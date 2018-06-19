小米Max 3/小米平板4双双曝光 或7月发布

说到超大屏手机，一定不能不提小米Max系列手机，小米Max一面世就受到了游戏玩家与影音爱好者的喜爱，用大屏玩游戏、看电影简直不要太爽快，用了之后就再也回不去了。然而小米Max 3迟迟未能发布，很多小伙伴已经心急如焚了。好在雷军在小米8发布会期间透露了小米Max 3的发布时间，不出意外的话，7月就能发布。

FCC认证中心爆料

小米Max 2

美国联邦通讯委员会（FCC）认证中心也出现了一款小米新机，FCC ID编号为2AFZZ-RMSC3DG、2AFZZ-RMSC3CG，型号为M1804C3DG、M1804C3CG，一看就是一款手机的两种版本，但FCC并未提供其他辅助验证信息。

与此同时，一款型号为M1807E8S的小米新机通过3C认证，搭配小米6同款充电器MDY-08-ES，支持18W快充，很多人猜测这就是小米Max 3。此外，小米平板4也通过了3C认证。

关于小米Max 3的硬件参数，网友“fenibook”在wp7贴吧中透露，该机搭载6.99英寸FHD+全面屏，屏幕材质为LCD，有耳机孔。搭载后置双摄，主摄像头采用索尼IMX363传感器（1200万像素），前置2000万像素自拍摄像头。

小米Max 3高配版还将搭载高通骁龙710移动平台，辅以4GB/6GB运存，运行基于Android 8.1的MIUI 10系统。内置电池容量高达5500mAh电池，支持18W的QC3.0快充，居然比小米Max 2的5300mAh电池还要大，续航绝对恐怖。