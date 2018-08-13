ThinkPad P1工作站亮相：史上最轻薄 仅重1.7千克

ThinkPad P72

新浪数码讯 8月13日下午消息，联想的ThinkPad系列中，以X1Carbon为轻、薄的代表，不过现在注重性能的 P 系列也有比较便携的选择了，联想最新推出了ThinkPad P1和骗重于性能的ThinkPad P72工作站新品。

ThinkPad P1的尺寸声称比前代有35%的瘦身：只有18.4mm厚、1.7千克重，是Lenovo旗下最轻、最薄的工作站产品。

ThinkPad P1配备了 15.6 英寸的显示屏，可选 1080p / 4K 触屏 —— 后者为 10-bit 色深、亮度 400nits、覆盖 100% Adobe 色域，极其适合摄影师和图形设计师。

除了英特尔（八代）至强处理器，它还配备了 Nvidia Quadro P2000 专业独显，最高可搭载 64GB RAM + 4TB SSD 。

接口方面，ThinkPad P1 提供了四合一读卡器、雷电 3、USB Type-A、HDMI 2.0、迷你千兆以太网、音频复合插孔、智能卡读卡器，此外还有红外 / 高清摄像头。

与其它ThinkPad机型类似，P1 通过了多项严格的军规和质量测试，通过 6.1 版能源之星等绿色认证， 还可选各种硬件和附件。

ThinkPad P72性能很强劲，屏幕尺寸为17.3英寸，最高支持6TB储存空间、128GB DDR4 RAM、16GB Intel Optane 记忆体和可选最高 NVIDIA Quadro P5200 GPU，屏幕同样有 4K 面板的版本。

有兴趣引入这两款新品的朋友，要等待8月底的上架后才能以1949 美元和 1799 美元之价采购P1和P72。