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小米平板4 Plus发布：10.1寸大屏 16小时视频播放

小米平板4 Plus发布：10.1寸大屏 16小时视频播放
2018年08月14日 10:51 新浪数码
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　　新浪数码讯 8月14上午消息，小米公司刚刚在微博上悄然发布了小米平板4 Plus，新品采用了10.1寸高清大屏，电池容量为8620mAh，官方称可连续播放视频16小时，支持4G LTE网络，售价1899元起。

　　就在6月24日晚，小米公司在一档直播节目中悄然发布了小米平板4，8寸全高清屏，搭载骁龙660处理器，支持智能游戏加速、AI人脸识别，并首次加入了4G LTE版本。

小米平板4 Plus小米平板4 Plus

　　与小米平板4相比，小米平板4 Plus屏幕尺寸增加到了10.1寸，其他配置与小米平板4相同，采用骁龙660 AIE 处理器，14nm 工艺制程 8 核处理器，最高主频高达 2.2GHz，支持前置指纹解锁与AI人脸解锁，内置“小爱同学” AI 语音助手。

　　小米平板4 Plus同时支持 WiFi 与 4G LTE 网络连接，购买即送小米移动‘吃到饱’米粉卡，每天1元，全国不限流量。

　　具体容量和版本方面小米公司并没有详细公布，预计与小米平板4相同，作为参考，小米平板4共有3个版本，其中3GB+32GB版本，4GB+64GB版本和4G LTE版。

　　曾经在平板领域风靡一时的小米，在推出了三代产品之后，一年多过去了，迟迟不见新品问世，相反手机和PC却是新品不断。这次连续发布小米平板4和小米平板4 Plus，可见小米并未放弃平板产品。据悉，小米平板4Pus将于8月16日早10点全网首卖。（于泽）

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