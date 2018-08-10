纤薄轻巧 海尔凌越S4 Plus笔记本测评

本文来自泡泡网

说到海尔这个品牌，相信很多人脑海里第一反应还是觉得这是一个家电品牌，海尔兄弟的标志对于中国人来讲还是耳熟能详的，作为优秀的家电品牌，海尔也积极的涉足数码电子产品的制造与研发，为广大消费者提供优秀可靠的产品，今天我们测试的这款海尔凌越S4 Plus就是一款出自这一品牌的轻薄本产品。

极简的外观设计

海尔凌越S4 Plus的A面干净整洁，没有任何产品LOGO的存在，在上盖的最外侧一侧隐藏着一根独立天线，在设计上非常干净整洁，显得十分低调内敛。机身采用了铝镁合金材质，机身表面采用了喷砂阳极工艺处理，手感良好。

产品D面与A面采用了相同的材质，在底部使用了两条穿过D面上下边缘的橡胶脚垫来垫起机身，散热床的位置位于D面上半部分偏左的部分，一大一小的散热窗口可以快速将热量从机身内导出。

14寸屏幕显示效果细腻

海尔凌越S4 Plus配备有采用微边框设计的14英寸1080P显示器，在显示效果上有着较好的体验。

在这里我们使用Spyder 5对其进行测试，这块屏幕具有64%sRGB，45%NTSC，有着200nit亮度，屏幕素质出色，可满足用户日常使用需求。

整机只有在屏幕掀起之后才能看到一个产品LOGO，在屏幕下方贴近转轴位置的正中心处。

摄像头的位置在屏幕正上方，这一模块包括了摄像头与麦克风，整体酷黑的设计，并且预留了IR Camera人脸生物识别功能模块的位置，期待官方可以在后期提供带有人脸生物识别功能的版本。

键盘及触摸板手感舒适

机身配备有背光灯的巧克力键盘，1.5mm长键程，敲击过程中触感舒适，适合长时间文字输入使用。

键盘灯有着可调节的五档亮度，可以适应不同场合，在夜间也可以舒适使用。

触摸板采用了钻切设计，分为上下两部分，在触感上有着轻微磨砂的手感，触摸板下半段可以按下去，整体使用感觉还是比较自然舒适。

左侧腕托边缘可以看到四颗明黄色的指示灯，可以实时显示计算机的工作状态，指示灯的分部位置合理，在计算机使用过程中可以不刻意的被看到。

机身配备的接口足够日常使用

配备的接口足够用户在日常情况下使用，在机身上，接口分布在左右两侧，其中机身左侧配备有电源接口、SIM卡插槽、USB 3.1接口以及3.5mm的麦克风、耳机接口。

机身右侧则配备有RJ45网线插口、SD卡读卡器、HDMI接口、支持4K输出的Mini DP接口、支持关机充电的USB 3.1接口以及一个Type-C接口。

巧妙设计的散热口

海尔凌越S4 Plus采用了隐藏式出风口设计，并没有把散热出风口放置在机身左右两侧，而是将其设置在了转轴附近，防烫手的设计体现出海尔为用户着想的设计思路，在这种小细节上都对硬件进行了优化设计。

性能测试

海尔凌越S4 Plus搭载了八代酷睿i5 8250U处理器，Intel UHD Graphics 620核芯显卡，8GB DDR4 内存以及256GB的固态硬盘，整体配置在日常使用中可以流畅应对大多数任务，下面我们对它的性能进行测试。

处理器性能

海尔凌越S4 Plus搭载了一颗八代酷睿i5-8250U处理器，主频1.6GHz，采用四核心、八线程设计，睿频3.4GHz，设计功耗15W，我们使用 CineBench R15来进行处理器性能测试，多核成绩559cb，单核成绩145cb，总体表现良好。

海尔凌越S4 Plus搭载的这颗八代酷睿i5-8250U处理器单线程性能强大，性能接近八代酷睿i7-8550U，多线程性能强大，远高于七代i5-7300HQ处理器，整体性能接近45W的酷睿i7处理器，可以说海尔对于这款轻薄本还是很舍得成本的，并没有因为续航或功耗问题来对处理器性能进行阉割。

硬盘性能

海尔凌越S4 Plus配备了建兴 256GB M.2 接口SATA 3固态硬盘，我们使用 AS SSD 进行速度测试，连续读取速度为524.12MB/s，连续写入速度为356.06MB/s，基本可以满足日常使用。

散热测试

我们使用 AIDA 64进行满载测试，连续拷机1小时后我们使用热成像仪对笔记本温度进行检测，从图中我们可以看出，在满载情况下，笔记本主要热量集中在散热口出风出。

在笔记本C面，基本上热量集中在转轴的右侧出风口位置，其他部分基本上没有明显热量覆盖，最高温度52.5℃；在D面，热量基本上集中在中心偏左上的风扇散热口以及左上角转轴出风口附近，最高温度51℃，使用感受舒适。

升级扩展非常简单

海尔凌越S4 Plus有着同类产品中较高的升级潜力，升级难度较低，只要拧下后盖的十二颗螺丝取下后盖后即可对机身硬件进行升级，机身内预留有一个空余的SATA 3硬盘空位，可以使用额外购买的笔记本硬盘进行硬盘容量的升级扩展。

同样有预留空位的还有内存插槽，机身配备有一条8GB DDR4 内存，在这条内存对面有一个内存插槽的空位，用户可以使用自行购买的内存条对电脑进行升级，同样可以升级的硬件还包括M.2固态硬盘以及机身自带的无线网卡。

海尔凌越S4 Plus的后盖在硬盘位置有着对应的缓冲设置，在其他原件对应位置也有着相应的保护、导热设计，对硬件保护的同时也可以通过金属背板快速将机身运行的热量进行导出。

测评总结

从整体上看，海尔凌越S4 Plus在测试中表现十分出色，铝镁合金材质机身坚固轻薄，喷砂阳极处理赋予海尔凌越S4 Plus良好的磨砂手感，14英寸1080P高亮度显示器搭配以第八代酷睿i5-8250U处理器，在保证良好的性能的同时也具有优异的热量控制，优秀的散热效果不仅得益于海尔优异的散热设计，也归功于英特尔第八代酷睿i5-8250U处理器较低的功耗，给予用户良好的使用体验。

4599元的价格对于这样一款纤薄轻巧而又性能强大的笔记本来说，性价比非常出色，值得选购。