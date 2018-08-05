跃马粉终极精神图腾 3万刀的签名书不先来十套？

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大牌厂商们往往喜欢推出一些供粉丝瞻仰的周边产品，就连超跑品牌法拉利也不例外，他们最近联手设计师Marc Newson设计了一本书写着法拉利数十年来品牌历史的精装书籍，并且还配上了一副12缸引擎造型的展示架，看起来更是奢华到有些过分。

相信略懂设计的吃瓜群众应该都听说过Marc Newson的大名，就职于苹果公司的他，是苹果设计总监Jonathon Ive的好友，出自此人之手的作品大多贵出天际，比如一万多美元的沙漏。对了，当年恶评如潮、但后来成为一代UI标杆的iOS 7扁平化图标，Marc Newson也有参与设计。所以作为苹果品牌独家设计师，能够请出山来参与其他品牌设计的，也只有法拉利这种重量级才能得以如愿了。

这本名为《Ferrari》的书中，记录了法拉利悠久的超级跑车制造历史，当然还有他们对于赛车的设计理念以及手稿影印，而在扉页中，已经仙逝的FCA前CEO马尔乔内、恩佐·法拉利后人皮耶罗·法拉利、现任FCA CEO埃尔坎普，均留有自己的亲笔签名，极具收藏价值，不过只有前250名购买者才能拿到签名版。

我们前文提到Marc Newson一出手便是钞票收割机，就连这本书也不例外。《Ferrari》的售价为3万美元，展示架只是附赠品。不过这本书也并不是有钱便能买到，3万刀版本《Ferrari》只售卖给博物馆以及资深法拉利收藏家，家里没停上七八辆法拉利超跑，连买书的资格都没有。当然一般跃马粉也可以去买一本没有展示架的“入门款”《Ferrari》，并且只有皮耶罗·法拉利签名，但售价也要6000美元。