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微软Surface Go真机亮相 初体验后觉得钱花值了

微软Surface Go真机亮相 初体验后觉得钱花值了
2018年08月02日 07:41 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　7月初，微软推出一款适合学生、教师使用的Surface产品，其名为Surface Go。除了体积、重量为全系列最小的产品以外，Surface Go更是全系列最实惠的产品。

　　近日，在Surface Go上市前夕，部分位于美国本地的微软商店已经公开展出了Surface Go真机，得知此信后，早已预定Surface Go的外媒OnMSFT便前往微软商店进行了真机上手测试。

　　在试用了128GB SSD / 8GB RAM 机型的Surface Go约15分钟后，外媒OnMSFT的编辑表示他们预购Surface Go的钱花的值了！下面我们就跟随外媒OnMSFT，一起来看看他们给出了哪些具体的评价吧。

　　外观和手感成为Surface Go的首要亮点

　　从Surface Go与Surface Pro 2017共同摆放在一起的展示图来看，SurfaceGo的体积不仅小得多，而且其边角也更圆润，使Surface Go看起来非常漂亮。

　　另外，外媒编辑表示，同Surface Pro 2017对比，Surface Pro要轻得多，尤其是在纵向模式下，Surface Go的握持感不错，更容易握在手中，就目前而言，出色的外观和手感已经成为Surface Go的首要亮点。

　　输入体验同Surface Pro一样好

　　接下来，外媒编辑将Surface Go与Type Cover分离并进行一些输入体验。起初，Surface Go与笔尖有些许输入延迟，有些笔画不能及时跟踪反馈。但是一位微软商店的代表告诉他，可能只是因为这个机子太受欢了，早在之前就被很多顾客磕碰了很多次。

　　外媒编辑表示当他在Paint 3D上花了4分钟进行输入体验之后，无论如何，整体还算顺利和准确，并且感觉和另外一台Surface Pro没有任何体验上的区别，尤其是在Surface Go上查看与编辑示例PDF时，Surface Go体验与Surface Pro一样好。

　　键盘过于密集

　　外媒编辑表示，当微软首次展示Surface Go时，键盘是他的主要关注点。最初觉得键盘的键位卡在一起太密集了，它应该不会带来良好的打字体验。

　　而在现场体验时，这些担忧果然成真了，而且遗憾的是Surface Pro键盘无法在Surface Go上运行。

　　当编辑尝试快速在Surface Go上的键盘敲字时，他那胖胖的手指会卡住多个键，在Bing.com打字测试中，他只能达到51WPM，还无法达到通常的100WPM打字速度。但随着时间的推移，编辑表示一旦熟悉这个键盘后，这个布局比较密集的键盘对打字速度的影响会相对减少。

　　日常使用很流畅：

　　在他进行的几项常规体验测试中，他表示用Edge浏览器打开网页的速度非常快，而且同时在后台打开Excel和Word也不会卡顿，Surface Go的性能不错。

　　由于现场的Surface Go处在S模式下运行Windows 10，所以编辑还无法进行任何Geekbench测试，无法得到性能跑分成绩，后续会进行详细评测。

微软Surface测试
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