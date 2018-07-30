捉谣记|秒拍被永久下架？官方回应称正在积极整改

新京报快讯（记者 万珮）7月30日，有媒体报道称一下科技旗下App“秒拍”被永久下架。对此，知情人士告诉寻找中国创客记者，此消息不实，“秒拍并非永久下架，而是未接到通知不得上架，目前秒拍团队正在整改。”同时，记者查阅相关文件也未发现“秒拍永久下架”的消息。

近日，国家网信办会同工信部、公安部、文化和旅游部、广电总局、全国“扫黄打非”办公室等五部门，开展网络短视频行业集中整治，根据《网络安全法》等相关法律法规，依法关停“内涵福利社”“夜都市Hi”“发你视频”等3款网络短视频应用并于应用商店下架；联合约谈“哔哩哔哩”“秒拍”“56视频”等16款网络短视频平台相关负责人，对其中12款平台作出应用商店下架处置，要求平台企业对网民负责、对社会负责，作出全面整改。

7月27日，秒拍官方发布公告称，将采取以下措施保障清查整顿专项行动的切实执行：一是积极认真落实相关处罚决定，强化内容机制和编审监管；二是全面复查历史内容，对格调低下、恶搞荒诞、暴力血腥、“标题党”等不良信息予以彻底清除，并定期向主管部门汇报整改进度，向公众公布整改结果；三是加大审核技术与人员投入，健全内容审核机制，同时着手研究举报核实奖励机制，组建社区监督员队伍；四是建立黑名单制度，对发布违法违规内容的创作者一律永久封停；五是坚持积极、向上、健康的内容导向，加大对优质精品原创内容的扶持和传播力度。

秒拍相关负责人表示，将根据有关部门的要求，提升内容审核机制，强化审核流程管理，争取尽快达成整改目标，恢复上架。