新款iPad Pro细节曝光 或将采用全面屏设计

本文来自太平洋电脑网

对于不少想要窥探苹果新品细节的开发者来说，iOS的固件是值得深究的，因为它总能第一时间显示苹果为新品所做的准备。

现在，开发者Guilherme Rambo再次从iOS 12中发现了新的内容，不过这次跟iPhone无关，它透露出的是iPad Pro相关的信息。

从这位开发者最新发现的情况来看，苹果今年在新iPad Pro的设计上，将会按照iPhone X的风格来设计，也就是说，新款iPad Pro将采用类似iPhone X圆角矩形设计。

此前，Guilherme还从iOS 12的固件中发现，新iPad除了会采用全面屏设计外，它还会提供人脸识别功能，但最重要的是，这个全面屏可不是iPhone X那样的刘海屏。