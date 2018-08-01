百度Q3财报:增长靠百度核心 未来押宝DuerOS和Apollo

新浪科技 辛苓

百度（Nasdaq：BIDU）今天发布了截至6月30日的2018财年第二季度未经审计财报。报告显示，百度第二季度总营收为人民币260亿元（约合39.3亿美元），同比增长32%；归属于百度的净利润为人民币64亿元（约合9.67亿美元），同比增长45%。

（百度净利趋势图）

（百度营收趋势图）

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街20位分析师平均预计，按美国通用会计准则（GAAP）计算，百度第二季度每股收益将达2.62美元。财报显示，百度第二季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币18元（约合2.74美元），超出预期。

此外，华尔街19位分析师平均预计，百度第二季度营收将达40.3亿美元。财报显示，百度第二季度总营收为人民币260亿元（约合39.3亿美元），不及预期。

在高管会议中，不管是百度董事长兼CEO李彦宏还是百度CFO余正钧，都特别强调了AI技术对百度收入与发展的重要影响。下面新浪科技对百度本季财报做一简明梳理。

AI驱动的业务进展

百度第二季度营收表现不错，其中有两点值得关注，首先，来自于“百度核心”（Baidu Core，即搜索服务与交易服务的组合）的营收为人民币200亿元（约合30.3亿美元），同比增长28%；来自于爱奇艺的营收表现也较为突出，为人民币62亿元（约合9.32亿美元），同比增长51%。关于爱奇艺值得注意的是，在营收大幅增长的同时，其成本支出增幅也非常大，这一点在下文会详细提到。

李彦宏表示，百度通过AI驱动的变现能力在增强，信息流业务流量和商业化增长表现出良好势头，搜索业务收入增长显著。财报显示，第二季度，百度“搜索+信息流”双引擎势头强劲，AI技术创新驱动用户体验持续精进。百度搜索结果首条直接满足需求比例达37%，搜索结果中有38%来自熊掌号优质内容，同时超过1/6的搜索PV都覆盖高质量的视频结果。旗舰产品百度App在二季度达到新的里程碑，六月份平均日活用户达到1.48亿，同比增长17%。百度在本季度还推出致力于开放生态的智能小程序，为开发者、企业、用户打造更先进的模式与体验。

在失去设计师陆奇之后的百度AI将如何继续发力，也成为了投资者的重要关注点。长期来看，百度的AI着力点在对话式人工智能市场和自动驾驶领域。

7月初的百度AI开发者大会上，百度宣布其对话式人工智能系统DuerOS3.0正式启动了商业分成模式，打通支付环节，形成商业闭环。目前百度已经联合发布了90+款搭载DuerOS的硬件产品，在3月份该系统便响应超过2亿次的搜索请求。负责人景鲲介绍，截至今年6月，搭载DuerOS的智能设备激活量已经超过9000万，月活设备超过2500万，合作伙伴超过200家，开发者超过1.6万人。在这个市场提前占据流量入口仍然是百度目前的主要目标。

此外，百度还在AI开发者大会上直播其与金龙客车合作的、搭载了百度Apollo自动驾驶解决方案系统的全球首款L4级自动驾驶巴士“阿波龙”量产下线。这也是百度与软银合作的主题之一。百度在7月25日宣布，将加深与戴姆勒在自动驾驶方面的合作。有分析师认为，这件事的符号意义大于商业价值，

财报发布后，李彦宏也重点提到了Duer OS和Apollo，他表示，小度智能音箱系列及相关产品自推出以来倍受好评，在2018年6月DuerOS语音唤醒超过4亿次，是三个月前的两倍；在Apollo业务上，百度与金龙汽车和新石器合作，分别推出了两款商用L4级自动驾驶车。“这些强劲的业务进展都表明百度在’夯实移动基础，决胜AI时代’战略下专注且推进顺利。”

主要支出分析

若从增长比例来看，增长较大的支出是销售、总务和行政部分支出，和内容成本支出，前者总额为人民币45亿元（约合6.81亿美元），同比增长54%，主要由于渠道和推广营销支出增长；后者为人民币52亿元（约合7.88亿美元），同比增长68%。百度内容成本的同比增长，主要由于爱奇艺的内容成本增长。

若从金额判断，百度第二季度支出数额较大的一项是净运营现金流和资本支出，分别为人民币71亿元（约合10.8亿美元）和人民币15亿元（约合2.27亿美元）。若将爱奇艺排除在外，则百度第二季度净运营现金流和资本支出分别为人民币70亿元（约合10.5亿美元）和人民币13亿元（约合2.02亿美元）。

其它常规性支出如百度第二季度研发支出为人民币40亿元（约合6.09亿美元），同比增长28%，主要由于研发人员相关成本增长。百度第二季度流量获取成本（TAC）为人民币27亿元（约合4.08亿美元），同比增长9%。

金融业务下半年将完成剥离

2018年4月，百度达成了剥离旗下金融服务业务度小满的最终协议。从2018年6月30日起，与度小满有关的人民币381亿元（约合57.6亿美元）资产和人民币273亿元（约合41.3亿美元）债务被重新分类为浓缩合并后的资产负债表中持有待售的资产和债务。这项最终协议所规定的交易需符合特定成交条件，目前预计将在2018年下半年中完成。

此外，今年5月底，百度宣布已与一些投资者签署了最终协议，同意剥离其全球广告和工具业务（全球DU业务），包括Du Caller、Mobojoy、Photo Wonder和DU Recorde等提供DU广告和工具的应用。交易完成后，百度将拥有该业务约35%的股权，而不再拥有有效控制权。

百度CFO余正钧表示：“我们继续加大在强协同效应的AI驱动型业务的投入并逐步剥离非核心业务。这一策略推动了百度在收入上加速增长，并通过剥离非核心业务使得百度获得更多资金为股东创造长期利益，提高资本回报。”

下一季度业绩展望

财报显示，百度预计2018财年第三季度总营收为人民币273.7亿元（约合40.2亿美元）到人民币287.7亿元（约合42.3亿美元），同比增长23%到增长30%。不计入已经宣布的剥离交易的的影响，百度预计第三季度营收为人民币265.6亿元（约合39.1亿美元）到人民币279.2亿元（约合41.1亿美元），同比增长26%到33%。百度对第三季度业绩的预测只代表当前和初步的观点，今后可能有所调整。