新一代iPad Pro屏幕增至11英寸 支持Face ID

新款iPhone的消息在网上已经传得沸沸扬扬，从配置、摄像头、配色到价格，大致大致都已揭晓。不过，按照以往的惯例，苹果在每年的秋季发布会上都还回来其他硬件新品，比如新一代iPad。

虽然在今年年初的时候，苹果曾推出过iPad 2018，不过这是苹果针对教育领域发布的“廉价版本”，并不是其“旗舰款”。因此，苹果很可能将在秋季发布会上带来新一代iPad Pro产品。

近日，网上出现了许多关于新款iPad的消息。苹果此次同样会推出两款新的iPad Pro，并对外观设计、硬件等地方进行一系列改动。

首先是外观方面，受到全面屏手机的影响，新款iPad Pro的屏占比也会带来非常大的提升。与iPad Pro 9.7相比，苹果把iPad Pro边框宽度减小了40%，意味着其机身尺寸与前者非常相近，但显示面积增加了20%。和去年的iPhone X一样，苹果在12.9英寸iPad Pro上如法炮制不会让外界感到意外。

另外，根据苹果分析师郭明錤的说法，苹果10.5英寸的iPad Pro将会被取消，替换为11英寸，这样一来，iPad Pro就有了7.9 英寸、9.7 英寸、11 英寸和 12.9 英寸四个版本。郭明錤还特别提到了11英寸和12.9英寸，这表明12.9英寸的iPad Pro将拥有更小的整体机身，而不是更大的屏幕。

其次是Face ID，这个功能在iPhone X上得到了消费者的认可。苹果为普及该项功能，也会把它推广到iPad上。在WWDC2018上，苹果官方曾介绍道，iOS 12还提供了多用户Face ID 支持，这一功能对iPad Pro来说很有意义，因为它通常在多人之间共享。另外在iOS系统的代码中，有人发现了新的“modern iPad”代码，表示iPad Pro将会支持Face ID功能。

不过要知道的是，支持Face ID就意味着iPad Pro将会拥有被用户诟病的刘海，毕竟鱼与熊掌不可兼得，并且刘海的宽度要比iPhone X更宽。但还好，iPad Pro的边框会因此变窄，视觉效果会更加出色。

最后一个是iPad Pro的售价，目前在网上还没有相关的信息。但是从年初“廉价版”的iPad定位来看，iPad Pro的定价会和iPhone X一样，比前几代产品的售价高出许多。对于小编大胆猜测，11英寸版本的iPad Pro起售价将会在5500元到6000元之间，而12.9英寸版本起步价往7000元靠近。

另外网上还有爆料称，苹果今年的秋季发布会可能会有两场，9月和10月都将召开一场。此前，在苹果发布会上，iPad一直都是iPhone的配角，伴随着苹果越来越重视教育领域，iPad也被重视起来。因此，新款iPad Pro很可能与iPhone分开发布。

至于具体是哪一场发布会，小编认为9月份的可能性大一些，因为此前LG Display曾向外表示，廉价版iPhone上的LCD面板研发出现了问题，将延长量产时间，估计赶不上原本的发布会。

今年，苹果改变iPad的方针策略，从原本的家庭娱乐转变到了教育、办公领域，生产力成为了市场竞争的重点，这也是苹果破天荒的发布iPad 2018的原因。最近Surface也有大动作，欲推出廉价版Surface来捍卫自己的市场。而苹果iPad Pro的目标也是如此，看来一出针尖对麦芒的好戏即将上演。