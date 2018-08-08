又一位创业者离我们而去 创投圈人士感慨：创业维艰

来源：创业家

原标题：又一位创业者离我们而去

作者：常皓靖

又一位创业者离我们而去。

8月7日晚间，一张网传前腾讯员工、法兰互动创始人甘来不幸离世的截图，开始在朋友圈流传。

该截图显示，“晚上接到电话，阿甘走了。他从腾讯离职创业，做了3家公司，我投了他两次。今年初他说第三家公司终于要成功了，等成功以后送我股份，感谢我在他人生低谷的时候帮过他。哪知，今天早上他从22楼，选择离开世界。安息吧，我们会帮你照顾好你的家人。”

据创业家&i黑马了解，发朋友圈的人疑似法兰互动投资人、Tap4Fun创始人杨祥吉，而阿甘指的是法兰互动创始人甘来。

这一不幸的消息得到了多位人士的证实，其中就包括甘来在腾讯IEG部门的前同事。

我们尚不能确认甘来的遭遇是否和创业压力有直接关系。但事件已引起了不少创投圈人士的同情，纷纷感慨：创业维艰。

网友“火狼”表示，有过一面之缘，看到他最后一条朋友圈有种浮生若梦的不真实感。也曾创业的我深知“九死一生”的残酷，甚至也有过“一了百了”的闪念……一路走好吧。

网友“大大大大龙叔”说，有些感觉创业者才知道。但凡有点追求的创业者，都会始终站在深渊面前，有时候不是资金压力，是做出一些决策时努力寻找最佳平衡点带来的焦虑，始终想补齐心目中接近完美的最后一块拼图。其实创业是很爽的，真正的痛并快乐着，但世界上很难有完美。

从4轮融资到破产清算

官方介绍资料显示，深圳法兰互动科技有限公司创立于2014年，是一家专注于IOS、Android双平台移动游戏研发及海外发行的高科技创业型公司。公司实力雄厚，秉承自主研发、自主运营、致力打造高品质游戏的宗旨，以发展成为行业最专业的移动游戏研发运营公司为目标。？

对团队成员的介绍中，是这么描述的：

团队核心成员均为腾讯、金山、Gameloft、动视暴雪等著名游戏公司骨干员工，在FPS（第一人称射击）、TPS（第三人称射击）以及MOBA（多人竞技对战）等中重度游戏领域有丰富的研发运营经验，团队核心成员曾参与制作知名的大型客户端射击类网游《使命召唤online》、《逆战》、MOBA类游戏《众神争霸》、以及射击类手游《全民突击》，公司目前正在全力研发一款拥有知名IP的第三人称射击手游《枪火联盟（暂定）》，并计划于2016年Q1问世。

法兰互动共获得过4次融资，2014年10月，获得了天使轮融资；2015年8月获得了A轮融资；2017年5月，获得了Tap4Fun的B轮融资；半年后，又获得了C轮融资，融资金额均未披露。

危机在2017年5月左右开始显现。

企查查资料显示：

* 2017年5月，时任总经理和执行常务董事退出，同时退出的还有两名监事，新增谭明礼为法定代表人。

* 2017年7月，指定联系人由甘来改为褚庆玲。

* 2018年2月，公司进入破产清算流程。

目前，谭明礼占有公司73.66%的股权，深圳艺兴投资合伙企业战友公司19.5%的股权，成都尼毕鲁科技股份有限公司占有6.84%的股权。

游戏行业怎么了？

法兰互动从4轮融资到进入破产清算流程，映射出来的游戏行业下行。

8月4日，盛大游戏副总裁谭雁峰在一次峰会上提出了游戏行业三年荒的观点，这“三荒”分别是：产品荒、流量荒、用户荒。

掌游创始人何鹏对创业家&i黑马表示，这两年国内游戏市场是很不好，失败率高。

而一位不愿具名的业内人士向创业家&i黑马表达了类似的观点，在他看来，游戏行业前两年很热，像甘来这样从腾讯、网易等大公司中高层出来创业的不在少数，但现在游戏行业的大环境 “非常非常差”，原因在于：

一是最近相关部门的机构调整，使得游戏版号审批通道暂时被关闭，就连腾讯这样的大公司都拿不到版号，更何况是中小公司。

二是行业供需不平衡。这一观点和谭雁峰所提出的“用户荒”类似，从增量市场看，人口红利已经慢慢消失，增量市场后劲不足，增量进来的、新的移动互联网用户会选择短视频这样的娱乐产品；从存量市场看，一款端游、手游生命周期是一年半到两年，而一些头部的产品是三四年，真正的核心用户在头部的产品里面固化了。

三是游戏是个烧钱的行业，中小公司在投入上很难和大公司相抗衡。

四是一级市场情况不容乐观，创业者本就有融资压力。再加上新的游戏没法短时间内变现，需要持续投入，投资人也就没法在短期内退出，使得游戏公司融资难，多有负债情况。

游戏行业走向

上述业内人士预测，如果版号迟迟不发，下半年会有大批游戏公司倒闭。

同时，该业内人士看到的情况是，前两年的游戏创业者中有改行的，有重回大公司上班的，还有一部分以游戏杀入了小程序。他不否认小程序里有大机会，但也表示了一定程度的悲观，“当很多玩家都进入时，就又变成了一个红海市场。”

此前，盛大游戏副总裁谭雁峰则在演讲中给出了解决方案：

其一，整个行业的竞争焦点从流量变成了运营，所以要从爆发型获取用户到持续性获取精准用户。

其二，从覆盖用户到留存用户。

其三，服务核心用户。用户对自己的需求越来越清晰，所以对厂商来说最重要的事就是服务好核心用户。

在演讲最后，他表示，游戏行业仍在飞速发展中，但确实这两年到了洗牌和转折的时候，他建议要对游戏行业充满信心的同时，保持冷静的思考。

尾声

创业家&i黑马提醒各位创业者，在增量资金断崖式下跌，一级市场估值调整在即的时间点上尽快解决输血和造血难题。

此前，创业家&i黑马也曾采访了易凯资本CEO王冉，也把他的观点送给各位创业者：

第一，如果你在2019年底前不需要融资，那么今天市场环境怎么变对你影响不大；如果你在那之前必须要融一轮甚至更多，除非你有特别明确的业务发展里程碑可以等待，否则晚融不如早融，因为资金面紧张的现象会在变得更好之前先变得更坏。

第二，融资额需要至少可以支撑你正常运营到2019年底。

第三，估值上不纠结，落袋为安最重要。

第四，多给领投一些特别的甜头，尽量把原本只想跟投的人变成可以独立领投。

第五，别在股权融资一棵树上吊死，其他来源和属性的资金同样可以考虑。

祝所有创业者都能越过自己的至暗时刻。