可报警可定位 这款背包让小偷无从下手

本文来自极果

出门在外，背包虽然方便，但是这样就会给小偷可乘之机。但是现在有一款智能背包，不仅包面材质好，容量大，最重要的是有防盗功能。这款名为Lumzag的智能背包可以说是一场革命，让更多的小偷明白：莫伸手，伸手必被捉的道理。

这款背包的外形与其他背包外形差不多，并且背包的人体工学设计可以确保背在身后的舒适度。同时因为背包内置了智能箱，所以背包拥有了更多的强大功能，让我们一起来看一下。

Lumzag的强大功能

这款背包最受人瞩目的功能就是报警功能，在打开包内的安全模式后，如果有人想要打开背包偷取物品，背包就会高声报警。同时，如果背包与主人的距离超过了主人设置的距离，背包也会自动报警。这样的功能可以让背包更加的安全。

第二个功能更是令人拍案叫绝，背包的后面有一个摄像头，将背包与手机连接，就可以通过手机屏幕看到你身后的影像，天啊，这难道就是传说中的后脑勺长眼睛了？

背包的第三个强大的功能就是GPS定位功能，即使真的发生了整个背包被偷走的悲剧，那也是可以弥补的！背包的GPS定位功能可以随时随地监控背包的位置，最后成功帮你找回背包。

第四个功能也很厉害，背包的内部有一个传感器，这个传感器可以为你标记放入包内的物品。让你可以有序的整理物品，并且再也不会因为丢三落四的个人原因弄丢包内物品。

第五个功能：可以释放WiFi信号（这道到底是个什么神奇的包？），不管在什么地方，只要打开包内的网络终端，就可以随时随地连接上网，确保你走到哪，网到哪。

第六个和第七个功能分别是这样的，包内安装了一个小灯，这样可以让你不必再在黑暗里翻找东西，这样的功能很是人性化；第七个功能， 包内安装了一块10000毫安的电池，可以为你的手机或者平板设备充电。

Lumzag的材质

Lamzag背包的材质非常的考究，即使是一个拉链都是经过细心选材。包面采用了表面上有着硅胶涂层的意大利皮革缝制而成，这种材质让背包在防水的同时又耐用奢华。

背包的其他部分的面料则采用目前市面上碳纤维拉伸强度最高的商用纤维：Carbitex CX6®制成，可以保证包包更加的结实。拉链采用了带有防水涂层的YKK AQUAGUARD® ZIPPERS，进一步加强了背包防水功能。

Lumzag的尺寸

背包的长宽高分别为29cm，15cm以及44cm，背包净重1.5Kg，可以装下19升的物品，背包还是很轻便能装的。

价格？在哪能买？

这么智能化的背包，价格当然不算便宜。Lumzag背包现正在INDIEGOGO网上众筹，价格为269美元，折合人民币约为1845元。背包一共有三色可选，分别为黑色，藏蓝色，还有酒红色。同时Lamzag还有一个附加组件，是背包的无线充电板，售价为27美元，折合人民币约为185元 。