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微星发布WS65移动工作站：i9处理器+超强独显

微星发布WS65移动工作站：i9处理器+超强独显
2018年08月14日 14:47 新浪科技综合
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　　本文来自CnBeta

　　在SIGGRAPH 2018 大会期间，微星（MSI）借机推出了 WS65 系列移动工作站新品。如果你摸过 GS65 Stealth Twin，会发现它们有着异曲同工之处。尽管主体为黑色，但微星不希望就此掩藏 WS65 的锋芒，而是用金边线条和亮眼的 Logo 作为点缀。与戴尔 XPS 和苹果 MacBook Pro 等竞品一样，微星提供了多种CPU选项，最高可选英特尔八代酷睿i9 。

　　结合Nvidia Quadro P4200 工作站级独显，微星声称其性能可较上一代提升 40% 。此外，WS65 配备了 15.6 英寸 @ 1080p 的显示屏，82WH 电池可提供 8 小时续航。

　　存储方面，WS65 可选 SATA 或 PCIe SSD 组合。接口方面，其提供了 3×USB-A、1×USB-C（均为 USB 3.1 标准），HDMI + mini-DisplayPort 视频输出，以及耳机 / 麦克风插孔。

　　微星尚未宣布 WS65 的价格，只表示它将在9月上市。最后该公司还介绍了三款老产品，其一是 P42 笔记本（八代酷睿 i7 + Nvidia MX150，售 $899 起）。

　　此外还有一对支持 144Hz 刷新率和 1ms 响应时间的游戏显示器 —— MAG271C 和 MAG241C —— 售价分别为 $ 299.99 / 229.99 美元（合￥2066 / 1584 RMB）。

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