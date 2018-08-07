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70迈智能后视镜青春版上手：能听会说的聪明玻璃

70迈智能后视镜青春版上手：能听会说的聪明玻璃
2018年08月07日 07:20 新浪科技综合
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　　本文来自爱范儿

　　虽然今天的汽车市场都在念叨智能化，说得好像一夜之间就从诺基亚跨进了智能机时代。且不说汽车迭代节奏迟缓的三四线城市，即便北京的马路上还跑着数不胜数的“功能机”。

　　所以“智力水平”低下的存量车就注定啃不上智能化这个“香饽饽”？别着急，汽车后市场那些服务商为你想办法。

　　比如我今天拿到的这个智能后视镜，799 的售价没准会为你的老车改造生活增添一丝幸福感。

　　70 迈智能后视镜背后的生产商板牙科技属于小米生态链公司之一，刚拿到这个后视镜的一瞬间，就觉得它和小米的产品属于一脉传承。

　　70 迈青春版相比先前推出的大哥版本要小一些，具体落实到参数就是，前者 6.86 英寸，后者为 8.88 英寸。

　　镜面非常透亮，不开机时和普通车内后视镜无异，即便开机之后也可反光作传统后视镜之用。当然，毕竟是点亮使用，晚上就不推荐作传统后视镜使用了，反光效果一般。

　　70 迈智能后视镜延续智能后视镜的主流设计理念，“背带裤”式的两个卡扣方便机器安装在传统后视镜上，背后密集排布的格栅状纹络为散热所用，除此之外，喇叭摄像头等也集成在了背部。

　　70 迈为机器提供了两个接口，分别是 DC 口用于供电，随机配套了一根足够长的 USB 数据线跟一个点烟器车充头，毕竟老车未必有 USB 接口。哦对了，走线用的撬棒都给你准备好了。

　　据了解，旁边的 AV 口用于后装的倒车影像接入，后视镜原厂只提供接口并不免费提供此项服务，你需要额外安装倒车影像摄像头，数据接入之后，后视镜查看车后影像的同时还能进行实时录制。

　　机身侧面还有一个隐藏式的 Micro SD 卡槽用于影像数据的存储，但必须得是 16GB 以上的卡才支持读取写入。

　　点击开关键，根据指引开机，步骤非常简单，类似智能手机的第一次开机，都是一些基本的功能介绍，直接点下一步即可。你需要在手机上下载 70 迈 App，与后视镜绑定互联。

　　由于是内置 Sim 卡，所以你不需要像 70 迈之前那款后视镜一样另外准备手机卡，但有一点需要注意的是，跟手机卡一样，入网时需要实名认证。

　　数据传输走的是联通的流量，前三个月免费，之后需要用户买单，包年 144 月无限流量，价格比市面上各种无限流量卡都要亲民一些。但别高兴太早，无限流量并不支持热点共享。

　　新机的界面一如既往的年轻化，方快化的布局还是比较好点触的。但是作为车内配件，为安全考虑的情况下，厂家还是希望你在开车时能不用手还是别用手。

　　这个时候，语音识别就派上用场了，“你好，小迈”唤醒机器，你几乎可以用语音完成任何一项它支持的功能。比如听音乐、导航、打电话、收发微信、抓拍照片等等。随着语音技术的进步，这款后视镜支持主驾模式或者全车模式，让车只听你一个人的话还是全车任何一人的话只需要一键切换即可。

　　不过需要吐槽的是，在网络较差的环境下，语音唤醒以及识别的成功率可能会有所下降，容易出现多次唤醒不应答的情况，别问我是怎么知道的…… （爱范儿北京办公室的信号是真的差）

　　70 迈智能后视镜搭载摄像头支持 1080P 的视频录制，硬件方面，镜头光圈为 F2.2，支持 140° 广角，目测画质还不错，夜景没有几乎测试，但暗光环境下，画质表现肯定会有所折扣。

　　另外，车辆熄火后，后视镜将自动进入停车监控模式，内置的加速度传感器将持续监测车辆状态，一旦发生异常时，机器便会自动录制视频，并且隔离存储上传云端，用 70 迈手机端 App 推送告知车主。

　　如果你是忠实的小米用户，拥有一系列的小米家居产品，那么正好，通过米家 App 绑定 70 迈后视镜，那么这台后视镜也将成为米家物联网这张网络上的一个节点，你就可以在车里通过语音远程开闭卧室的灯、扫地机器人、空气净化器、插座等家居设备。

　　还有比较惊喜的是，比如说车道偏离预警、防碰撞预警这些 ADAS 功能也被加入了这后视镜方寸之地中，不过实际使用效果有待检验。毕竟 ADAS 功能需要一系列充足的传感器结合才能科学稳定的工作。

　　说到这，有人会问，70 迈智能后视镜、70 迈智能后视镜青春版、小米米家智能后视镜动辄数百元的差价区别究竟在哪儿，我们一张配置图看懂。

　　简单来说，青春版的镜头光圈和广角角度相比其他两款都要偏小一些，其他略微存在功能上的差异并不影响主要功能上的使用，个人觉得新出的青春版是性价比的首选。

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