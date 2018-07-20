ALIENWARE 17评测：我为什么要花上万买一台游戏本？

拥有酷睿i9—8950HK、NVIDIA GTX 1080以及Tobii眼球追踪功能，ALIENWARE 17是你眼中的顶级旗舰吗？

从英雄联盟到守望先锋，伴随着职业赛事的不断完善，电竞产业也越来越走向正规化。在这个大背景下，与之相关的各个链条，也迎来了新的发展机遇。对空间利用率相对更高的游戏本，就是其中一个。

过去的两年里，PC行业涌现出了众多的游戏本品牌。但要说被更多人所认可的高端游戏品牌，可能大家第一个想到的就是ALIENWARE。前不久我们拿到了全新顶配版ALIENWARE 17，下面一起来聊聊，这款产品到底贵在了什么地方。

▲更加硬朗的外观以及足够精致的做工

ALIENWARE 17的A面采用‘阳极氧化铝’材质打造而成，同时也保留了标志性的外星人图案以及三条延伸至棱边的凹槽，给人一种比较沉稳的感觉。

除了以上我们提到的这些，ALIENWARE 17采用了前置转轴设计，看起来十分硬朗，同时也能够在保证散热面积不变的前提下，减少整机厚度。

当然，在视觉效果之外，增加机身后方突出部分主要的目的还是从散热角度去考虑。同时，也为接口的排布提供了更多的空间。就我们拿到的全新ALIENWARE 17而言，它的接口大部分做到了机身后方。

其中包括RJ45网线接口、Mini DP、HDMI、Thunderbolt 3以及Alienware显卡增强加速器端口。其它扩展接口方面，其机身左侧提供1个Type-C接口、1个USB 3.0接口以及耳机、麦克风接口；右侧提供1个USB3.0接口。

几乎我们平时常用的视频、音频、数据传输接口都包含在内，可以说全新ALIENWARE 17的接口类型足够丰富。就现阶段实际使用便捷性而言，其实你会发现两个USB 3.0接口还是显得略少，大概只能够满足外接一套键鼠的需要。

不过换个角度来看，包括苹果在内，几乎所有笔记本厂商都在努力‘干掉’传统USB接口，周边设备更换接口类型大概也只是时间问题。所以无论从ALIENWARE的角度出发，还是之于用户本身，目前其所采用的这套设计在之后的几年里都是具有竞争力的。

▲为游戏而打造的屏幕和手感很棒的操控

翻开来看下屏幕部分。我们手里这台ALIENWARE 17配备了一块17.3英寸的QHD （2560 x 1440） TN+WVA防眩光屏（支持G-SYNC），屏幕刷新率为120Hz，最高亮度400nit。除此之外，其还提供了FHD （1920 x 1080） IPS防眩光屏可选。

简单说下ALIENWARE 17所采用的这块TN+WVA屏幕。其实它本质上依旧是TN屏，我们知道，其相比IPS屏最大的优势之处在于响应速度更快，相对来讲不容易出现画面撕裂的情况这也是为什么很多游戏本或者说电竞显示器选择TN屏很大的一个原因。回到我们手里这台ALIENWARE 17身上，由于其支持G-SYNC，进一步保证了游戏显示画面。

值得一提的是，这次ALIENWARE还采用了WVA技术（全称Multi-domain Vertical Alignment，多象限垂直配向技术），来保证其可以拥有相当不错的可视角度。换句话说，用它玩游戏，你大可不必担心会出现画面撕裂以及可视角度不足的情况。

除了一眼就能看到的整体外观，其实ALIENWARE 17在产品细节的处理上，也下了不少功夫。比如它在屏幕底部以及C面上方各加入了一条钢琴烤漆面亮条，很巧妙地提升了产品本身的档次感。

C面整体布局上，全新ALIENWARE 17最左边一排依旧是快捷按键，搭配小键盘最上方的4个，一共设计了9个可编辑快捷键。

ALIENWARE 17的键盘按键设计是我比较喜欢的地方。它支持‘全键无冲’技术，同时由于键帽是略带弧度的，所以与手指的贴合度非常高。另外值得一提的是，其按键本身做成了梯形状，增加了相邻按键之间的接触距离，实际按压过程中，减少了误触的情况。

至于按键调教方面，就个人的使用体验而言，它的反馈力调节相对适中，不会让人感觉到太硬，同时也没有太软。另外，它的键程为 2.2mm，可以带来非常快的响应速度。

绚丽的灯效已经成为了游戏本必不可少的元素，作为笔记本界有名的‘灯厂’，ALIENWARE在‘玩灯’这件事情上可以说是轻车驾熟了。

ALIENWARE 17的灯饰包括顶盖上方的外星人图案、左右两侧两组（四条）灯带、B面屏幕下方的ALIENWARE字样、电源开关键、键盘背光以及触控板。你可以根据自己的喜好，来调节不同的灯光颜色以及效果。

两侧的灯带可以独立设置灯光色彩以及点亮动作。

非常具有辨识度的外星人图标。

键盘区的灯效调节采用分区的方式。

ALIENWARE 17采用了玻璃触控板，加入了灯效之后，看起来十分漂亮。

▲i9-8950HK + GTX 1080，足够强大的性能表现

作为游戏本，性能表现终究是考量它是否足够出色重要的标准之一。首先硬件配置上，我们手里这台ALIENWARE 17搭载了英特尔酷睿 i9-8950HK处理器，与之搭配的是16GB DDR4 2666MHz N内存，机身存储部分，其配备了一块512GB PCIe SSD以及一块1TB HDD，显卡则为NVIDIA GTX 1080。

重点来说下它所搭载的这颗酷睿i9-8950HK处理器。它采用了6核心12线程设计，同时从HK后缀也可以看到，其依旧支持超频。按照英特尔官方以及CPU-Z给出的数据来看，它的默认频率2.9GHz，单核睿频可达4.8GHz，四核睿频为4.5GHz，默认TDP为45W。

具体到ALIENWARE 17这里，就CINBENCH R15给出的跑分数据而言，其单核成绩为198cb，多核成绩为1150cb。在测试过程中我们发现，接近空载的情况下，它可以超频至5.0GHz。

GPU部分，大家应该对于NVIDIA GTX 1080这块卡比较熟悉了。它拥有2560个流处理器和64个ROP单元，频率为1582MHz，显存位宽256bit，显存带宽为320GB/S，支持8GB GDDR5X显存。从以往我们测试的结果来看，它的性能比桌面版稍微差一些，但对比移动版GTX 1070优势是很明显的。

当然，从游戏玩家们的角度出发，实际游戏过程中它的表现如何可能更具参考价值一些。有关游戏测试部分，这次我们选择了《守望先锋》以及《奇点灰烬》两款游戏。

守望先锋测试

从2016年发布至今，《守望先锋》的玩家基数可以说非常大，这也是此次我们选择它作为测试对象的主要原因。除此之外，作为一款射击类游戏，我们也想要通过它来考察下ALIENWARE 17在实际游戏中的屏幕显示效果如何。

和以往游戏测试一样，开始之前首先关闭了垂直同步，同时将其帧率限制调节为上限300帧，画质效果设置为极高。为了大家看起来更加直观一些，我们通过 Fraps软件得出的数据绘制了一份折线图。从图表中可以看到，一段时间内，它的帧数稳定在140帧以上。就实际游戏体验而言，没有出现丝毫卡顿的情况，这也比较符合我们的预期。

奇点灰烬测试

相比于守望先锋，有着硬件杀手之称的奇点灰烬在硬件配置上的要求要更高一些，当然也能更好的体现出设备本身的性能表现是否足够出色。和前边的步骤一样，在测试之前我们同样将其设置为最高画质，同时关闭了垂直同步。

由于奇点灰烬游戏本身自带BENCHMARK，所以测试结果较之守望先锋来讲要相对更加客观一些。在这部分的测试环节中，ALIENWARE 17交出了52.9帧的成绩。就实际游戏画面而言，整个测试过程中它的流畅度足够高，并没有出现卡屏的情况，比较令人满意。

游戏本中不多见的出色散热性能

提及笔记本电脑，散热可能是大家比较关注的一点。尤其是游戏本往往需要在长时间、高负载的情况下运行，这也意味着它对散热性能的要求也更为严苛一些。

前边在测试性能的时候也提到了，这次我们拿到的这款ALIENWARE 17搭载了英特尔酷睿i9-8950HK处理器以及GTX 1080独立显卡，想要很好地解决这两个发热大户所带来的热量，其实并不是一件容易的事情。

但经过几天的体验之后，可以说，ALIENWARE 17的散热表现是最近一段时间所有我摸过的游戏本中最好的。究其原因，我们认为主要得益于两方面，一方面是其搭载了经改进的Alienware Cryo-Tech V2.0散热技术，另外一方面就是采用全新模具之后，它的通风效果较之老款产品有了大幅提升。

首先在散热窗的布局上，除了早些时候比较常见的侧置散热窗，全新ALIENWARE 17在机身前方突出的部分上又新增了两个散热窗，也就是说，现在它的出风口为4个，这也大幅提升了其通风效果。

同时，由于它新增的两个出风口是位于机身前方的，所以丝毫不会影响到实际的用户体验，这一点你大可不必担心。

为了能够保证设备工作工程中尽可能吸入更多的空气，它的进风口做的十分夸张。从上图中也可以看到，其占据了机身底部非常大的一部分区域。另外在进风口的细节处理上，它的格栅其实做的很宽。

这样的好处在于，可以尽量增加空气的吸入量，但也同时意味着很容易吸入灰尘。对此，ALIENWARE 17的解决办法是在内部做了金属网，从而来尽可能降低以上我们提到的这个问题。

实际散热表现部分，我们采用游戏体验 +极限拷机测试两种方式。前者比较贴近于大家日常的使用场景，所以也更具参考性，后者则是为了考察它在某些极端情况下的表现。和前边测试性能一样，我们依旧选择了守望先锋作为测试对象。

在连续运行30分钟游戏之后，通过温枪测得的数据可以看到，其掌托部分的温度只有25℃，几乎等同于室温（空调屋），手掌丝毫不会感觉到温度上升。

相对而言，位置更加靠上的键盘区温度要稍微高一些，为35.9℃。但这个温度依旧控制的非常低，在实际游戏过程中，并不会给操控体验造成影响。

极限散热部分，我们选择利用Furmark拷机软件对ALIENWARE 17进行测试，Furmark会将整机的两大发热部件CPU与显卡全运转起来。从图中GPU的温度曲线变化可以看到，运行15分钟之后，其最高温度上升到了86℃，之后趋于平稳。

值得一提的是，整个过程中，温度上升的幅度相对来讲是比较缓慢的，大概8分钟的时候才来到了峰值。这也从另外一个角度说明，它的散热表现确实是非常棒的。

一个有趣且实用的黑科技：眼球追踪

2016年ALIENWARE刚刚更换新模具之后，我曾评测过ALIENWARE 17，有些遗憾的是，当时拿到的那台机器并不支持Tobii眼球追踪技术。所以在拿到全新顶配ALIENWARE 17之后，我们也在第一时间体验了其Tobii眼球追踪功能。

简单来说下它的原理。当我们的眼睛看向不同方向时，眼部会有细微的变化从而产生一些可以提取的特征，设备可以通过图像捕捉来提取这些特征，实时追踪眼睛的变化同时做出反馈，从而达到利用眼睛来操控的目的。

在ALIENWARE 17上，Tobii眼球追踪功能可以实现的功能有三个，包括通过检测人眼来自动点亮屏幕、Windows Hello解锁界面以及游戏控制。另外，Tobii目前应用还有一个方面是记录视角方向，通过可以观察到职业电竞圈手在比赛时的观察方法，根据视角方向分析来提升技术。

目前而言，笔记本上常见的Windows Hello解锁方式大致有两种，一种是指纹解锁，另外一种是面部解锁。ALIENWARE 17的眼球解锁和面部解锁有些相似，但其实有着本质区别。它的原理其实和三星S8系列的虹膜解锁一样，通过识别虹膜来完成。

同时，二者的提取方式也基本是一样的，都是主动投射红外线等光束到虹膜来提取特征。就实际体验来看，它的录入过程非常简单，而且实际识别精度很高，解锁速度也很快。但有一个问题是，由于ALIENWARE 17的眼球追踪识别仪位于屏幕下方，所以屏幕开合角度会对其产生一定影响。

它的另外一个功能是唤醒屏幕。简单来讲，在ALIENWARE 17处于息屏状态的时候，你可以通过眼睛注视眼球追踪仪来唤醒屏幕，而视线脱离屏幕的时候，其会自动熄灭。一方面起到了节能的作用，另外一方面也多多少少对个人的隐私起到了保护作用。

当然，Tobii眼球追踪功能最新奇的一点是它可以在某种程度上代替鼠标的一些功能。尤其是在游戏过程中，你可以通过眼睛来非常方便地控制视角。

包括《汤姆克兰西：全境封锁》、《看门狗2》、《杀出重围：人类分裂》等大家相对比较熟悉的游戏在内，其目前支持的游戏数量已经超过了一百款，可选空间还是比较大的。

不过在实际体验过程中我们也发现，相对于鼠标，通过眼睛来控制的方式响应速度上还是有所差距，会有些许延迟。同时，长时间利用这种方式去进行操控，眼睛会有些累。

总结来看，现阶段ALIENWARE的Tobii眼球追踪功能可能更主要的作用是解锁以及自动点亮屏幕。但最值得期待的显然还是它在游戏中的应用。如果未来能够做进一步的优化，这种全新的交互方式显然会让操控这家你事情变得更加简单。

一款不折不扣的顶级游戏本

到这里文章差不多也要告一段落了。回过头再来看文章开始我们提出的那个问题，其实ALIENWARE 17的贵确实是有着一定道理的。首先就产品品牌价值而言，得益于在高端游戏本领域多年的积累，ALIENWARE获得了众多玩家的认可。

在这之外，其本身在产品的打磨上也表现的足够出色。首先配色方面，除了我们拿到的银色版本，其还提供黑色可选，这也兼顾到了不同人群的喜好。而在硬件配置上，英特尔酷睿i9-8950HK处理器加之目前游戏本中顶级的NVIDIA GTX 1080独显，让它在应付绝大多数游戏时，都能表现的非常令人满意。

当然，Tobii眼球追踪技术的加入也为ALIENWARE 17带来了更多的可能性。正如前边我们所说的一样，未来如果能够做进一步的优化，这种全新的人机交互方式，实用性以及便捷度上都有着非常大的发挥空间。

整体而言，作为ALIENWARE家族中的顶级产品，无论是外观设计还细节处理，ALIENWARE 17都做的非常出色。可以说，它各方面都表现出了一款顶级游戏本该有的水准。