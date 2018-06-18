百度：李彦宏“小三”“私生子”系谣言 已提起诉讼

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百度辟谣“李彦宏小三”传闻：纯属子虚乌有 已报案

新浪科技讯 6月18日晚间消息，今天，百度官微发表声明，称“网上关于百度公司和李彦宏先生及其家人的恶毒谣言，内容子虚乌有”，并称“已依法向公安机关报案，并向法院提起相关诉讼，依法追究造谣、传谣者的法律责任”。

百度官方声明

百度所说“谣言”，应与之前某社交网站所贴“Robin 养小三生长子”一事有关。上个月，百度宣布百度COO陆奇即将离职的消息后，网上有相关帖子称“Robin 养小三生长子”，且陆奇的离职与此事有关。当时，百度官方发出声明，称“此事是谣言”。至此端午节之际，百度方面再发声明，百度方面工作人员对新浪科技称，“还是那些事，最近网上还有传这个。”（辛苓）

以下为本次声明原文：

最近，网上关于百度公司和李彦宏先生及其家人的恶毒谣言，内容子虚乌有，手段十分卑劣，给百度公司、李彦宏先生及其家人造成了严重的伤害。

在经辟谣后，仍被别有用心的人继续造谣、传谣。根据我国法律规定，造谣和传谣的行为均已涉嫌刑事犯罪。

百度公司已经于第一时间依法向公安机关报案，并向法院提起相关诉讼，依法追究恶意造谣、传谣者的法律责任。

以下为5月份百度官方声明：