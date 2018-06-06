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拼多多现涉黄涉暴力商品：以幼女为噱头卖成人娃娃

拼多多现涉黄涉暴力商品：以幼女为噱头卖成人娃娃
2018年06月06日 15:21 澎湃新闻
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　　原标题：拼多多现违法涉黄涉暴力商品

　　付中 李夏/看法新闻

　　法制晚报·看法新闻6月6日报道， “拼多多，拼多多，一亿人都在拼的App”的广告语堪称洗脑，拼多多如今也确实挺火，但记者调查发现，该电商平台上有不少涉黄、涉暴力且涉违法的商品，包括开刃刀、伪基站设备、摩托车车牌及充气娃娃等。

　　记者体验发现，随意发布一件商品，你就能成为该电商平台的商家，商品和个人信息完全无须审核。

　　记者通过电话向拼多多客服反映问题，客服人员则让记者直接向App的客服机器人反映，但机器人客服至今没有给出反馈。

　　14家店铺销售伪基站类商品

　　记者在拼多多上搜索关键词“SSRP”，出现14家有卖伪基站类商品。

　　一家名为“SSRP主板设备”的店铺介绍，其所售的“4G短信SSRP基站设备”价格为4500元，商品介绍显示“这是2017年最新营销利器定点短信设备，可选择任意地点，直径1000米以内免费群发广告短信。”

　　当记者试图点击客服咨询时，页面却弹出“商家的聊天功能已关闭，无法接收消息；如有售后问题，请咨询官方客服”字样。记者又点开另外13家店铺，商家也都关闭了聊天功能。

　　但记者试图发起拼单，则跳出付款页面，仍可交易。

　　卖摩托车牌，定制只需50元

　　随后记者又试着输入关键词“摩托车牌”，搜索显示更多专门定做摩托车牌照的商家，首页图片显示有“闽·A”、“陕·A”“鲁·A”等。

　　商家表示，车牌可以专业定制，一块为50元，包邮还送安装螺丝。

　　另外，该商家还向记者透露，车牌是从广东发货的，当记者提出担忧造假被查，商家则宽慰称：“加油没问题。”

　　买刀具选择“加工款”就会开刃

　　记者随后发现一家名为“冷兵堂户外旗舰店”的页面左上角不时跳出提醒：山东省的小马哥（网名）一小时前发起拼单。下方则有网友所拼刀具和拼团剩余时间。

　　记者点开网友所拼刀具页面，发现其中包括《楚乔传》破月刀、防身小剑、户外小刀、兵器镇宅等，此前的买主还留有评论“该刀精致又锋利，看着就喜欢”。页面下方则是买家推荐的相似商品，刀具种类繁多。

　　记者咨询上述刀具，卖家表示，上架的都有货，拼单成功后会第一时间发货，并称刀的质量很好，下单时只要选择“加工款”，刀就是开过刃的。卖家还称，刀具是从浙江发货的，但这些刀具只在拼多多上卖。

　　记者追问这些刀具是否属于电商禁售商品，卖家称：“不会，可以卖就不是（违禁品）。”

　　搜索“电人＋防身” 出现大量电棍

　　另外，记者还搜索了“电人＋防身”，发现大量电棍商品。

　　其中，一家名为“狂人野外”的店铺公开介绍道：高压电人防身。另外，各类广告文案充斥着页面：强光照明、户外防身加强版，军工品质；铁血战士隐形户外防身武器；X10防身自卫武器等等。

　　以幼女为噱头卖成人娃娃，文案露骨

　　记者还发现，拼多多上不少成人用品店商家以“幼女”为噱头贩卖成人娃娃。

　　能在拼多多搜索到“幼女充气娃娃”、“幼女实体娃娃”等关键词。

　　据记者不完全统计，打着“幼女”噱头的娃娃商品至少有百件商品，其中相当一部分的娃娃确为小女孩面孔，其中有商家公然在幼女模样的成人用品娃娃的图片上标注：“嘘 13岁”。其中一家店铺售卖的“日本萝莉”充气娃娃的商品详情更为露骨。

　　黄色电游配色情图片公开售卖

　　“雯雅婷”是一款黄色电游。记者在拼多多搜索“雯雅婷”后发现，一家名为“小黄牛游戏社”的店铺在销售该游戏，图片文案是后期处理过的色情图片。

　　在下方的相似商品中，还包括几种黄色游戏，所配图片更加不堪入目。名为“云客易点通”的店铺，首页上最火的拼单商品就是该黄色电游。当记者质疑此类商品为法律明令禁售的商品时，店主反问：“不能卖我还在卖？”

　　成人用品店公开售卖“催情水”

　　在这些成人用品店内，还有一些商家在销售“催情水”，销售宣传文案同样露骨。

　　该店还称，这款香水能让淑女也疯狂。记者问询该产品，店长称效果很好。

　　当记者质疑使用是否会对健康有害，该店主表示不会。

　　系统还向记者推荐了“迷幻剂”、“迷幻口服”等关键词。

　　体验：无须审核认证

　　记者在调查中还发现，从App首页进到个人中心，点击设置，就是商家免费入驻的子菜单。

　　记者随意发布了一件商品，发现自己已成为商家。

　　记者发布的商品及个人信息，无任何审核及认证程序，只需创建商品，拍张照片标好价格上传即可。

　　针对上述调查结果，记者通过客服电话向拼多多客服人员反馈。客服人员表示查到违禁品之后会查封的，但是需要记者向拼多多App平台官方客服反映问题，并把相关链接发送至App客服。

　　拼多多App平台的官方客服是个智能机器人。截至发稿前，这位客服智能机器人未就记者反映的问题作出任何回复。

　　解读：电商不履行监管职责

　　北京本同律师事务所律师徐学义介绍，经销管制范围内的刀具须经县、市以上主管部门审查同意和所在地县、市公安局批准。购销要建立登记制度，否则需取缔、没收。涉及刑事方面，可能构成非法经营罪。非法销售管制范围刀具的，公安机关应予取缔，没收其刀具；“伪基站”设备是经公安机关依法认定的非法无线电通信设备；2017年6月1日起施行的《中华人民共和国网络安全法》规定，任何个人和组织不得利用网络传播暴力、淫秽色情信息。

　　他认为，商家进驻平台之前，平台应审查进驻的商家经营资质；在商家进驻后，平台应对商家监管、审核。网购平台还应采用技术手段屏蔽关键字词、断开链接，并及时发现、删除、屏蔽贩卖违禁品信息，下架违禁品。

　　另外，徐律师表示，网站未履行监管职责，明知商家存在违规销售而不予制止，应承担相应法律责任。

拼多多幼女暴力
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