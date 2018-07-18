轻薄有型加大马士革刀纹 2018新款惠普ENVY 13评测

转轴设计是点睛之笔

简约设计在轻薄本中已经流行多年，至今仍是绝大多数品牌首选设计风格。惠普ENVY 13就是一款采用了简约设计的轻薄本，不过2018新款惠普ENVY 13在简约风格的基础上，加入了新的元素。也正是新元素的加入让这款产品多了份人文气息。

2018新款惠普ENVY 13相比上一代产品的变化主要集中在外观方面，核心硬件部分基本没有变化。所以本篇评测主要聚焦在外观设计上的变化以及相比上一代升级的部分，性能部分篇幅会少一些。

2018新款惠普ENVY 13

整体来看，惠普ENVY 13的外观设计依旧延续了简约风格，家族特色还是比较明显的。当然变化部分也比较明显，特别是转轴处设计由之前的斜面变成了竖直，配合机身两侧凌厉的线条，让整机的视觉风格更为锋利硬朗。另外，竖直转轴让整机后侧方方正正，一体感更加出色。

简约风格

转轴的改变是惠普ENVY 13的点睛之处。上一代产品采用了亮面设计，突出品质，而这一代步子迈得更大，采用了大马士革刀具表面的默罕默德纹理处理。虽然转轴面非常细长，但对于整体产品气质的影响是非常大的。亮面体现科技感，大马士革刀具表面的默罕默德纹理则突出人文气息，塞到书架上能完美的与书籍融为一体，这是一种带有文化内涵的设计，用一个流行的词来形容，那就是“很爵士”。

转轴处采用大马士革刀具表面的默罕默德纹理处理

转轴面的颜色为黑棕色，表面的纹理处理的非常细腻，让人忍不住触摸。当然惠普ENVY 13的转轴依旧采用了“扶梯式”设计，打开之后转轴将底部翘起一定角度，让键盘面稍有倾斜。这一直是该系列的传统，这种设计有两个好处，一个是底部翘起能增加散热进风量，提升散热效率；另一个是键盘面倾斜后，打字体验要比平面好一些。

“扶梯式”设计

除了转轴外，机身四周也处理的更加硬朗。两侧线条凌厉，且采用了小角度向内凹陷的处理，不过并不明显。这种向内凹陷的设计在前面最为明显，突出硬朗气质的同时，还方便用户单手开合，是一项精巧的设计。

整机虽然线条凌厉，但握持感非常不错，其A面四周采用了微弧处理，配合底部四周的小角度楔形处理，用户在手持的时候并不会遇到割手情况，而且这种设计让整机看起来更薄一些。

A面四周采用了微弧处理

总体而言，新款惠普ENVY 13的设计更具有人文气质，是在上一代的基础上进行了合理的优化和大胆的尝试，细节方面提升明显。依然是做工精良的全金属机身、独具一格的扶梯式转轴和简约的设计，配合大马士革刀具表面的默罕默德纹理，让一款科技产品具有了文化内涵。