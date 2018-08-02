P2P平台金联储发布延期兑付公告 承诺不跑路不失联

新浪科技讯 8月2日上午消息，互联网金融P2P平台“金联储”今日发布延期兑付公告称，受市场环境影响，借款企业资金周转困难，借款项目将影响按期兑付。不过，金联储承诺不跑路不失联，积极开展并购重组工作，推动品牌重生。

金联储公告称，平台项目借款方有足值货物质押担保，平台将根据处置质押担保货物进程，分期分批兑付到期资金。具体方案将在30个工作日内予以公布。

公告显示，在具体方案公布前，金联储金服平台将暂停充值、发标，账户登陆不受影响。

据金联储官网资料显示，金联储成立于2014年3月，实缴注册资本1亿元人民币。目前累计用户164万，累计出借金额176.54亿。

附：金联储金服延期兑付公告

致投资人：

金联储金服上线至今，一直保持稳健运营发展，获得众多投资者认可，在此我们衷心感谢大家的支持，并表示深深的歉意！

受市场环境影响，借款企业资金周转困难，经反复沟通，未能避免借款项目逾期，将影响按期兑付。

鉴于金联储金服平台项目借款方有足值货物质押担保，平台将根据处置质押担保货物进程，分期分批兑付到期资金。具体方案将在30个工作日内予以公布，请注意官网公告。

在具体方案公布前，金联储金服平台将暂停充值、发标，账户登陆不受影响。

在此期间，投资者可通过官方QQ群、客服电话、企业订阅号等渠道咨询沟通，了解进度。

金联储金服将聘请专业会计师事务所、律师事务所进场，协助依法开展延期兑付工作。

金联储金服并不放弃努力，还将积极开展并购重组工作，推动品牌重生。

金联储金服承诺不跑路不失联，积极向借款企业追讨逾期项目资金、妥善处置资产，坚决捍卫投资者利益。

金联储（北京）网络科技有限公司

2018年8月2日