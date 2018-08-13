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搭建想象的翅膀 69元的米兔积木机器人了解一下

搭建想象的翅膀 69元的米兔积木机器人了解一下
2018年08月13日 16:28 新浪数码
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米兔积木 动力机械米兔积木 动力机械

　　“米兔积木 动力机械”产品在小米商城等平台正式发售，该产品是由小米生态链企业之一的爱其科技公司研发生产的积木类产品。

米兔积木机器人米兔积木机器人

　　作为“米兔积木家族第一款纯积木机械结构”，米兔积木动力机械复原了经典的两大动力结构——机械翼、曲轴锤。并且为其提供了3D动态图纸。

全新造型全新造型

　　米兔积木动力机械官方提供了两种全新造型——机械翼与曲轴锤。机械翼造型的设计灵感来自于《墨子·鲁问》篇中的 “削竹木以为鹊，成而飞之，三日不下”中的木鹊。采用现代的工艺对文中描述的木鹊进行了复原，并摘择其动力结构，通过更为先进的积木零件完整的将2400年前的科技展现于众。这款造型通过旋转摇臂，让“翅膀”实现鸟类的生物扇动。

与众不同的机械结构与众不同的机械结构

　　米兔积木机械动力的另一个官方造型——曲轴锤，更是让这款产品的积木动力机械结构与众不同。

　　官方有一段非常销魂的描述，造型师从东方秘法探索到西方科学与艺术的革命顶峰，在大量研究了文艺复兴时期的资料后，从达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香等艺术及工艺巨匠中选择出影响了三个世纪的曲轴运动结构，该结构在欧洲文艺复兴时期的著名人物、博学家达·芬奇手稿中可以发现，这位巨匠常利用旋转凸轮来产生不同的机械运动，也被后人称为“达·芬奇锤”。

　　听着云里雾里的，实际上这款装置的原意是协助铁锤敲击金属，可以高效的为生产和战争服务。造型师们突发灵感，开始尝试用现代化积木零件复原几百年前的经典。

　　米兔积木动力机械的结构，可以让孩子从中国古代科学和西方机械东西中，找到寓教于乐的结构造型，用积木和动力科学相结合的方式，以有趣的造型引导孩子对科学产生兴趣。

　　米兔积木动力机械共有280+粒积木，而售价仅为69元。米兔积木动力机械将于8月16日上午10：00在小米网，小米有品，小米天猫旗舰店开售感兴趣的用户不妨关注一下。

米兔积木机械
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