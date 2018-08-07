把缺失的拼图补齐，现在小米游戏本是完全体了

本文来自爱范儿

对于以手机起家的小米来说，横向拓展产品线早已是驾轻就熟的事。所以在四个多月之前，雷军首次把小米游戏本推到了大众眼前的时候，所有人都觉得这再正常不过了，唯一不正常的是这个时间点有点尴尬，因为仅仅几天之后，英特尔就在国内正式更新了第八代酷睿处理器。

而这次升级幅度之大，成为了今天主角小米游戏本八代增强版登场的直接原因。

表面克制，内在躁动

相对于超极本来说，游戏本给人的印象要么是‘傻大黑粗’，要么是‘极致炫酷’，而把游戏本做的像商务本的并不多见，小米算是一个，只不过把这台重达 2.7kg 的笔记本在拿到桌子上并不轻松。

即使合上盖子放在那里也能感受到是一台‘颇有分量’的笔记本，表面是磨砂材质处理触感顺滑，但手指按上去马上就会留下手印。

虽然 A 面看起来像是黑色的，但其实并不是，在光线好的环境下看起来有一点烟灰色，官方名为‘深空灰’。

A 面完全没有 Logo 出现，观感上很内敛，或许是延续了小米当年沿着无印良品前进的思路。细节方面， A 面前部有一道凹槽作为装饰，平衡了稍显空旷的视觉元素。

在打开 B 面之前，我们先看下机身周围的接口，后面的接口很丰富：一个 Type C 接口、一个 HDMI 接口、一个 USB 3.0 接口，以及一个千兆网口。

侧边接口也‘状况喜人’，左边是一个耳机接口，以及一个耳机麦克风二合一接口，还有两个 USB 3.0 接口；右边有一个 USB 3.0 接口和读卡器（升级为UHS-I 104MB/s）。

散热风口左右三个，加上后面的八个一共十四个散热风口，三面散热设计是现在游戏本的主流。

D 面是散热的主力，双风扇散热组合，和之前一样巨大的金属涡轮扇叶与热管。

来到 B 面，阻尼不大打开很轻松，屏幕依旧是 15.6 英寸，雾面屏设计。分辨率为 1920 x 1080（142 PPI ），可视角度178°，72% NTSC 色域，300 nits 亮度，这些都没有变化。

屏幕顶端是一颗 100 万像素的摄像头，能够支持 1280×720 视频通话。

C 面可以说是游戏本的灵魂了，为什么这么说？因为没有酷炫键盘灯的笔记本根本不能叫游戏本好嘛。默认的键盘灯光效果如图，从左至右是红色、蓝色、绿色、黄色，有呼吸、波浪和炫彩三种模式调节。

但是因为左边一排自定义键的存在，键位相比正常的笔记本略微右偏，需要一定时间适应，此外按键手感也偏软。

左上角是一键‘龙卷风’模式按钮，开启之后风扇会转得非常猛烈。此外下面是五个可以编程的按钮，可以通过自带的小米游戏盒子设置自己需要的功能。

电源键在右上角，和键盘的手感不同，这颗电源键手感‘很硬’，对于防止‘一键休眠’误触很有效。

同模不同芯，改变有多少？

和前几天的小米 8 透明探索版主打的透明模具变化不同，小米游戏本八代增强版这次在模具上和上一代是完全一样的，说是半代升级也勉强了些，倒有些像手机品类中某些晚上市的高配版。

那么这里把我们体验的这款 i7 顶配款配置列出来：

CPU 换成了 Intel 第八代处理器 i7-8750H 六核十二线程 海力士 16G 2666MHz DDR4 双通道内存 固态和机械混合硬盘，256G SSD + 1TB HDD NVIDIA GTX 1060 6GB 显存版。

上代似乎永远找不到规律的散热风扇引起了不小吐槽，那么在这次升级换代的新品上，能否看到更聪明的风扇运转情况？

从实际体验来看，小米游戏本八代增强版的散热依然可以归纳为四个字 —— 简单粗暴。

上代产品在进行吃内存占用的任务时，噪音很可能会突然非常严重，而实际上只是多打开了几个网页，CPU 温度与负载并没有很高。新款会稍微好一些，但有时风扇也还是会莫名其妙猛转起来，所以这里还有相当一部分可以优化的空间。

另一方面的验证重点就是更换了八代 U 的小米游戏本，究竟在性能上有多少提升？首先进行跑分软件测试，这里选用了最常用的两款跑分软件—— Cinebench R15 和 3Dmark11。

这里我先给出上一代产品在爱范儿测试的数据和采用了 8 代 U 的新款进行对比，可以看到性能提升很明显，在 CineBench R15 的 CPU 测试中，分数由 744 cb上升到 1009 cb。

在跑分测试中，增强版的八代 U 性能要明显强过采用七代 U 的版本，3Dmark11的成绩也有一定提高。

对于游戏本，自然还是要有游戏体验环节，对此我选择了 Steam 上的游戏《绝地求生：大逃杀》（以下简称‘吃鸡’），一方面是因为这款游戏到现在依然非常流行，另一方面是开发商蓝洞的优化非常差，让这款画面很一般的游戏却有着很吃配置的体验。

而从实际体验来看进入，进入‘吃鸡’后会自动设置为低画质，感觉有点瞧不起小米游戏本？低画质下压力太小，体验虽然很顺畅但画质有点简陋。手动调到最高画质发现大场景战斗还是有较明显的帧数波动现象，综合来看高画质应当是比较好的选择。

对于小米游戏本，大家怎么看？

作为爱范儿全新的轻评测栏目，‘验货’栏目重在分享我们对产品的初步感受。为求全面，我们特别加入了 TA 们说环节，邀请大众用户谈谈他们对产品的第一印象。

汽车组同事：

对小米这次升级换代的游戏本有什么感想？

小米游戏本 8 代 U 版本属于一个迟到的版本，配置上在同价位并没有小米一如既往“价格屠夫”的魄力，同级别各方面优势并不突出，是一款需要根据个人喜欢斟酌购买的产品。

有哪些想看到的改进没有出现？

从几月前发的 7 代 U 版本到今天的 8 代版本，散热逻辑依然奇怪，运存稍有占高（比如拷贝以及压缩文件或者 Chrome 网页开得比较多），风扇便拼命工作，粗暴效果下办公体验欠佳（别忘了，雷军说了，这是一台可以背着上班办公的机器）。

还有哪些想说的？

换芯之后的机子依旧沿用了老模具，键盘布局没有改变，左边功能键的加入导致键盘整体右移，习惯了传统键位敲击的用户需要一定时间的适应。

有没有觉得哪些优点延续了下来？

接口非常丰富，日常所需完全能够满足。

视频组同事：

对小米游戏本印象如何？

相比起外星人那种厚重的游戏本，小米的这游戏本的确是令人眼前一亮，依旧是没有任何 LOGO。对于我这种工作多游戏少的人，无论是外观设计还是配置方面，都是很合适。 不过，它的重量并没有随着设计的简化而简化，所以我应该会把他当做主机来试用。 但我不会买的。

你问我答 ifanrQ：

Q：模具上会有改动吗，那个键盘是真心看着不舒服。

A：模具上可以说没有任何变化。

Q：希望有雷电 3。

A：很遗憾并不支持雷电 3 协议。

Q：只更新CPU吗？屏幕和其他的有变化不？

A：根据官方的数据和我的肉眼观察，应该只是更新了 CPU 版本。

Q：除了 CPU 还有别的变化不？

A：无线网卡和读卡器有升级，内存频率也有所提高。

Q：会有 1070 版本吗？

A：显卡方面没有看到升级，所以应该是没有的。

Q：价格有变化吗？

A：价格有一定提高。

新款 i7 顶配 8999 元 i7-8750H+GTX 1050 Ti 版 7499 元 i5-8300H+GTX 1060 版本 7999 元 i5-8300H+GTX 1050 Ti 版本 6699 元 注：除了 i7 顶配版，其他版本均为 8GB 内存

如果你还有更多疑问，那么就在评论区踊跃留言吧。