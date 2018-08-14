有亮点也有遗憾 小米游戏本八代增强版深度评测

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时间回转到小米游戏本初代刚刚发布的时候，彼时恰逢英特尔第八代酷睿标压处理器发布前夕，当所有人满心欢喜以为小米游戏本将首批搭载第八代英特尔酷睿标压处理器的时候，小米却“我行我素”，直到英特尔解禁之后也没有宣布销售搭载八代标压处理器的小米游戏本版本，如今已经整整过去四个月的时间。

ChinaJoy2018首日，当所有OEM厂商几乎都没有什么新品爆出的时候，小米却意外地为大家带来了小米游戏本八代增强版，也就是四个月前大家便已经开始期待的版本。当然，这其实也并不意外 ，毕竟从产品迭代周期来看，ChinaJoy2018这个时间截点对于小米来说刚刚好。

今天我便为大家带来这款小米游戏本八代增强版的深度评测，而这篇评测正是由这款小米游戏本新品敲出来的，体验这么多天，“全能”这两个字或许是对它最大的赞许，背着这样一款游戏本来ChinaJoy出差也是极好的，大屏既方便办公，又能偶尔玩玩游戏，不过背着它逛展还比较费肩膀的。

小米游戏本八代增强版

体验优缺点一览：

优点：

1、商务配色，重量适中，可以用来出差，不过不建议长时间背着，还是有些分量的。

2、键盘舒适度中等偏上，不能说是极好的，但可以满足长时间敲字需求，这几天ChinaJoy码稿P图全靠它了。

3、英特尔第八代酷睿标压处理器显卡性能表现强悍，在同定位游戏本产品中表现抢眼。

4、散热设计合理，“龙卷风”一键高速降温功能实用，主板CPU温度明显下降。

5、五个自定义快捷键，助力高效办公和灵活游戏。

6、四分区五级可调键盘背光，侧面还有灯带哦，这么看来外观其实也并不“素”。

缺点：

1、键盘键位设计的“古怪”在之前的七代版本中我便已经注意到了，共包含以下三方面：

首先，Windows按键位于键盘右下角，使用快捷键组合Windows+E打开文件资源管理器不是很方便，当然键盘左侧的自定义快捷键可以很好解决这个问题；

其次，键盘左侧一排功能键设计不符合常规键盘输入体验，敲字时容易误触，不过这一点习惯两三天也就好了，而且慢慢的你会发现这些快捷键还是很好用的；

第三，15.6寸笔记本无全键盘设计，当然如此设计的一个好处便是键盘键帽较大，不容易因为尺寸问题而误触，而坏处便是在某些方面日常使用不是很方便。

2、当玩游戏或者操作一些工作量比较大的软件的时候，比如Lightroom批量处理图片，其风扇噪音还是蛮大的，虽然已经比开启“龙卷风”模式小了许多。

3、未搭载144Hz刷新率屏幕，当然这也不算缺点，只是有些遗憾而已。

外观设计：商务与炫彩 毫无违和感

很多人会觉得小米笔记本在外观设计上一直走那种“能看就行”的朴素路线，没什么亮点，也没什么缺点，而事实上无logo设计便是它的亮点，毕竟雷总一直有一个愿望，就是想把小米打造成中国的无印良品，如今随着小米的港股上市，雷布斯离梦想又进了一步。

在外观、模具设计上，小米游戏本八代增强版依旧沿袭了初代小米游戏本的设计风格，A面无logo设计，采用金属磨砂工艺，同时深色系的外观设计略带些商务范，因此即使拿着一款游戏本出差也并不会产生违和感。

B面采用窄边框设计，屏占比达到81%，窄边框设计的好处主要包含两方面，首先窄边框屏幕能够带来更大视野，外观也更显美观，带来了出色的视觉效果；其次便是窄边框设计令机身体积相比常规的15.6英寸笔记本略小一些，更易于携带。但是个人觉得这个窄边设计整体设计还是略宽，希望下一代可以更窄一些。

相比于A面金属喷砂处理，小米游戏本八代增强版C面喷砂处理器更显精致，其表面拥有反光颗粒，人眼看上去质感极强。小米游戏本八代增强版孤岛式键盘设计，无小键盘，但这样设计的好处便是拥有较大键帽，不会因为尺寸问题而误触，同时键盘键程深度为1.8mm，回弹性较好，能够满足长时间办公输入需求。键帽采用双曲面进口耐磨涂层，触感舒适也不易沾染指纹。

小米游戏本键盘还配备了四分区五级可调背光，我们可以根据自己的喜好DIY其背光颜色。在键盘左侧，我们还可以看到5个可编程按键（除去最上面的“龙卷风”按键），可以根据自身需求进行快捷操作或应用程序的快捷设置。此外，该键盘还具备30个防冲突按键设计。

小米游戏本侧面灯带设计

快捷键设置和背光调节均在小米游戏本内置的小米游戏盒子软件中

小米游戏本八代增强版主要散热出风口设计位于机身左右后对称位置，共有4个出风口，在后续散热测试中我会为大家具体展示。笔记本接口主要位于键盘左右两侧和机身后部，其中键盘左侧包含双USB 3.0接口、耳麦接口和麦克风接口；键盘右侧包含SD卡插槽和USB 3.0接口；机身后部包含网线插口、USB 3.0接口、HDMI 2.0接口、USB-C接口、以及电源充电口。

小米在扩展性的设计上可以说是十分贴心，不光是接口充足，其位置的设计也比较合理，比如将网线、HDMI、以及电源这些接口设计，这些都十分符合用户的日常使用习惯，家用时机身也能够巧妙的遮挡后面的布线，从正面看更加美观。

关于小米游戏本的转轴设计，这个设计在当时七代版本发布之前便有人吐槽其丑，但是我本人觉得这个设计还是很不错的，稳定性非常不错，而且还能有效抬高屏幕，虽然这个设计是有些借鉴惠普Spectre 13幽灵笔记本，但是个人觉得在这个转轴设计同质化严重的时代，这也算是创新之一了。

轻薄便携方面，我在前文优缺点处已经说了，它可以出差，但是长时间背着还是有些分量的。

小结：

从外观上，小米游戏本依旧走的是“素”的路线，无logo设计搭配黑色外观比较低调，然而磨砂处理配合黑色外观同样走出了商务范儿，出差旅行也是极好的。同时，炫彩的背光设计也让其不显得那么素，将炫彩时尚融入了商务风中。此外，手感舒适的键盘，窄边框屏幕，都带来了不错的使用体验。

性能测试：i7-8750H表现抢眼 GTX1060同样不俗

目前，市面上搭载第八代英特尔酷睿标压处理器的产品可以说非常多了，但是很多产品的CPU性能并不能达到英特尔官方的理想成绩，这里面原因有很多，比如散热不好，又或者在设计之初便限制了频率或者功率等等。而此次小米游戏本的CPU性能让我眼前一亮，其得出的成绩要远比一些大厂良心得多。

i7-8750H处理器

我们利用CINEBENCH R15测试该机的CPU性能，我们大概测试了十次，每次成绩竟然都有稳步提升。

R15单核测试CPU占用情况

R15多核测试CPU占用情况

R15部分测试成绩

从上面的测试成绩中，我们可以看到小米游戏本搭载i7-8750H单核和多核分数已经超过了这款处理器的标准分数，在目前市面上的一众游戏本中表现抢眼。而在我出差这一段时间的日常体验中，这款目前移动端最常见到的处理器让我用的十分舒服，不会卡顿，流畅无比。

而在显卡的测试中，我们利用3D Mark 11和3D Mark Fire Strike Extreme进行测试，最终我们同样得到了不错的成绩。

3D Mark 11 P 13021和X 5086的得分展现了GTX1060 6G显卡的性能强大，同时也体现除了i7-8750H这款处理器的能力。同时，3D Mark Fire Strike Extreme 5190的分数也十分抢眼，从成绩上看小米游戏本所搭载的GTX1060 6G显卡能够满足目前市面上几乎所有的主流大型单机或网络游戏，《绝地求生》、《古墓丽影10》、《孤岛危机5》、《GTA5》等等，只要你想玩的都可以玩。

硬盘方面，小米游戏本搭载了256G PCIe SSD，速度是传统SATA SSD的三倍。实际测试中，其读取速度约为2182M/S，写入速度为1532M/S。高速固态硬盘能够带来高速的开机速度、游戏运行速度、数据传输速度等等。

我们利用PC Mark 10 Extended环境测试整机性能，PC Mark官方对Extended环境的定义为涵盖更广泛任务的一个较长的测试，其更适合适合游戏本测试，其最终5699的测试得分也再一次印证了这款游戏本的综合性能，无论游戏，还是办公，小米游戏本都很稳。

接下来，则是很多玩家都十分关心的散热问题，我们利用AIDA64和FurMark进行双烤机测试，令CPU和显卡占用率均达到100%。

双烤机测试

开启“龙卷风”模式前

开启“龙卷风”模式后

在聊散热之前，我们先来聊聊“龙卷风”模式和小米的内部散热结构，“龙卷风”是小米游戏本专为游戏玩家设计的高速散热模式，开启后能够迅速增大出风量，有效降低温度。在散热设计上，小米游戏本内部拥有3+2大直径加粗热管，12V台式机级别风扇马达，当然这也是我们觉得小米游戏本噪音大的原因之一。此外，小米游戏本还采用金属超薄涡轮扇叶，并设计了四个散热出风口，位于机身左右和后侧，从体验中，其出风量最大的位置为左右两处的双风扇，后置双风扇出风量较小。

在上面的测试数据中我们可以看到，双烤机过程中，开启“龙卷风”模式前，主板温度为83摄氏度，CPU温度为71摄氏度；开启“龙卷风”模式后，主板温度为79摄氏度，CPU温度为67摄氏度，虽然温度降得不多，但效果还是十分明显，而且这个降温是瞬间的。

而实际体验中，人手主要触碰的位置不会产生烫手感，最多也就在极限测试中会有些温度感受。而在双烤机测试中时，其四个散热出风口的温度还是很高的，而且我们也能够十分明显感受到有热风吹出，整体来看，小米游戏本的散热性能还是非常不错的，不会产生降频现象。

小结：

小米游戏本八代增强版的综合性能还是非常不错的，无论是CPU显卡，还是硬盘，小米游戏本都有着非常不错的表现。同时，小米游戏本自家的散热体系和“龙卷风”模式也确保了该机不会因为散热而影响性能发挥，综合表现十分抢眼。

内置软件体验：任性DIY 玩出真性情

近年来，内置软件已经成为了各大OEM厂商发力的重点，这其中比较有代表性的，比如惠普的OMEN控制中心等等，而小米游戏本也在内置软件服务上下了一番功夫，其包含小米游戏盒子和小米同步这两款软件，其中小米同步在小米轻薄本系列中也有内置。

在前文外观处，我们其实也已经简单提到了小米游戏盒子，小米游戏盒子主要是用来调节键盘背光、自定义快捷键等等，同时它也能用来检测电脑性能。

自定义快捷键

调节键盘背光灯和侧面灯带

键盘背光和侧面灯带回顾

而小米同步则是能够将小米游戏本中的数据传输到小米的云盘中去，同时我们也能在这其中进入小米官方商城、小米社区论坛。

小结：

小米游戏本八代增强版内置的软件服务还是很全面的，可以任意DIY自己喜欢的键盘背光，同时将键盘左侧快捷按键设计为自己常用的按键，比如复制粘贴，有了小米游戏本，从此“Ctrl C”和“Ctrl V”便是路人。

游戏体验：吃鸡流畅 毫无压力

游戏体验中，由于时间关系，我只测试了《绝地求生》这一款游戏，未来我还会针对这款小米游戏本八代增强版测试更多的主流热门游戏。我们将《绝地求生》游戏画面设置为1080P、高画质进行实际体验测试。

在实际吃鸡体验中，我们没有碰到丝毫卡顿现象，整体画面非常流畅。从上面的曲线图中，我们能够看GTX1060 6G显卡的出色表现，其游戏帧数约为65左右，最高帧数则达到了97左右，平均帧数为81，可以说吃鸡毫无压力了。此外，在吃鸡过程中我还特意感受了下该机的散热效果，整体效果非常不错，完全不会影响游戏性能和手感，如果要说缺点，就是其噪音确实有点大，不过带上耳机吃鸡会很好的掩盖这一缺点。

评测总结：

小米游戏本八代增强版在首批第八代英特尔标压处理器游戏本发布四个月之后高调亮相，综合表现还是很不错的，虽然在某些设计上还是会有一些缺点或者遗憾，但是抢眼的硬件性能和散热表现可以完全将这些掩盖掉。作为一家初入游戏本市场的手机厂商，我觉得这样一款游戏本已经非常不错了，毕竟某些大厂也并不见得做得比小米好上太多。