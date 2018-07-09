小米IPO首日破发 上市后仍需迈过三道坎

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直击小米香港上市：港交所准备加大版铜锣

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直击小米香港上市现场：现场人山人海，“加大版铜锣”先声夺人

新浪科技 张俊

自5月3日早间向港交所提交招股书以来，小米2个月的IPO之路终于迎来终点。

小米创始人、董事长兼CEO雷军今日率领众高管和175名小米员工共同见证小米的上市时刻。在开盘前的致辞中，雷军一度哽咽。

雷军在昨日的一封公开信中指出，最近资本市场跌宕起伏，小米能够成功上市就意味着巨大的成功。似乎对今日的股价变动已经有了预期并做好了准备。

小米今日开盘16.6港元，较发行价下跌2.35%，若以开盘价计算，小米目前市值473.26亿美元，相较上一轮融资中的450亿美元的估值仅高出23亿美元。

目前香港资本市场大环境并不好，同时外界对小米估值也有争议。此前就有外界预测小米上市首日将破发，最终应验。

不过，对于小米来说，更艰难的还在后面。

雷军一直向外界强调小米不是一家单纯的硬件公司，而是互联网公司。不过目前小米互联网业务的营收占比不大，手机业务仍是支撑起小米庞大营收的最重要部分。而小米的互联网业务对手机业务的增长依赖又极为严重，在越来越激烈的智能手机市场竞争中，小米必须实现持续增长。

此外，小米智能手机业务的开拓也离不开持续的研发投入的支撑，这对于小米目前正在大力推进的国际化战略极为重要。目前研发投入在小米营收中的占比仍旧较低。

互联网营收占比待提升

在此前公布招股书的同时，雷军在一封公开信中指出，小米不是单纯的硬件公司，而是创新驱动的互联网公司。不过这种定义也引来了外界的争议，一个关键点就在于小米目前的营收结构。

招股书显示，小米营收由2015年的人民币668亿元增至2016年的人民币684亿元，再增至2017年的人民币1146亿元。其中，大部分收入来自智能手机销售。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，智能手机部分分别贡献其总收入的80.4%、71.3%及70.3%。作为对比的是，互联网服务分部分别贡献小米总收入的4.9%、9.6%及8.6%。这一比例在2017年甚至出现了下滑。

2018年第一季度，这一形式有所好转。智能手机营收占比进一步降至67.80%，互联网服务收入占比则增至9.43%。不过如果对比苹果来看，苹果在2018财年第二财季中，来自于服务的营收在总营收中的占比超过15%。

此外，招股书显示，其互联网服务业务毛利率2015-2017年依次为64.2%、64.4%、60.2%，虽然远高于智能手机业务，但互联网服务收入毛利占总毛利比例在逐年走低。根据招股书数据计算，2015-2017年小米互联网服务业务毛利占总比分别为77.0%、58.1%和39.3%。

上市之后，小米需要继续扩大互联网服务营收的规模，以向投资者和用户证明其互联网公司的定位。

智能手机业务的增长压力

在小米的互联网服务收入中，目前主要依赖广告服务及互联网增值服务（主要包括游戏）。互联网服务收入的增长最终取决于用户群规模及用户参与度和支出水平。这也意味着小米的互联网服务收入一定程度上是比较依赖小米的智能手机销量的。

根据IDC数据，小米在2014年成功登顶中国智能手机市场。不过2015年，小米未完成当年的出货量目标；而2016年，小米在全球和中国份额都跌出第五，成为others。经过2017年的补课之后，小米今年恢复了高速增长。今年第一季度，小米手机全球销量第四，同比增长87.8%；其中中国市场同比增长41.8%，位居第四。

小米在线下和供应链等方面的短板正在补足，这也减小了小米出现类似于2015年和2016年的过山车现象。不过一个不好的消息是，包括小米在内的智能手机厂商们开始要面临中国和全球智能手机行业增速放缓甚至出现下滑的形势。

在今年的小米年会上，雷军设立了10个季度内重回国内市场第一的目标，也强调小米在2018年要“派出更多的精兵强直接去全球各地开疆拓土”。根据小米方面公布的数据，2017年小米手机销量在14个国家进入前五。而到今年一季度末，小米手机销量已在20个国家进入前五位。

小米国际化的一个重点和经典案例便是印度市场。IDC数据显示，小米今年一季度在印度市场份额达到30.3%，销量第一。不过招股书显示，2018年1-3月，小米印度的营收为61.27亿元，净利润为-1.31亿元。这意味着小米在印度为了销量而牺牲了一部分利润。

此外，不只是小米，华为、OV等中国市场的头部玩家们都在大力推进海外战略。中国玩家们将在国内和海外两个战场同时作战，恢复增长后的小米面临的市场竞争丝毫没有减弱。

研发投入不足带来的业务风险

招股书披露，2015年、2016年、2017年和2018年1-3月，小米研发费用分别为15.12亿元、21.04亿元、31.51亿元和11.04亿元，研发投入占总营收比例分别为2.26%、3.07%、2.75%和3.21%。

这个比例不仅低于美的、格力等硬件企业，与小米定位同一类别的百度、阿里巴巴等相比，更是相形见绌。而与研发投入相关的不仅是小米和其产品的创新能力，更是与小米目前正在大力推进的国际化息息相关。

影响最大的莫过于2014年12月，爱立信在印度起诉小米，称其涉嫌侵犯爱立信所拥有的ARM、EDGE、3G等相关技术等8项专利，小米的一些产品一度在印度被禁售。小米最终进行了妥协，在每台设备向法院预缴100卢比（当时约合人民币10.12元）的前提下，小米得以暂时继续在印度市场销售搭载高通芯片的智能手机。

在IPO期间，小米也先后遭遇了酷派和专利权人袁弓夷的专利诉讼，为IPO进程带来了不少麻烦。

根据小米方面的说法，截止2018年3月31日，小米已经提交23000多项专利申请，其中包括国内3600多项授权专利，海外也已经注册了3500多项专利，还有16000多项国内外专利申请正在受理当中。

不过对于正在大力拓展海外市场的小米来说，面对海外众多的专利壁垒和专利流氓，进一步加大研发投入、增强专利储备，已是不得不做的功课。