扎克伯格与桑德伯格高票当选FB董事 但反对票超过5亿

6月6日消息，据国外媒体报道，在上周四的Facebook年度股东大会上，首席执行官马克·扎克伯格与首席运营官雪莉·桑德伯格均高票当选董事，但反对票却都超过了5亿。

扎克伯格与桑德博格

在经历8700万用户数据被剑桥分析不当获取和利用之后，扎克伯格与桑德伯格面临的压力也明显增加，也有更多的股东反对他们担任董事。

外媒的报道显示，在上周的股东大会上，到场的股东持有20亿股Facebook的A类股股票，A类股在投票时一股对应一票，有5.47亿票反对任命扎克伯格为董事，反对任命桑德博格为董事的则达到了5.5亿票。

但由于扎克伯格和Facebook管理层持有大量投票权更大的B类股，因而扎克伯格与桑德博格当天均以高达86%的赞成票，顺利当选为Facebook董事。

Facebook目前采用的是同股不同权的投票结构，每股B类股股票拥有10票投票权，持有14%的股票的扎克伯格，拥有51%的投票权，加上其他高管和董事，Facebook管理层的投票权就超过了60%，这也使得在有超过5亿A类股投票反对的情况下，扎克伯格与桑德博格还是高票当选董事。（辣椒客）