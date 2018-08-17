移动办公专业之选 ThinkPad P52移动工作站评测

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随着硬件性能的不断提升，很多有着专业级软件需求的用户开始使用游戏本或商务本运行专业级软件，虽然这些笔记本产品在常用软件的使用上与工作站相差无几，但是在专业级软件的使用上，移动工作站对于这类软件的效率的提升绝对是质的飞跃。

最主要的原因就在于移动工作站对于行业软件的优化和强大的硬件配置，服务器处理器和专业显卡的配备让普通PC望尘莫及，ThinkPad P52作为ThinkPad系列高端移动工作站的代表产品，有着酷睿处理器以及至强处理器两种不同的平台可选，这两种配置的强大组合有着什么样的表现？又有着那些的不同呢？让我们一起来看一看。

外观设计：ThinkPad 系列家族化设计

从外观上来看，ThinkPad P52与ThinkPad系列其他产品的外观设计并没有太大的区别，全黑的设计，右下角ThinkPad的小红点标志组成了A面的全部，不过当你把它拿到手中的时候你就会知道这是一款移动工作站电脑，扎实厚重的机身隐藏着它专业而又强大的性能。

作为一款移动工作站电脑，密集的机身散热口是它的特征之一，ThinkPad P52机身有着丰富的散热孔，机身底部的散热口更是密集，主要集中在了D面的上半侧，四块橡胶材质的脚垫分布在机身四角，有效防止用户在使用过程出现滑动问题。

与其他ThinkPad 电脑不同的是，ThinkPad P52的电池被设置在了D面左下角。

ThinkPad P52使用了一块有着90Wh容量的电池，对比其他类型的电脑，这款电池的容量十分可观，可以给用户带来很长的续航时间，当然这仅限于你使用它进行Office办公。

屏幕：FHD、4K 分辨率可选 显示效果绝佳

ThinkPad P52有着丰富硬件配置，本次送测的两款机型分别搭载了不同的屏幕，在显示效果上也有着不同的体验。

但是两款机型的屏幕相同之处在于都支持略大于180度的开合，使用高强度合金转轴，保证用户长期使用中屏幕开合手感一致。

其中搭载了i7-8850H处理器版本使用了一块4K分辨率的IPS材质的WQHD触摸屏，显示效果细腻，触摸手感良好，反应迅速。

并且搭配了支持人脸识别的红外摄像头功能，支持Windows Hello，可以快速解锁你的计算机并且防止他人盗用你的设备，为用户提供方便的同时也保证了安全性。

我们使用了Spyder 5对其进行测试，这块屏幕具有99%AdobeRGB色域覆盖，达到了专业级显示器级别，是目前这款笔记本屏幕顶级的配置。

而搭载了Xeon-E2176M处理器版本则使用了一块全高清屏幕，有着1920 X 1080的高分辨率，显示效果优良。

这一机型搭载了ThinkShutter黑阀功能，可以从物理层面遮蔽摄像头，防止用户隐私泄露，更好保护用户个人信息。

我们使用了Spyder 5对其进行测试，这块屏幕具有97% sRGB色域覆盖，可以满足大部分专业用户的需求。

总体来讲这两款机型所配置的屏幕均可达到专业用户对于屏幕色域的需求，更高配置的机型所搭配的屏幕在现实效果上有着更好的表现。

其中99% AdobeRGB色域覆盖的4K显示屏有着更加令人惊艳的表现，对于图片设计、视频编辑、后期制作以及动漫行业工作者等专业级用户来讲有着更加虎添翼般的支持，可以有效减少工作误差。

键盘：防泼溅功能加持 给你更多安全保护

两款机型的键盘并无区别，使用的都是ThinkPad机型所搭载的经典款键盘，Trackpoint小红帽、鼓型结构、1.8mm键程、X型支撑稳定以及二级背光的设计可以让用户在笔记本电脑上获得最好的输入体验。经典的小红帽被保留了下来，给予用户极大的方便，用户甚至可以脱离鼠标使用电脑。键盘采用了倒孔设计，在键盘顶部遭受意外泼溅的时，可以有效降低受损可能，减少用户损失。

触摸板部分依旧是ThinkPad最经典的搭配，支持多点触控的同时有着良好的手感，在保留经典的三键的同时在触控板下方增加了三个按键。这三颗按键相对更硬一些，但手感依旧舒适，三颗按键经过磨砂处理，触感良好。

方向键下键对应着的是一个指纹识别模块，上方有指示灯提示，录入指纹速度相当快，识别率相对较高。

接口：种类丰富 数量众多

作为一款移动工作站电脑，ThinkPad P52有着种类丰富、数量众多的接口，分布在机身左右以及后面，不仅数量种类众多，接口的布局也十分合理。

机身左侧配备有一个支持关机供电的USB 3.0接口以及一个SD卡读卡器。

机身右侧配备了一个麦克风耳机二合一接口、两个USB 3.0接口以及一个Mini DP接口。

机身背面则配备有一个RJ45网络接口、HDMI接口、两个雷电3接口以及电源接口。方便用户接驳有线网络、显示器、扩展坞等不常用的设备，在丰富扩展性的同时，避免了接口在左右两侧时对用户使用带来的负面影响。

扩展性：可升级潜力很大 值得扩展升级

作为一款移动工作站笔记本，ThinkPad P52的扩展性能非常优越，扩展难度也很低，普通用户也能够进行电脑硬件的升级操作，这得力于它采用的快装后盖，拆卸简单，只需要拧下六颗黑色螺丝拆下快装后盖后就可以看到内存、硬盘等可升级硬件的位置。

我们关机取下电池后对后盖进行了拆卸，可以很明显的看到可升级的硬件槽位，这些图上已经裸露出来的硬件以及空余插槽均有防静电贴纸，防止机内元器件被环境静电击穿。

图中我们可以看到的两条内存空余插槽，此外在主板的另一侧还有两个内存插槽，用户可以自行购买DDR4内存条对电脑进行内存扩展，提升电脑性能。

图中我们可以看到M.2固态硬盘槽位，两条插槽其中一条已经装配有一条三星1TB容量SSD固态硬盘，型号为PM981，用户可以自行使用M.2接口的固态硬盘对电脑硬盘容量进行扩展。

上图中的的空余位置是预留的2.5英寸硬盘槽位，用户可以自行购买硬盘进行升级，要注意的是此槽位用户需要自行购买一条连接主板的连带才能够进行扩展升级。

性能测试：性能强大 物有所值

ThinkPad P52有着多种配置，我们拿到了配备了i7-8850H处理器以及Xeon E-2176M处理器的版本，它们分别搭载有NVIDIA Quadro P3200 Max-Q 6GB GDDR5显卡以及NVIDIA Quadro P2000 4GB GDDR5显卡，下面我们对它的性能进行测试。

处理器性能

搭载有八代酷睿处理器的P52使用了一颗i7-8850H处理器，其采用六核心，十二线程设计，有着2.6GHz的主频以及高达4.3GHz睿频的强大性能，设计功耗为45W。

我们使用 CineBench R15来进行处理器性能测试，多核成绩1198cb，单核成绩183cb，总体表现十分优秀。

搭载了Xeon系列处理器的P52使用了一颗Xeon E-2176M处理器，采用六核心，十二线程设计，有着2.7GHz的主频以及高达4.4GHz睿频的强大性能，设计功耗为45W。

我们使用 CineBench R15来进行处理器性能测试，多核成绩1198cb，单核成绩185cb，单核成绩略高于i7-8850H，表现同样十分优秀。

ThinkPad P52所搭载的这两颗不同型号的处理器，无论是单线程成绩还是多线程成绩都处在高性能处理器排行的前列，多线程处理能力尤为强大，加上其对多种专业级软件的特殊优化，取得了众多专业级软件的ISV认证，使得其对负载专业级软件的运算更加高效稳定。

除了频率之外，二者在硬件参数上的主要差别是 E-2176M 配有12MB智能缓存，而i7-8850H只有9MB智能缓存，至强支持ECC内存，酷睿不支持ECC内存。

硬盘性能测试

我们选择对配置较高的i7-8850H处理器版本设备所搭载的固态硬盘进行测试，这款设备搭载了三星PM981固态硬盘，容量为1TB，我们使用AS SSD对其进行速度测试，连续读取速度为1028.56MB/s，连续写入速度为2313.67MB/s，硬盘连续读取和写入速度均表现良好，可以为用户提供高速、大容量的存储服务。

3D MARK性能测试

此次送测的两款机型分别搭载了两款不同型号的专业级显卡，分别为NVIDIA Quadro P3200 Max-Q 显卡以及NVIDIA Quadro P2000 显卡，两款显卡的硬件规格几乎完全不同，其中P3200的规格更为强大，Max-Q设计也会有更好的能耗比。

NVIDIA Quadro P3200 Max-Q 在3D MARK Fire Strike 的测试中取得了11552的图形分数。

NVIDIA Quadro P2000 在3D MARK Fire Strike的测试中取得了6810的图形分数。

两款显卡均具备有专业级性能，对于图形运算较多的专业级软件都有着不错的支持，其中i7-8850H处理器版本使用的NVIDIA Quadro P3200 Max-Q显卡在测试中表现更为优秀，对于图像处理、视频后期、剪辑以及动漫制作等专业级软件用户来讲更为适合。

散热测试

我们对这两款机型使用AIDA 64进行满载测试，在连续拷机1小时后，我们使用热成像仪对笔记本温度进行记录。

其中i7-8850H处理器版本的C面最高温度为49.6℃，D面最高温度为50.6摄氏度，C面最高温处集中在右侧散热口附近，D面最高温度集中在上侧散热口出风处，整体使用感受比较舒适，并没有出现烫手或键盘高温无法操作的情况。

搭载了Xeon E-2176M处理器的设备经过一个小时连续拷机测试后，C面温度最高达到了50.1℃，D面最高温度达到了55.4℃，与i7-8850H处理器版本相同，至强处理器版本的设备最高温度也是集中在两面的散热口附近，并没有影响设备的整体操作，在使用中不会因为温度过高而无法使用。

二者对比来看，CPU频率更高并且没有采用Max-Q技术显卡的至强版机型发热更高一些。

优秀的散热设计来源于ThinkPad优秀的工业设计，ThinkPad P52搭载有两台高效静音的“鹰翼风扇”，在安静无声的同时输出强劲的风力，利用机身密集的散热孔对机身内的元器件进行充分散热，以保证计算机的高效稳定运行。

续航：90Wh大容量电池带来强劲续航体验

ThinkPad P52配备了一块90Wh可拆卸大容量锂电池，我们将电脑屏幕亮度调整到80%，音量调整到20%，关闭蓝牙以及定位功能，开启无线网络，使用 Windows 10 内置播放器连续播放一段 1080P 视频，1小时后耗电量为9%，由此可推算出ThinkPad P52的续航时间将会超过10小时，这对于一款配备15.6英寸显示屏的移动工作站电脑来说表现十分出色，两款机型的续航表现相当。

总结

作为专业级的移动工作站，ThinkPad P52为用户提供了多种选择，满足不同价位需求的用户对于专业级移动工作站的使用需求，其所搭载的高性能处理器配合专业级显卡，能为用户发挥出专业级工作站级别电脑的强劲性能，为用户提供更加稳定、专业、高效的计算机性能。

在高性能输出的同时也为用户提供了出色的屏幕配置，安静高效的散热设计，数量众多且丰富的外设接口，多种可升级的硬件配置，这样一台移动工作站电脑相信一定会是专业级用户手中的提升生产力的“专业级大杀器”。