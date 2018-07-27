新浪数码> 笔记本> 评测 > 正文

高端电竞之选！ROG枪神2高配版性能评测

高端电竞之选！ROG枪神2高配版性能评测
2018年07月27日 07:55 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自IT168

　　在游戏本领域，ROG枪神2可以说是自带光环，从外观设计到配置性能，在游戏本里都是一抹亮丽的风景线，但它似乎又不是那么高调，第一眼印象里你看不到它的张扬，但是细细看来，你又觉得ROG枪神2每一个细节都充满内涵、如此完美，越是深入了解，越是能被它的魅力吸引。

　　外观解析

　　溢美之词并非夸夸其谈徒有其表，ROG枪神2所透露出的那种霸气是由内而外的，是一种你不经意间就被击中的痛快淋漓感。整机暗色搭配，家族式斜切纹理设立，源自著名的SCAR突击步枪理念，仿凯夫拉纹理和暗色迷彩纹，相比纯拉丝效果要更显高端和个性，从A面到D面，斜切分割的设计互相辉映，A面的ROG LOGO和C面腰际的海岸灯带，同步呼应，犹如暗夜里枪手的心跳，沉稳而冷静，只为那发射的瞬间，深深地置身在游戏的场景中。

　　对于游戏玩家来说，更大的视野毫无疑问也是制胜的关键，ROG枪神2游戏本采用了144Hz的三边窄边框设计，让15.6英寸1080P的屏幕不仅有了80%的屏占比，玩家在激战中也更加连贯流畅，毫不拖泥带水，而3ms的响应时间不会再有拖影出现，画面清晰逼真。

　　专为游戏优化的键盘，按键具有1.8mm的键程和0.25键腹曲线，令按压更加舒适，全程无冲突设计，即使按下再多按键也能有效反馈。带有ROG灯效的键盘，左上区独立的功能键，可以更快捷地调节/关闭音量，以及一键启动ROG Gaming Center进入控制中心进行设置。专为射击游戏玩家定制的透明版WASD键位，辨识度高，快捷操控。

　　接口的重要性不言而喻，对于游戏玩家来说，高速的网络将如虎添翼。而ROG枪神2内置了四天线设计和RangeBoost专利技术的WiFi方案，比一般双天线提升30%的覆盖率，有效降低延迟减少丢包。而802.11AC Wave 2标准和MU MIMO技术，更可以提供最高1.72Gbps的带宽支持。此外，机身还带有RJ45有线接口，提供更多网络选择。

　　主要的接口都集中在左侧，包括电源接口，RJ45网络接口，mDP 1.2，HDMI 2.0，2×USB3.1，Type-C Gen2，3.5mm音频接口。右侧包括SD卡读卡器，USB3.1 Type-A Gen2，以及散热出风口。

　　这款游戏本在散热方面采用双风扇三出风口、五热管散热模块，并且还可以通过快捷键调整风扇的转速，使得其散热效率更好。

　　可以看到ROG枪神2内部，红色的主板，每一个元件都采用了更为高端、质量有保证的产品，而在布局和布线方面，更是整洁有序。五根铜管，以及大面积的散热片覆盖的不仅仅是处理器和显卡，还有周边的更多芯片，确保每一个高功耗的芯片都得到最高的散热处理。

　　接下来我们对这款ROG 枪神2游戏本的硬件进行介绍和评测，性能好坏，总要跑个分才更为直观。

　　硬件配置与评测

　　在今年的游戏本趋势里，轻薄的外观是一个方面，另外就是处理器大多升级到英特尔八代酷睿，以及采用英伟达GTX1060、1070显卡的普及，就性能而言，目前的主流配置应对主流的游戏可以说是毫无压力，即便是散热方面的处理，也是能够压的住。再来看看ROG 枪神2游戏本的配置，我们评测的这款配置是酷睿i7-8750H 六核，GTX 1070 8GB GDDR5独显，32GB内存和512固态+1TB SSHD组合。当然这是最高配，目前华硕官网和京东商城在售的是16GB，256GB固态款，实际上也够用了。具体的配置表如下：

处理器处理器

　　首先看看处理器，酷睿i7-8750H是一款标压处理器，六核12线程，14nm，依然是Coffee Lake架构，TDP为45W。默频 2.20 GHz，单核turbo 4.10 GHz，9MB 三级缓存，就其性能而言，在多核任务下的处理能力更强，甚至可以跟8700K桌面版相对比。

　　在计算能力方面，CineBench R15的测试结果为单核分数170cb，多核分数则达到了1240cb，相比1050Ti肯定是高一个大级别的。这样的性能对于运算、渲染等高性能、高需求的任务显然是非常给力的。

▲CineBench R15 测试▲CineBench R15 测试

　　之后我们也采用PCMark 10 Express精简模式的测试，主要检测用户对于基本功能和生产力进行测试，毕竟笔记本不仅仅用于游戏，它还需要做更多，比如处理文档、有些人也使用性能配置高的游戏本来做图形设计、渲染等方面的工作。4815的综合得分表现也相当不错，生产力的得分甚至达到了8061的得分。

▲PCMark 10 Express 测试结果▲PCMark 10 Express 测试结果

　　显卡

　　英伟达的10系显卡推出其实已经很久了，去年更多普及的是GTX 1050和GTX1050Ti 的入门级，虽然有GTX 1080 Max这样的高端版本，但机型少，价格也奇高，所以更多的用户可能会选择1050Ti，毕竟在去年吃鸡最火的时候，这款入门级的显卡还是可以流畅运行的。

　　但是在今年，我们看到1060、1070这样配置的笔记本逐渐多了，并且笔记本在外观方面变得轻薄了，性能反而提升了不少。如果一定要说用，对于大多数玩家来说，GTX1060的显卡性能已经足够，但是我们对于性能的追逐毕竟是无止境的。

　　从GPU-Z的信息可以看出，这款GTX 1070显卡的显存为8GB GDDR5，更为详细的参数不用介绍，大家也可以通过之前的文章去看一下，需要说的是，就性能而言，英雄联盟、守望先锋这样的游戏，你想怎么玩就怎么玩。吃鸡、CS这样的单机，流畅没压力。

　　跑个分看看，3DMARK Fire Strike Extreme 的综合得分是7569，显卡的得分为7924，在联机对比中，远远超过一般游戏本的得分水平。

▲3DMARK Fire Strike Extreme▲3DMARK Fire Strike Extreme
▲联机对比结果▲联机对比结果
▲3DMARK Fire Strike▲3DMARK Fire Strike
▲联机对比结果▲联机对比结果

　　Fire Strike的得分为14907，全高清分辨率下以最高画质流畅运行目前市面上几乎所有的游戏！联机对比结果超过80%的游戏机，包括台式机。

　　硬盘

　　这款ROG 枪神2采用了M.2 512GB固态和1TB机械硬盘组合的方式，这里我们仅对固态硬盘使用CrystalDiskMark软件进行读写速度的测试，大概了解一下实际的能力即可。顺序读取的速度为2576MB/s，写入速度为1857MB/s，相当快了，一部几十GB的游戏轻松copy。

游戏中心Gaming Center游戏中心Gaming Center

　　尽管游戏本上带有的各种灯效看上去已经很酷，但是对于玩家来说，也许不够个性，这个时候如果是ROG枪神2游戏本，想要个性就变得很简单了，因为你完全可以自己调整多种灯效，包括风扇的转速，不同场景的屏幕风格，游戏带宽的优先，游戏录屏等等的设置。

　　启动ROG Gaming Center也很简单，只要按下键盘左上角的“ROG之眼”独立按键即可！

▲ROG Gaming Center 主界面▲ROG Gaming Center 主界面
▲三种风扇模式▲三种风扇模式
▲屏幕视觉效果调整▲屏幕视觉效果调整

　　散热

　　ROG枪神2在散热方案上采用的是双风扇、三出风口、五铜管模块，而且在周边的芯片上也都覆盖了散热片，在前面的拆解图上我们也已经看到了内部的散热系统。

　　从散热模组上看确实不错，实际的散热效果怎样呢？我们使用AIDA64进行拷机，并且拷机的过程中观察处理器是否有降频情况，以及风扇默认状态，高转速模式下，其散热情况分别是怎样。

　　首先是20分钟的拷机，性能不减，用手触摸，热量主要集中在出风口处，这也是很正常的，热虽然热，但是没有感受到烫手，使用热成像仪检测，机身表面温度最高为61°，底部最高62°，这是一个游戏本在高性能发挥时的正常水平。

▲拷机20分钟▲拷机20分钟
▲热成像仪检测结果▲热成像仪检测结果

　　继续拷机，但是这个时候我调整了风扇的转速，实际上我也很想知道风扇转速的增加，是否会真的降低笔记本温度。打开风扇增强模式，运行8分钟之后，再使用热成像仪检测，表面温度真的降低了！

▲开启风扇的增强模式后▲开启风扇的增强模式后
▲开启风扇增强模式之后的温度降低了▲开启风扇增强模式之后的温度降低了

　　但是当开启风扇增强模式之后，我们也注意到了一个情况，那就是风扇转速快了，噪音也随之增大了，我们虽然没有用噪音仪检测，但是这个声音并不高于60db，因为我还没感觉到吵，这也与风扇的质量是有关系的。毕竟这款笔记本的风扇采用12V电压设计，扇叶薄至0.1mm，这样得到的结果是转速提升20%，风量提升42.5%。此外，每个风扇都有独立的除尘通道，防止杂物堵塞风扇，确保散热效能始终如一。

　　游戏运行

　　前面我们也已经说过，i7-8750H的处理器，GTX 1070 8GB的显卡，英雄联盟和守望先锋这样的游戏，你可以敞开了玩。而吃鸡这样的游戏，从诞生的时候游戏优化就备受诟病，对显卡和处理器的需求都是非常之高，让玩家是又爱又恨。不过现在的吃鸡已经做的不错了，1050Ti这样的显卡也能偶尔玩玩了。

　　但是一款高端的游戏，不仅仅是考验配置和性能，比如屏幕的刷新率，响应时间等，甚至包括音箱的音效，每一个细节都更加追求完美。而在这几天的体验中，ROG枪神2真的表现是太好了，包括音效，除了声音不能很大，听上去不像是一个笔记本发出的。而144Hz的刷新率，3ms的屏幕响应时间，都是电竞制胜的重要配置。

　　于是我们也跑了一遍《绝地求生》和《古墓丽影10》，通过一段游戏的帧数来看看其综合能力究竟怎样。

　　我们将图像的各项参数设置为超高模式，平均帧数达到了90，没有低于60帧的，流畅而画面清晰，想要吃鸡，这款游戏本足矣。

　　古墓丽影是非常成熟的游戏了，我们同样设置为最高模式，平均帧数也达到了89，虽然在平均分上看上去比吃鸡低，但是通过曲线可以看出，古墓丽影在运行的时候，其稳定性要更好。

　　不用尝试更多的游戏，如此的配置，加上ROG的品质，无需迟疑，有钱就上！

　　评测总结：

　　ROG枪神2是在今年台北电脑展上推出的产品，目前已经在华硕官网和京东商城上有售，目前有1060和1070两款，如果从性价比上来说，1060版更能物尽所用，而1070真的是奢侈了点儿。但是，如果你体验过这款ROG高配版之后，也许你再也不想回去，这种流畅，绝对让人欲罢不能，游戏，会上瘾的。

性能高端游戏本
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有