微软精准鼠标体验：Surface最佳拍档 支持多设备切换

说起微软，大家都知道是专注于软件，但不可否认，微软家的硬件产品也是拥有一大批粉丝拥趸，尤其Surface系列产品，包括笔记本、台式机，都拥有着出色的工业设计，甚至Surface 触控笔、键盘鼠标等配件也甚是精致，就鼠标来说，如蓝影鼠标、Arc Touch等都是非常经典的产品。

Surface精准鼠标

近期微软发布了一款Surface精准鼠标，售价788元，专为追求精准度以及提升控制水平而生，同时支持USB有线和蓝牙无线两种连接方式，下面我们就来上手体验一下。

一体设计

微软Surface精准鼠标外壳采用一体设计，表面亲肤涂层在保持一定阻尼感的前提下有些光滑，按键和滚轮均为氧化铝制品，与Surface Book 2的外壳质感一致，滚轮边缘进行高光切割。有了这些金属件的点缀，提升了SurfaceSurface精准鼠标的整体质感，至少让鼠标的塑料感没那么重。鼠标前端为Micro USB接口，可以为鼠标提供充电和有线连接。

TPE材质

微软Surface精准鼠标从尾部可以看到微软田字LOGO，拇指托以及鼠标侧面为TPE弹性体材质，TPE材质具有恢复特性，可以起到一定磕碰保护作用，手感类似橡胶，触感还不错，防滑性能也属上乘。

侧面按键

侧面的三个按键为氧化铝制品，与Surface Book 2的外壳质感一致，按键可以通过驱动程序进行自定义。

顶部按键

鼠标顶部的按键并非传统的DPI切换键，而是融入了微软独家的鼠标滚轮阻尼切换技术。讲到鼠标滚轮技术，不得不谈的自然有雷蛇巴塞利斯蛇的无级调节，以及罗技鼠标的无阻滚轮切换。而与这两款鼠标不同的是，雷蛇与罗技采用的是机械控制，而这款微软Surface精准鼠标采用的是电子开关的方式。

支持有线和蓝牙两种连接方式

微软Surface精准鼠标同时支持USB和蓝牙两种方式连接，大家可以随自己喜欢选择通过蓝牙或有线USB 连接您的电脑。USB2.1接口与市面数据线兼容，只不过是鼠标接口处带有倾斜。

手感不错

从实际体验来看，鼠标与整个手掌内侧贴合，手感饱满，大拇指处设有托衬结构。按键也能轻松点按，拇指处的三个功能性按键不用改变手掌的位置就能较轻松的使用，左右按键清脆但手感略有微不同，这是一体式按键必须面对的问题，而微软在这方面还是处理得比较到位的。

重量略重

鼠标重量高达135克（含电池），从设计上来讲是个明显大型重鼠，紧贴桌面使用自然毫无问题，从商务办公角度来说，微软Surface精准鼠标重量及大小可以说是非常舒适。

底部是开关按键和蓝牙切换按键

底部是开关按键和蓝牙切换按键，配对方面也很简单，与一般的鼠标无异，但是不支持有线/无线混用，有线状态下鼠标不开启蓝牙，所以这款鼠标最大支持三个无线设备接入。

如今多设备办公已经成为趋势，在越来越多设计师使用类似Surface Studio工作站设备的旁边，大家往往也会带上一个移动性更好的PC作为辅助。

Microsoft 鼠标和键盘中心

具体实现方法需要安装“Microsoft 鼠标和键盘中心来实现，我们可以进行非常多的设置：自定义按键、以DPI设置、设备无缝智能切换设置等一系列该有的自主设置都能在这里找到。

最多配对3台设备

鼠标在蓝牙状态下，可以进行三台设备间的智能无缝切换。不过现在软驱只有Win版。配对方法也非常简单，首先自然要用底部的蓝牙配对按钮配对上不同的设备，每点击一次就会切换一次设备，最多可以连接 3 个。

然后，在Microsoft鼠标和键盘中心中选择“启用智能切换”，记得要通过下拉菜单把每台设备的权限都打开。

总结：可以有人觉得788元的售价略高，但如果你有了Surface之后，精准鼠标绝对是非得值得的投资。不过的手感加上出色的操控体验，完全可以满足日常办公需求。在办公时候选择有线连接，出差切换到蓝牙无线连接，通过有线充电也不用担心没电的尴尬。与三台设备同时连接可以满足更多办公场景。如果说缺点的话，精准鼠标稍微重点了一点，长时间使用会略感疲惫。（于泽）