评论：Surface Go承载了微软混合PC的梦想

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发布一个月后，微软Surface Go国行版也正式开售了。Surface Go成为微软当前最轻薄、最小巧的一款笔记本电脑。The Verge评价其为微软多年来混合PC梦想的承载者。

6年多来，微软一直在试图完善笔记本电脑和平板电脑的结合。从最初的Surface RT，到后来的Surface 2/3，微软试图让笔记本电脑变得像平板电脑一样便携，同时又能具备常规笔记本电脑的强劲性能。

这次10英寸的Surface Go就像一个缩小版的Surface Pro：更小的体积，以及更低的价格（起售价399美元）。

Surface Go可谓“麻雀虽小五脏俱全”，基本拥有了Surface Pro所能体验到的绝大部分功能。

对于处理轻量级的工作任务而言，Surface Go足够出色。但那些想要用它来玩大型复杂游戏的用户，恐怕要感到失望了。在这方面，Surface Go更像是一款平板电脑，对于运行休闲类小游戏和应用程序，它的表现很好。

按照The Verge记者的体验，对于那些想要一台兼顾平板电脑和笔记本电脑特色的用户来说，Surface Go会是不二之选。

微软通过Surface Go，向外界展示了混合PC设备的未来外形。尽管它容易被人当作是iPad或Chromebook的竞争对手，但微软Surface的一些独特优势正在引起苹果或三星的效仿。如新的可调节支架和连接在Surface Go上的Type Cover。近几年，苹果和三星也都试图在各自的平板电脑上，融入更多笔记本电脑的操作。但受限于iPad Pro键盘角度的固定性，在实际操作中，其键盘输入效果远远不如Surface Go的Type Cover。三星的新款Galaxy Tab S4也同样面临着角度单一的问题。

不过，如果单纯从平板设备的角度对比，Surface Go显然还不是iPad的有力竞争对手。Windows 10的平板电脑模式仍较为逊色，且微软还未能说服足够多的公司创建在平板电脑模式下运行良好的应用程序。

如果你只是想拥有一部携带方便的平板电脑，那么售价329美元的iPad会是一个更好的选择。但是，假如你不满足于平板所带来的低下的执行生产力，那么Surface Go才是你的更佳选项。毕竟，它至少能满足最基本的平板电脑需求，同时还能让你像使用真正的笔记本电脑一样去工作。