已经成功地利用网络数字技术提高了农村地区的生活水平。他说，泰国正在利用这种技术升级教育和公共卫生。

“泰国不会错过5G列车，因为该技术将在改善国内经济、实现泰国4.0和提高生活质量方面发挥重要作用，”NBTC秘书长塔科恩•坦塔斯说。NBTC正在努力开发必要的电信基础设施，以便到2020年完全采用5 G技术。NBTC与当地电信运营商和全球供应商合作，通过公共论坛，致力于在企业和公众中创造5G意识。

塔科恩先生说，NBTC去年设立了一个工作小组来监督向5G的过渡。该工作小组是NBTC与电信运营商的主要接触点之一。“下个月的论坛将与爱立信和华为等全球厂商合作，” 塔科恩表示。

“我们不希望看到泰国进入5G生态系统的时间太迟，这就是为什么我们要为包括频谱分配等所有相关的基础设施提供便利，”塔科恩先生说。

塔科恩先生说：“我坚信，每个移动运营商都应该至少拥有200 MHz的带宽用于上传和下载，以确保有足够的能力提供5G服务，特别是支持物联网（物联网）。” NBTC计划在2020年之前，通过4个频谱分配总共380 MHz的下行链路和上行链路。提高移动宽带容量将是国家第一个5 G用例，随后则是进化物联网用例。

华为东南亚办公室首席技术官迈克尔•麦克唐纳表示，4G可以支持今天的移动数据消费总量。但他表示，如果泰国想通过物联网改变制造业，它将需要新的5G频段。一旦5 G到位，企业为保持竞争地位将不得不投入巨资为消费者服务。（实习编译：冯雪琳 审稿：李宗泽）