小米游戏本增强版评测：八代酷睿加身带来哪些改变？

2018年3月27日。小米新品发布会上，雷军带着小米首款游戏本站在众人面前，在推出多款笔记本产品后，小米游戏本也从人们心中虚无缥缈、不值一哂的传闻逐步变成了现实。

小米游戏本增强版

新品算是诚意满满，小米将其笔记本设计的DNA复刻到了游戏本身上，外观没有过多花哨的设计，相反更多的强调散热和性能，在一片杀马特之风的游戏本市场，小米游戏本也算是一股清流了。

美中不足的是，小米游戏本搭载的是第七代Kabylake架构的酷睿i7-7700HQ处理器，小米游戏本发布后一周，英特尔正式在国内发布了八代酷睿，当时网友笑谈，此时购买小米游戏本颇有49年入国军的感觉。

外观没有变化

终于在刚刚开幕的上海chinajoy，小米带来了小米游戏本增强版，这个增强不仅仅是全面升级到英特尔第八代酷睿处理器，同时小米游戏本还针对内存、硬盘、网卡、进行了更新，目前新浪数码已经拿到了这款产品，我们为您带来上手体验。

还是熟悉的外观

虽然叫做增强版，但与初代产品相比，小米游戏本增强版外观并没有任何变化，依然是傲娇的A面无Logo设计，并只提供一种深空灰配色，除了C面上的酷睿八代标识，小米游戏本增强版与上代产品一模一样。

八代酷睿标识

毕竟笔记本产品不同与手机，3到4年更新一次外观大更新算是正常周期，中间基本都是每年跟着英特尔的节奏换处理器小幅更新。何况是小米这样PC行业的后入者。

经典的无Logo设计

总之对于小米笔记本产品来说，无论是Air系列还是Pro，或者游戏本，第一眼看上去你就会知道这是小米的产品。

关于小米游戏本的外观部分我们就不做过多赘述，童鞋们可移步观看：小米游戏本评测：能吃鸡可办公 噪音略高

姗姗来迟的酷睿八代

小米游戏本增强版最主要的更新要算是升级了酷睿八代处理器，实际上在小米游戏本发布一周后，英特尔就发布了第8代酷睿高性能笔记本处理器，值得一提的是，这代笔记本标压U创造了2个第一，这是英特尔第一次在笔记本上引入6核心设计，这也是英特尔第一次在笔记本上推出i9处理器。

不得不说小米游戏本发布的时间有点尴尬，毕竟8代酷睿处理器早已占领游戏本市场的高地。不过好饭不怕晚，隔壁苹果这不也才更新8代U吗。

8代笔记本标压U采用了英特尔改良过的14nm++工艺，Coffee Lake-H架构，除了2款i5处理器之外全部是6核12线程，TDP也统一是45W，睿频全部超过4GHz。

八代酷睿处理器信息

其中i7-8750H则是其中最低端的6核处理器，相比第7代酷睿i7-7700HQ增加了两个物理核心，并且在最大睿频上提升了300MHz的频率。如今它以取代如今i7-7700HQ的位置，成为市面上最流行的游戏本标配。新浪数码为大家带来的就是第8代酷睿i7-8750H顶配版的体验。

酷睿i7-8750H信息

酷睿i7-8750H基于14nm制程工艺，采用六核十二线程设计，初始主频为2.2GHz，可睿频至4.1GHz，共享的三级缓存为9MB，整体TDP（热设计功耗）为45W。

综合来看，i7-8750H最大特点是增强到了6核12线程的规格，兼顾高频和多线程性能。

我们采用CINEBENCH R15对其性能进行测试，最终该处理器多核心获得1156cb。作为对比，i7-7700HQ的多核为736cb。

CINEBENCH R15跑分对比

通过CineBench跑分对比可以很直观的看到，酷睿i7-8750H的多核性能远超i7-7700HQ。

与主流CPUCR15跑分对比

不过需要特殊说明的是，通过上面的数据可以看出，虽然酷睿i7-8750H在多核心优势明显，但单核心优势并不大，也就是说我们在处理复杂多任务场景时才能最大化的发挥酷睿i7-8750H的能力。日常使用几乎感觉不到差别。

硬盘全面升级256G固态

如今固态硬盘和机械硬盘的组合几乎成了万元以内游戏本的标配。硬盘的读写速度也对计算机的性能有着非常至关重要的影响，小米游戏本增强版四个版本全面升级到256G PCIe SSD+1TB机械硬盘的组合，遗憾的是没有2T机械硬盘版本，对于喜欢存储蓝光原盘和4K视频和游戏玩家来说1TB多少还是有些不够用。

AS SSD测试

我们用AS SSD给固态硬盘跑了个分，写入速度为1403.42MB/S，读取速度是2199.21MB/S。对比初代产品有着小幅的提升。

读取写入提升带来的直观好处是打开或者载入游戏速度更快，延伸一下，在处理照片/3D素材/视频素材等内容时候，这个读取写入速度也能带来很大优势。

内存终于支持双通道

内存对于整机运行速度的影响显而易见，在轻薄本领域，16G内存基本已经是标配，如果只是简单办公或者娱乐，那么8G内存足够使用，若是深度办公或者游戏用户，16G内存绝对是必需品。

内存信息

拿火爆的吃鸡游戏举例，最大的考验不是CPU或者显卡不过关，这两个都可以降低画质要求提升性能，但是吃鸡对内存的要求也很大，很多游戏笔记本之前只配备了单条8GB内存，这就成了系统的瓶颈了，流畅吃鸡是没可能了，唯一的方式就是升级内存

初代小米游戏本顶配搭配了单通道16G内存，升级更换都比较麻烦。到了小米游戏本增强版，不仅全面升级为2666MHz双通道内存，同时全系均为双内存插槽，顶配依然标配了16内存。这样升级和更换内存就方便多了。

像2018款15寸MacBook Pro那样搞个32G内存也不是不可以。

另外，小米游戏本增强版网卡升级为160MHz Intel 2x2 AC无线网卡，相比上一代网卡，最大理论下载速度提升2倍，起码打游戏不会输在网速上。

显卡更适合八代酷睿

小米游戏本增强版显卡 GTX1060和GTX1050Ti，二者都是满血版，不是性能缩水的Max-Q。新浪数码拿到的是最高配酷睿 i7-8750H+GTX1060的组合。

显卡信息

GTX1060大家也比较熟悉，小米游戏本这里采用的分别是GTX1060 6GB显存版，Pascal架构，GP106核心，16nm工艺制程，1280个流处理器，除了主频略低外，移动版GTX1060与桌面版基本没有任何差别。

虽然显卡同之前一样，但小米游戏本增强版毕竟有了八代酷睿和16G内存加持，所以对它的游戏性能还是有点小期待的，照例跑几款游戏溜溜。

吃鸡基本稳定在60帧左右。

数月以来，《绝地求生》也就是我们常说的吃鸡热潮不降反升。因为游戏优化等等问题，‘吃鸡’对于设备的要求一直是限制新玩家进入的最大门槛。对于一台主流游戏本而言，能够完美驾驭‘吃鸡’逐渐成为衡量其性能的标准之一。

因为硬件性能足够，我们直接在最高游戏画质下测试，游戏运行1个小时左右，帧率大部分时间稳定在60帧左右，不过在遇到团队作战或是画面复杂情况下，帧数还是会有所下降，并且风扇声音变大。

《Dota 2》基本稳定在110帧

《Dota 2》是一款经典MOBA类游戏，硬件要求相较于LOL更高。我们将Dota2 每项画质需求开到最高，在6GB显存的GTX 1060显卡加持下，这台小米游戏本会将帧率控制在令人舒适的110帧左右，即便团战也能有100帧的表现。LOL这样对于性能配置要求略低的网游几乎不会给这台电脑带来压力。

实际上，CPU对于游戏性能的影响极为有限，从测试结果来看，新一代的酷睿i7-8750H并没有表现出对酷睿i7-7700HQ的全面优势，在专门针对6核心优化过的《绝地求生》中，酷睿i7-8750H表现出了更好的性能，但领先幅度极为有限。

3D Mark Cloud Gate测试

3D Mark Cloud Gate测试中，31764的总得分也符合这款产品的预期。

与其他显卡跑分对比

通过以上数据看以看出来，GTX 1060在游戏本领域处于中高端的水准，抛开动辄售价2万+以上的外星人或者一些性能“变态”的游戏本来说，GTX 1060可以实实在在满足游戏玩家的需求，完全可以流畅运行常见的大型网游或单机游戏。

除了硬件配置，游戏本的散热性能的好坏对实际游戏体验也是非常大的。很多游戏本由于空间所限在高负载运行时无法搞定 CPU、显卡运行时发出的巨大热量，进而导致 CPU、显卡降频，性能大打折扣。

由于8代酷睿是标准电压处理器，其同频同电压功耗相对7代4核产品大大增加，所以对于小米游戏本增强版的散热还是有点担忧。

吃鸡1小时温度分布情况

运行吃鸡1个小时，高温区域主要集中在键盘的中部，温度为51.6℃，而我们平时玩游戏经常用到ASWD区域和小键盘区域的温度在34℃左右。掌托部分也基本在36℃左右。同上代产品基本一样。小米游戏本3 + 2的热管设计还是可以保证基本散热的。

不过风扇的噪音还是非常明显，至于龙卷风模式，为了保证办公室的安静，我们压根不敢打开了……

小米游戏本详细配置和售价

发售与售价

小米游戏本八代增强版由小米京东联合首发，8月3日开启预约，8月16日现货开抢，用户可登陆小米商城、小米京东旗舰店进行预约。

i5-8300H+GTX 1050Ti+8GB内存版售价6699元，i7-8750H+GTX 1050Ti+8GB内存版售价7499元，i5-8300H+GTX 1060+8GB内存版售价7999元，i7-8750H+GTX 1060+16GB内存版售价8999元。

总结：

小米游戏本增强版共有4个版本，酷睿 i7-8750H版分为16G内存和8G内存，显卡是GTX 1060和GTX 1050ti，i5-8300H处理器版内存和显卡与i7版一致，四款产品存储空间都是PCIE 256G固态硬盘和1TB机械硬盘的组合。

这次最大的改进算是升级八代酷睿处理器，如果你有专业计算设计、渲染视频等用途，那八代酷睿优势明显。但如果你只是为了买台电脑打游戏，那么7700HQ的CPU目前和8750H的差距并不明显。

小米进军游戏本才几个月时间，这次对于小米来说只是一次例行公事的升级，我更期望下一代产品能够有更好的方案兼顾性能和噪音。（于泽）

它的优缺点如下：

优点：

1，高负载下，表面温度体验好

2，做工精致，同价位做工第一梯队的游戏本

3，双通道内存 升级方便

缺点：

1，机身稍显厚重

2，屏幕刷新率有待提升

3，高负载下，风扇噪音大