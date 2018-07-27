高端电竞之选！ROG枪神2高配版性能评测

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在游戏本领域，ROG枪神2可以说是自带光环，从外观设计到配置性能，在游戏本里都是一抹亮丽的风景线，但它似乎又不是那么高调，第一眼印象里你看不到它的张扬，但是细细看来，你又觉得ROG枪神2每一个细节都充满内涵、如此完美，越是深入了解，越是能被它的魅力吸引。

外观解析

溢美之词并非夸夸其谈徒有其表，ROG枪神2所透露出的那种霸气是由内而外的，是一种你不经意间就被击中的痛快淋漓感。整机暗色搭配，家族式斜切纹理设立，源自著名的SCAR突击步枪理念，仿凯夫拉纹理和暗色迷彩纹，相比纯拉丝效果要更显高端和个性，从A面到D面，斜切分割的设计互相辉映，A面的ROG LOGO和C面腰际的海岸灯带，同步呼应，犹如暗夜里枪手的心跳，沉稳而冷静，只为那发射的瞬间，深深地置身在游戏的场景中。

对于游戏玩家来说，更大的视野毫无疑问也是制胜的关键，ROG枪神2游戏本采用了144Hz的三边窄边框设计，让15.6英寸1080P的屏幕不仅有了80%的屏占比，玩家在激战中也更加连贯流畅，毫不拖泥带水，而3ms的响应时间不会再有拖影出现，画面清晰逼真。

专为游戏优化的键盘，按键具有1.8mm的键程和0.25键腹曲线，令按压更加舒适，全程无冲突设计，即使按下再多按键也能有效反馈。带有ROG灯效的键盘，左上区独立的功能键，可以更快捷地调节/关闭音量，以及一键启动ROG Gaming Center进入控制中心进行设置。专为射击游戏玩家定制的透明版WASD键位，辨识度高，快捷操控。

接口的重要性不言而喻，对于游戏玩家来说，高速的网络将如虎添翼。而ROG枪神2内置了四天线设计和RangeBoost专利技术的WiFi方案，比一般双天线提升30%的覆盖率，有效降低延迟减少丢包。而802.11AC Wave 2标准和MU MIMO技术，更可以提供最高1.72Gbps的带宽支持。此外，机身还带有RJ45有线接口，提供更多网络选择。

主要的接口都集中在左侧，包括电源接口，RJ45网络接口，mDP 1.2，HDMI 2.0，2×USB3.1，Type-C Gen2，3.5mm音频接口。右侧包括SD卡读卡器，USB3.1 Type-A Gen2，以及散热出风口。

这款游戏本在散热方面采用双风扇三出风口、五热管散热模块，并且还可以通过快捷键调整风扇的转速，使得其散热效率更好。

可以看到ROG枪神2内部，红色的主板，每一个元件都采用了更为高端、质量有保证的产品，而在布局和布线方面，更是整洁有序。五根铜管，以及大面积的散热片覆盖的不仅仅是处理器和显卡，还有周边的更多芯片，确保每一个高功耗的芯片都得到最高的散热处理。

接下来我们对这款ROG 枪神2游戏本的硬件进行介绍和评测，性能好坏，总要跑个分才更为直观。

硬件配置与评测

在今年的游戏本趋势里，轻薄的外观是一个方面，另外就是处理器大多升级到英特尔八代酷睿，以及采用英伟达GTX1060、1070显卡的普及，就性能而言，目前的主流配置应对主流的游戏可以说是毫无压力，即便是散热方面的处理，也是能够压的住。再来看看ROG 枪神2游戏本的配置，我们评测的这款配置是酷睿i7-8750H 六核，GTX 1070 8GB GDDR5独显，32GB内存和512固态+1TB SSHD组合。当然这是最高配，目前华硕官网和京东商城在售的是16GB，256GB固态款，实际上也够用了。具体的配置表如下：

处理器

首先看看处理器，酷睿i7-8750H是一款标压处理器，六核12线程，14nm，依然是Coffee Lake架构，TDP为45W。默频 2.20 GHz，单核turbo 4.10 GHz，9MB 三级缓存，就其性能而言，在多核任务下的处理能力更强，甚至可以跟8700K桌面版相对比。

在计算能力方面，CineBench R15的测试结果为单核分数170cb，多核分数则达到了1240cb，相比1050Ti肯定是高一个大级别的。这样的性能对于运算、渲染等高性能、高需求的任务显然是非常给力的。

▲CineBench R15 测试

之后我们也采用PCMark 10 Express精简模式的测试，主要检测用户对于基本功能和生产力进行测试，毕竟笔记本不仅仅用于游戏，它还需要做更多，比如处理文档、有些人也使用性能配置高的游戏本来做图形设计、渲染等方面的工作。4815的综合得分表现也相当不错，生产力的得分甚至达到了8061的得分。

▲PCMark 10 Express 测试结果

显卡

英伟达的10系显卡推出其实已经很久了，去年更多普及的是GTX 1050和GTX1050Ti 的入门级，虽然有GTX 1080 Max这样的高端版本，但机型少，价格也奇高，所以更多的用户可能会选择1050Ti，毕竟在去年吃鸡最火的时候，这款入门级的显卡还是可以流畅运行的。

但是在今年，我们看到1060、1070这样配置的笔记本逐渐多了，并且笔记本在外观方面变得轻薄了，性能反而提升了不少。如果一定要说用，对于大多数玩家来说，GTX1060的显卡性能已经足够，但是我们对于性能的追逐毕竟是无止境的。

从GPU-Z的信息可以看出，这款GTX 1070显卡的显存为8GB GDDR5，更为详细的参数不用介绍，大家也可以通过之前的文章去看一下，需要说的是，就性能而言，英雄联盟、守望先锋这样的游戏，你想怎么玩就怎么玩。吃鸡、CS这样的单机，流畅没压力。

跑个分看看，3DMARK Fire Strike Extreme 的综合得分是7569，显卡的得分为7924，在联机对比中，远远超过一般游戏本的得分水平。

▲3DMARK Fire Strike Extreme

▲联机对比结果

▲3DMARK Fire Strike

▲联机对比结果

Fire Strike的得分为14907，全高清分辨率下以最高画质流畅运行目前市面上几乎所有的游戏！联机对比结果超过80%的游戏机，包括台式机。

硬盘

这款ROG 枪神2采用了M.2 512GB固态和1TB机械硬盘组合的方式，这里我们仅对固态硬盘使用CrystalDiskMark软件进行读写速度的测试，大概了解一下实际的能力即可。顺序读取的速度为2576MB/s，写入速度为1857MB/s，相当快了，一部几十GB的游戏轻松copy。

游戏中心Gaming Center

尽管游戏本上带有的各种灯效看上去已经很酷，但是对于玩家来说，也许不够个性，这个时候如果是ROG枪神2游戏本，想要个性就变得很简单了，因为你完全可以自己调整多种灯效，包括风扇的转速，不同场景的屏幕风格，游戏带宽的优先，游戏录屏等等的设置。

启动ROG Gaming Center也很简单，只要按下键盘左上角的“ROG之眼”独立按键即可！

▲ROG Gaming Center 主界面

▲三种风扇模式

▲屏幕视觉效果调整

散热

ROG枪神2在散热方案上采用的是双风扇、三出风口、五铜管模块，而且在周边的芯片上也都覆盖了散热片，在前面的拆解图上我们也已经看到了内部的散热系统。

从散热模组上看确实不错，实际的散热效果怎样呢？我们使用AIDA64进行拷机，并且拷机的过程中观察处理器是否有降频情况，以及风扇默认状态，高转速模式下，其散热情况分别是怎样。

首先是20分钟的拷机，性能不减，用手触摸，热量主要集中在出风口处，这也是很正常的，热虽然热，但是没有感受到烫手，使用热成像仪检测，机身表面温度最高为61°，底部最高62°，这是一个游戏本在高性能发挥时的正常水平。

▲拷机20分钟

▲热成像仪检测结果

继续拷机，但是这个时候我调整了风扇的转速，实际上我也很想知道风扇转速的增加，是否会真的降低笔记本温度。打开风扇增强模式，运行8分钟之后，再使用热成像仪检测，表面温度真的降低了！

▲开启风扇的增强模式后

▲开启风扇增强模式之后的温度降低了

但是当开启风扇增强模式之后，我们也注意到了一个情况，那就是风扇转速快了，噪音也随之增大了，我们虽然没有用噪音仪检测，但是这个声音并不高于60db，因为我还没感觉到吵，这也与风扇的质量是有关系的。毕竟这款笔记本的风扇采用12V电压设计，扇叶薄至0.1mm，这样得到的结果是转速提升20%，风量提升42.5%。此外，每个风扇都有独立的除尘通道，防止杂物堵塞风扇，确保散热效能始终如一。

游戏运行

前面我们也已经说过，i7-8750H的处理器，GTX 1070 8GB的显卡，英雄联盟和守望先锋这样的游戏，你可以敞开了玩。而吃鸡这样的游戏，从诞生的时候游戏优化就备受诟病，对显卡和处理器的需求都是非常之高，让玩家是又爱又恨。不过现在的吃鸡已经做的不错了，1050Ti这样的显卡也能偶尔玩玩了。

但是一款高端的游戏，不仅仅是考验配置和性能，比如屏幕的刷新率，响应时间等，甚至包括音箱的音效，每一个细节都更加追求完美。而在这几天的体验中，ROG枪神2真的表现是太好了，包括音效，除了声音不能很大，听上去不像是一个笔记本发出的。而144Hz的刷新率，3ms的屏幕响应时间，都是电竞制胜的重要配置。

于是我们也跑了一遍《绝地求生》和《古墓丽影10》，通过一段游戏的帧数来看看其综合能力究竟怎样。

我们将图像的各项参数设置为超高模式，平均帧数达到了90，没有低于60帧的，流畅而画面清晰，想要吃鸡，这款游戏本足矣。

古墓丽影是非常成熟的游戏了，我们同样设置为最高模式，平均帧数也达到了89，虽然在平均分上看上去比吃鸡低，但是通过曲线可以看出，古墓丽影在运行的时候，其稳定性要更好。

不用尝试更多的游戏，如此的配置，加上ROG的品质，无需迟疑，有钱就上！

评测总结：

ROG枪神2是在今年台北电脑展上推出的产品，目前已经在华硕官网和京东商城上有售，目前有1060和1070两款，如果从性价比上来说，1060版更能物尽所用，而1070真的是奢侈了点儿。但是，如果你体验过这款ROG高配版之后，也许你再也不想回去，这种流畅，绝对让人欲罢不能，游戏，会上瘾的。