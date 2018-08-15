升级144Hz电竞屏 联想拯救者Y7000P评测

采用新模具带来新体验

刚刚结束的第十六届ChinaJoy期间，联想发布了旗下拯救者系列的最新产品——拯救者Y7000P。相对以往产品来说，本次Y7000P并非简单的硬件更新，而是采用了一款全新的模具，使得产品给人带来了耳目一新的感觉。

拯救者家族从诞生至今，红与黑的经典配色一直没有变过。不过到了Y7000P，联想似乎想要做一些改变。这款产品的模具不再采用纯黑外壳，而是选用了深灰色顶盖加黑色尾部的组合，LED背光元素也不再是红色，而是采用了白色背光。顶盖上的“Y”字logo也做了全新的设计，并且添加了白色背光，点滴变化让全新的拯救者Y7000P与家族传统割裂开来，成为了“最为熟悉的陌生人”。

联想拯救者Y7000P游戏本

拯救者Y7000P顶盖部分采用了金属材质打造，左右两侧斜向捏角设计使得顶盖更具立体感，这也是时下颇为流行的设计。顶盖区域的“Y”字logo增大之后，辨识度更高，更容易给人留下深刻印象。

顶盖“Y”字logo经过重新设计

接口的布局上，拯救者Y7000P也显得非常考究且大胆。左右两侧虽然空间足够，但依然只是各排不了一个USB 3.1接口，只是在左侧还多加了一个3.5mm耳机麦克风插孔，这使得机身左右两侧看起来很简洁，同时左右侧各一个接口的设计也很实用。



机身左右两侧各配有一个USB接口

Y7000P剩下的所有接口都被安排在了机身尾部正中的位置。包括TYPE-C（DP1.2）、Mini DP 1.4、USB 3.1、HDMI 2.0、网线接口、电源接口以及安全锁孔。整体来说这样的接口布局方式即实用又合理，算是非常成功的布局方案。



主要接口排布在机身尾部

底部设计很有进攻性

由于英特尔第八代酷睿增加了核心数，而且性能提升幅度较大，因此对笔记本产品的散热压力也更大。拯救者Y7000P除了在功能上引入Fn+Q强散热模式之外，在底部的散热设计上也没有丝毫妥协，大面积的进风口设计在底部左右两侧，为整机散热效率提供了可靠保障。

拯救者Y7000P整体外观设计很有动感，边缘的切割打磨极为精细，质感出众。

掀起Y7000P屏幕，第一眼看到C面的印象是简约。整个C面没有任何多余的东西，空间利用非常充分。C面面板表面采用了触感柔和的类肤漆涂层，不过这种涂层对于手汗比较多的用户来说可能会造成烦恼。

键盘区域整体设计简约

Y7000P的屏幕转轴并非传统的左右两侧设计，而是位于机身中部的正上方。屏轴阻尼控制很好，可以单手掀开屏幕。摄像头位于屏幕下方边框正中位置，左右两侧各有一枚麦克风。电源键则位于与之对应的C面位置，整体比较小，表面同样设计了白色背光的“Y”字logo。



电源键小巧

触控板手感出众，腕托采用类肤涂层处理

触控板和腕托部分的手感是真的很舒适。类肤漆涂层柔和的触感，以及触控板表面光滑细腻的触感，给我带来了非常好的体验。在触控精准度上，Y7000P也做的非常好，即便完全抛开鼠标去使用，也能有更好的体验。