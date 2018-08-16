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Yuneec推新无人机：4K拍摄语音控制配人脸检测

Yuneec推新无人机：4K拍摄语音控制配人脸检测
2018年08月16日 08:31 新浪科技综合
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Yuneec无人机Yuneec无人机

　　本文来自CnBeta

　　Yuneec宣布推出一款名为Mantis Q的消费无人机系列的新产品。它拥有500美元无人机的一系列功能：4K视频，语音控制和人脸检测，以及44英里每小时的最高飞行速度和33分钟的无人机飞行时间。 Mantis Q重1磅，可折叠放入背包，非常适合家庭和休闲摄影师。

　　无人机有三种自动飞行模式：“旅行模式”，飞行在直线指定路径上； “兴趣点”，圈定指定的对象；并自动将无人机返回其起飞区域附近。 Mantis Q应该能够识别距离最远13英尺的人脸，并且可以通过手势控制模式拍照，如果用户挥手，或者通过语音命令进行自拍。

　　自2016年以来，Yuneec提供了更便宜的Breeze 4K，但它的售价为400美元，只有12分钟的飞行时间，并没有语音控制。新款Mantis Q旨在与DJI的消费无人机竞争，如Spark，售价400美元甚至还配备了这款可爱的LINE熊选项。虽然Mantis Q的价格要贵100美元，但电池寿命几乎是前者的三倍，并具有语音控制的优势。

　　Mantis Q于9月开始发货，现在可以预订。

Yuneec无人机4K
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