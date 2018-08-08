旗开得胜 Alienware17 R5游戏测试

理论性能测试表现出色

外星人作为旗舰游戏本代表作品，其厚道的做工用料，强悍的性能，炫酷的灯效外观，在高端游戏笔记本市场拥有自己一席之地，无数玩家视之为信仰。Alienware 17游戏本凭借出色的性能和卓越的用户口碑荣获今年黑金游戏终端产品奖，它的具体性能表现如何，我们一测究竟。

Alienware17 R5

Alienware17 R5本次测试具体型号为ALW17C-3858，主屏幕采用17.3英寸2K分辨率TN+WVA显示屏，刷新率120Hz，同时支持G-Sync技术。英特尔第八代i9-8950HK处理器+英伟达GTX1080 OC 8G的旗舰搭配，拥有8GX2双通道DDR4内存，512GB PCIe固态硬盘+1TB机械硬盘的组合。装有Tobii眼球识别+IR红外人脸识别系统，在适配的游戏中可以用眼神控制游戏人物的视角及操作，沉浸式游戏体验显著，视觉锁定准确打击，战局尽收眼底！

Alienware17 R5搭载英特尔第八代酷睿i9-8950HK，移动平台有史以来最高性能处理器，拥有6核心12线程的规格，基于14纳米工艺的Coffee Lake架构，主频2.9Ghz，最高可睿频至4.8Ghz，在CINEBENCH R15测试中，最终该处理器多核心获得1090cb，单核心201cb，拥有与桌面平台处理器并驾齐驱的实力。

CINEBENCH R15测试分数

GTX1080 OC 硬件规格

Fire Strike Extreme模式测试分数

显卡方面采用英伟达移动版GTX1080，16nm 帕斯卡架构GP104核心，256bit显存位宽，拥有2560个流处理器，显存为8G GDDR5X。显卡理论测试环节，使用新3DMark的Fire Strike Extreme模式，最终得分为9271，其中显卡分数为10058，从数据可以看出移动平台GTX 1080 OC出色的性能在接下来的游戏测试定会众望所归。