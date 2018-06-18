新浪科技> 互联网 > 正文

百度：李彦宏“小三”“私生子”系谣言 已提起诉讼

百度：李彦宏“小三”“私生子”系谣言 已提起诉讼
2018年06月18日 19:46 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　相关新闻：

　　百度辟谣“李彦宏小三”传闻：纯属子虚乌有 已报案

　　新浪科技讯 6月18日晚间消息，今天，百度官微发表声明，称“网上关于百度公司和李彦宏先生及其家人的恶毒谣言，内容子虚乌有”，并称“已依法向公安机关报案，并向法院提起相关诉讼，依法追究造谣、传谣者的法律责任”。

百度官方声明百度官方声明

　　百度所说“谣言”，应与之前某社交网站所贴“Robin 养小三生长子”一事有关。上个月，百度宣布百度COO陆奇即将离职的消息后，网上有相关帖子称“Robin 养小三生长子”，且陆奇的离职与此事有关。当时，百度官方发出声明，称“此事是谣言”。至此端午节之际，百度方面再发声明，百度方面工作人员对新浪科技称，“还是那些事，最近网上还有传这个。”（辛苓）

　　以下为本次声明原文：

　　最近，网上关于百度公司和李彦宏先生及其家人的恶毒谣言，内容子虚乌有，手段十分卑劣，给百度公司、李彦宏先生及其家人造成了严重的伤害。

　　在经辟谣后，仍被别有用心的人继续造谣、传谣。根据我国法律规定，造谣和传谣的行为均已涉嫌刑事犯罪。

　　百度公司已经于第一时间依法向公安机关报案，并向法院提起相关诉讼，依法追究恶意造谣、传谣者的法律责任。

　　以下为5月份百度官方声明：

5月份声明：“传言子虚乌有，将追究造谣者和恶意传播者的法律责任”5月份声明：“传言子虚乌有，将追究造谣者和恶意传播者的法律责任”
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有