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香港警方侦破虚拟货币诈骗案 涉资5800万港元似传销

香港警方侦破虚拟货币诈骗案 涉资5800万港元似传销
2018年06月11日 13:52 一财网
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　　文 | 罗琦

　　投资虚拟货币风险大，涉及虚拟货币的诈骗案件也屡禁不绝。香港警方近日侦破一宗牵涉虚拟货币的投资诈骗案件，涉及资金高达5800万港元，12人落网，受害人多达百人，其中大部分为内地人。有业内人士称，这种宣传手法与“传销”类似，投资者需要特别小心。

　　香港西九龙总区重案组总督察张乐泉在简报案情时称，受害人自2017年11月起，分别与涉案的3家投资公司接触，期间公司职员向他们推销不同的“投资”项目，包括一种虚拟货币，并作出虚假保证，声称投资相关项目后，可短期内得到丰厚利润。

　　根据现场消息称，案中牵涉的虚拟货币，可能是“CIACIACOIN”（恰恰币，简称“CIA”），推出者曾在社交网站发布一段简介，称CIA将“颠覆历史，创造奇迹”，CIA将通过创建一个对开发者友好的区块链底层平台，支持多个应用同时运行，每秒可处理百万笔交易等。

　　香港资讯科技商会荣誉会长方保侨对第一财经记者称，这种方法属于小圈子买卖，可接触人数有限，也不会太过于张扬，如果这些人是骗钱的，用这种方法也没有那么容易被人揭发，通常投资者想套现的时候，就会出现问题，他奉劝投资者在投资前要认清投资产品，分辨真伪并了解承受的风险，再决定是否投资。

　　根据受害人提供的信息，诈骗集团的推销人员称，只要投资该集团，每隔50天就可以“分账”一次，又称3个月后投资者就有机会取回本金，一年后更可获得超过13倍利润，而且每介绍一位朋友加入投资项目，就可以获得一成回佣。可是有受害人在投资4个月后，仍取不回本金，更没有任何“分账”，这才发现上当受骗。

　　张乐泉称，受害人在作出投资决定后，按照对方指示，通过其他已在该公司投资的亲友将投资本金带到内地，存入指定的公司或私人银行户口，然后才可以通过公司的手机应用程序开设个人账户，在程序内控制及管理自己的投资项目。今年5月，陆续有受害人发现手机应用程序端口出现故障，无法操作，更无法取回资金，于是向涉事公司查询，但公司职员却不能提供合理的解释，受害人怀疑受骗，于是报警。

　　案件涉及三家在尖沙咀区设有办事处的香港公司，为母公司与子公司的关系，三家公司在2017年11月之前已经在运作，其中两家在香港注册，一家还没有在任何地方注册。据了解，目前向警方求助的受害人有116人，其中30人为香港人，其余大部分来自内地。张乐泉称，受害人损失的金额由1400万至4500万港元不等。

　　方保侨称，目前虚拟货币交易及发行仍属于灰色地带，监管层也很难对其相关产品进行有效监管，普通投资者无法核查虚拟货币或相关公司的真伪，因此监管层应该尽快落实虚拟货币监管，例如设立保证金制度，让不合格的公司或平台不能买卖虚拟货币，减少投资者上当的可能性。

　　香港证监会在今年1月曾要求下架多款“证券”类虚拟货币，无论是股份、债权或集体投资计划的权益都被香港证监会视为“证券”，这类数码代币提供交易服务或提供意见，或者管理或推广投资数码代币的基金，都可能构成“受规管活动”。从事“受规管活动”的人士或机构，不论是否位处香港，只要其业务活动是以香港公众为对象，便须获香港证监会发牌或向香港证监会注册。

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