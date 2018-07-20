放下手机，会玩的人都用这款智能眼镜拍视频

本文来自爱范儿

自从手机有了摄影功能，每当遇到什么特别的事，我们都爱掏出手机，打开摄像头，将它记录下来。

轻便如手机，也有它的不方便之处。

生活中，你也肯定经历过这些情况：

想拍做饭，可双手都忙着，没办法边做边拍； 拿上三脚架拍手工，发现怎么放都有影子，不好看； 想拍家里的猫，无奈它看见镜头就跑，追也追不上； 想记录骑行之旅，然而手握车把，分手举手机？想想都不安全……

心好累。

难道就没有任何方法，让人好好记录生活？

最近，我拿到了一副可以拍照、录像，甚至直播的眼镜。或许，它能帮你找到答案。

\ 开箱：这副眼镜有点社会

‘哒视眼镜’是由哒视推出的首款支持快手的智能眼镜。

打开快递盒子的一刻，我是有点惊讶的。因为很少科技产品，会像它一样，包装得如此简洁。

三角形的皮革眼镜盒，外面套着一个同样形状的纸盒子。

和我平日用的眼镜盒放到一块，感觉就像‘亲生的’。不浮夸不张扬，很适合随身携带和日常使用。

在取出眼镜、数据线等配件后，皮革眼镜盒可以直接折叠起来，折叠后如同卡片大小，收纳很方便。

特别要说的一点是，为了配合眼镜盒开合处的凸起，纸盒包装的内侧还专门设计了一个小胶垫。我很喜欢这些细节处的处理，它能让我感受到设计者的用心。

打开眼镜盒，眼镜、擦镜布、充电线、说明书一应俱全。

没有多余的配件和复杂的结构，感觉是连数码小白都能轻松上手的东西。

眼镜是时下比较常见的粗圆框设计，挺好搭配。

从侧面看，忽略因为按键和摄像头的原因变得有点庞大的两侧，基本就是一双普通的眼镜。

上身后，反光墨镜给人一种酷中带萌，又有点小社会的感觉。

和上下都充满了一股‘社会人’气质的快手，不谋而合。

如果是透明镜片的话，估计和一般的眼镜没什么区别，更日常。

镜片的两边各有一个小圆圈。

右边是摄像头。使用之前记得把上面的遮光贴纸给撕下。

左边是感应器和环形闪光灯，轻敲 2 下也可以查看剩余电量。

感应器后面，就是操控按键。

拍照 + 录像，一目了然。

在录像键的上方还有一个小圆凸点，即使在‘盲摸’的情况之下，也可以轻松分辨出两者。

我原本以为，装载了摄像头和感应器的眼镜，戴上后一定会很重。

想不到，哒视眼镜的质感很轻。

重量大概就和 IMAX 影厅的 3D 眼镜差不多，戴久了也不会觉得很累。

当然，要使用这款无缝对接快手的拍摄眼镜，得先下载一个‘快手’app

登陆之后，点击进入‘设置’页面找到‘哒视眼镜’，系统就会提示你如何连接。

从打开蓝牙到匹配成功，大概只需要 1 分钟时间，还算流畅。

连接好了之后，操作指南也会顺势弹出。

跟着操作一遍，就能轻松上手。

即使忘了，也能够在‘如何操作’里复习，无需担心。

拍摄和录像，眼镜都会有指示灯的提示。

按一下摄影，会拍一张图，指示灯会随之闪烁一下。

按一下录像键，就会开始录制一段 11 秒的视频，指示灯长亮，到了快结束录制时会闪烁提示。

假如你想延长录制，可以在录像过程中，再按一下，就能延长到 57 秒。

OK！

准备就绪，我们就开始实测拍摄吧。

录像 & 直播：终于可以释放双手

哒视眼镜有好几个拍摄的功能，分别是：摄影、录像、直播。

比起摄影，我认为录像和直播更加吸引。

毕竟拍照可以摆拍、可以几经辛苦凹一个合适的造型，而动态的录像和直播充满了不可预估的情况，挑战更大。

为了测试哒视眼镜够不够实用，我特意选择了几个当下比较流行的短视频场景：

1。吃播 & 手工

做饭、吃播、做手工，都是固定的场景，都需要双手操作，从拍摄的角度来说比较相近。

就拿‘吃粽子’这个动作来说。

别看它操作简单，假如换成手机，照样能让你手忙脚乱搞得一团糟。

▲别想了，根本搞不定

配合哒视眼镜，双手都能腾出来，轻松‘拆粽’。

▲原谅我不太娴熟的拆粽技术

要注意的是，由于摄像头被放在眼镜的右侧镜框处，录制时并不是严格的第一人称视觉。通俗来讲，就是比你看到的东西偏右一点点，需要多录几遍才能习惯。

2。拍萌犬

拍小孩和猫狗有一个难点：它们不喜欢镜头。

它们看到镜头就躲，好比明星看到狗仔队，配合上蹿下跳地动作，绝对不是常年没好好运动的你能挑战的。

‘哒视眼镜’不像手机也不像相机。

空出来的双手，还可以通过拍掌等等的手势吸引拍摄对象的注意。

▲毫无防备，直接睡了过去

第一人称的视角，还可以让各位‘云养狗/猫’的主人们，获得更充分的幸福感。

3。运动骑行

为了测试‘哒视眼镜’在运动过程中的表现，我还在 34°C 的高温天气，跑到太阳底下骑起了车。

上面提到过，眼镜左侧的 2 个按键，通过凸点可以盲摸区分。在骑车时，不用分心就能轻易找到按键，比较安全。

因为镜头在镜框右侧，假如想拍马路中央的景物，需要轻微调整一下角度。

测试时，我选择了平整的沥青路。

但在视频中可以看到，画面会出现较为明显的抖动，有点让人犯晕。

换个角度看，运动时的抖动画面，能让人产生‘变成拍摄者’的感觉，就像从拍摄者的眼睛看出去一样，代入感更强。

在录制结束后，点击‘快手’app 主页面右上角的‘录像机’按钮后，左下角会出现一个‘眼镜’的选项，点击进入就可以查看已拍的素材。

和手机自带的相机不同，‘哒视眼镜’拍摄之后，还需要通过蓝牙传输回手机上，根据素材的大小，一般需要等 15 秒左右，照片才会传到手机。

喜欢一口气拍很多照片再慢慢挑选的人，就要注意这个等待时长了。

视频默认导出‘清晰’版本。想获得‘高清’版本的话，需要连接眼镜的热点，再次等待才可以。

在视频的播放页面里，点击右上角的‘编辑’就可以截取合适的片段、添加滤镜、一键分享到各大社交平台上。

拥有快手 app 直播权限的用户，在直播界面里，点击下方摄像头的切换按钮，就可以转换到匹配好的‘哒视眼镜’中。

连续直播的情况下，‘哒视眼镜’可以连续使用 30 分钟左右。换成 11s 短视频的话，大概能拍 100 条。

▲在快手 app 里，也可以查看剩余电量

对于专业的直播主播来说，可能有点少。平日用来拍照录视频，很够用了。

它可以直接用充电宝充电，1 小时充满。在外游玩时，吃午饭的时间，就能满电复活，挺方便的。

照片拍摄：日常用，足够了

在照片拍摄功能上，‘哒视眼镜’最大的优点是：方便。

不用带单反，不用掏出手机，只需按一下镜框上的按钮。有点像 007 的小道具，真正实现了‘看到什么拍什么’。

下面是我试拍的一组照片：

室外 + 晴天：

室外 + 树荫底下：

室外 + 逆光拍摄：

室内：

人像：

对于 800 万像素的摄像头来说，近景的清晰度表现不错。假如将它放大一倍，或者看看远处的细节（例如下图画面远处的树叶）会发现有一点模糊。

毕竟‘哒视眼镜’不是专业摄影设备，只是用来记录日常，够用的了。

总结：趣味性的摄影眼镜

最后，让我们来总结一下‘哒视眼镜’的优缺点。

优点：

1。释放双手，让你享受更轻松的拍摄体验； 2。第一人称视角，让视频更酷更新鲜更特别； 3。操作简单，容易上手； 4。按键‘凸点’设计，适合‘盲摸’操作； 5。眼镜的造型比较好搭配，平日戴出去不会显浮夸； 6。一键分享到各大社交平台。

缺点：

1。只能连续直播 30 分钟，对于狂热直播爱好者，有点意犹未尽（对多数用户来说，30 分钟足够来段吃播、才艺直播了，充电的时间正好用来做过场准备）； 2。摄影视角偏右，需要试拍多几次来习惯； 3。拍照的远景细节处理略显不足。

看到摄影摄像功能，很多人都会立即想到设备的各类参数。如果你也是这种专业级的摄影狂热发烧友，那很抱歉，‘哒视眼镜’并不一定适合你。

正如我们发快手短视频时，不会严肃地考虑分镜、构图、打光等专业性问题，而更倾向于考虑视频够不够好玩、够不够有趣等等。

‘哒视眼镜’就是这样一个爆款级的趣味性网红摄影装备。

它可以帮助你轻松搞掂一些特定场景的拍摄任务，也能帮你赚足眼球和点赞。

如果你也想为自己的快手或朋友圈带来一点新鲜感，或者挑战上面提到的‘高难度’场景，那‘哒视眼镜’会是一个很适合的选择。