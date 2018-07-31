120Hz电竞利器 华硕FX80GM游戏本新品评测

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华硕的飞行堡垒系列电竞游戏本已经推出了第五代，作为该系列的旗舰级产品，FX80GM星途版凭借全新的Intel八代酷睿处理器为整机带来了更加强劲的性能。不仅如此，SSD+HDD双硬盘组合、GTX 1060 6G高性能独立显卡、120Hz 5ms广色域屏幕等特色能够为玩家们带来全新的游戏体验。

与之前的“火陨”和“冰魂”不同，“星途”在外观设计上更加低调内敛。A面取消了“火陨”四角的红色图腾，侧边也没有使用“冰魂”的红色边框，使得产品整体更加成熟稳重。另外，产品多处使用了金属拉丝设计，为玩家在视觉和手感上带来双重提升。

屏幕部分，FX80GM采用了15.6寸1080P分辨率广视角TN屏，并且支持120Hz刷新率，5ms响应时间，94%NTSC广色域显示，为电竞玩家在争分夺秒的战斗中提供了强大的硬件支持。键盘部分的设计与同系列产品类似，具有三个亮度等级的红色背光，并且提供了丰富的组合快捷键，包括散热模式调节、一键静音、键盘背光亮度调节等。

接口方面，FX80GM将所有的接口都设计在了左侧，右侧仅有一个安全锁和一组左右对称的虚拟数字7.1声道环绕3D扬声器。接口部分，该产品提供了常规的电源、网络以及耳机&麦克接口，同时还提供一个HDMI 1.4视频输出接口，一个USB 2.0接口，以及两个USB 3.0接口。

硬件参数部分，FX80GM选配了酷睿i7-8750H处理器，默认主频2.2.2GHz，可睿频至4.1GHz，原生6核12线程设计，9MB三级缓存，TDP为45W。显卡部分则采用GeForce GTX 1060 6G版，显存带宽192GB/s，1280个流处理器，192bit显存位宽，6GB显存确保游戏在高分辨率高特效环境下，依然能够为玩家提供流畅稳定的画面。另外，FX80GM还采用了双硬盘设计，256GB PCIe固态硬盘能够进一步提升系统的整体工作效率，可以明显加快系统启动及游戏读取速度。

CPU性能测试部分，我们选择了Super π、国际象棋和CineBench R15三款软件进行测试，最终测试结果如下：

从CPU-Z自带的测试程序中我们可以看到，FX80GM自带的i7-8750H在性能上与桌面级i7-8700K很接近。虽然其默认主频仅为2.2GHz，但在高负载的状态下可睿频至4.1GHz，在待机或办公状态下可以有效节省能耗，在游戏状态下又能充分发挥八代酷睿处理器的强大实力。

显卡的性能表现直接影响到了玩家的游戏体验，本次我们使用3DMark对GPU进行了多项测试。从测试结果来看，FX80GM自带的GTX 1060 6G版显卡与桌面级公版显卡的性能不相上下，并没有因为笔记本的散热等问题影响到GPU性能的发挥。

对于玩家们而言，理论测试并不能直观代表产品的实际游戏性能表现，因此我们还选择了《古墓丽影：崛起》、《守望先锋》和《绝地求生》这几款热门游戏，来对整机的游戏性能进行了实测。

FX80GM在《古墓丽影：崛起》和《绝地求生》这类对配置要求较高的游戏中，平均帧数均达到了60帧以上，而在《守望先锋》中，平均帧数达到了149帧，配合120Hz、5ms响应时间的高品质屏幕，能让玩家在对战中获得更及时的操作反馈。

对于兼顾娱乐和办公的用户来说，续航和稳定性也是衡量产品品质的关键因素，因此我们通过PC Mark对FX80GM的整机性能、续航能力进行了测试。在用户常规使用该产品2小时29分钟之后，电池剩余电量为19%，由此可见FX80GM在中度使用的环境下的续航能力可以达到3小时左右。

最后是整机温度方面，通过测试不难发现，整机的散热主要集中在主键盘左侧及小键盘区域，在平台高负载状态下，C面的最高温度为52.4℃左右，D面的最高温度为48.2℃上下，总体来说整机的散热能力还是非常优秀的。尤其是对于游戏玩家们而言，在游戏过程中使用键盘的左手下方刚好设置了散热风扇，导致该区域的温度不足40℃，不会因为键盘温度过高而影响玩家的娱乐体验。

目前玩家们对于游戏本的需求已不仅仅体现在性能方面，能否通过硬件和软件的结合，为使用者带来更加优质的娱乐体验，才是厂商亟待解决的问题。华硕FX80GM星途版为游戏玩家提供了多方位的软硬件支持，结合八代酷睿i7处理器及GTX 1060 6G显卡的强大性能，值得追求高品质游戏体验的玩家们选购。