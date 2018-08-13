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英特尔第九代酷睿将于10月1日推出：八核心多线程

英特尔第九代酷睿将于10月1日推出：八核心多线程
2018年08月13日 08:10 新浪数码
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第九代酷睿处理器即将发布第九代酷睿处理器即将发布

　　新浪数码讯 8月13日早间消息，最近关于英特尔第九代酷睿的消息越来越多，之前已经曝光了多个型号，包括i9-9900K、i7-9700K以及i5-9600K等。最近又爆出消息，英特尔可能准备在今年的10月1日发布第九代台式机酷睿处理器，Z390主板同时发布。

　　从八代酷睿开始，英特尔似乎就正式打响了核战，仅仅通过添加物理核心就可以简单粗暴地提升CPU的性能，而现在第九代酷睿处理器也已经曝光，英特尔将会把八核带入到九系处理器中。

　　从爆料的消息来看，虽然新品命名为第九代酷睿，但相比八代酷睿变化并不大，其实相当于是Coffee Lake的小改款。

　　第九代酷睿产品中，i9-9900K非常引入注目。能实现在风冷下，单核最高睿频到5GHz，单核性能将会出现非常大的飞跃。

　　另一款值得关注的，Core i7-9700k，将会采用8核心16线程。不过目前还没有提到新处理器将采用什么工艺，可能这是当前的14nm++工艺的升级版。

　　频率方面，i9-9900K和i7-9700K基础都是3.6GHz，前者单核5GHz、全核4.7GHz；后者单核4.9GHz，全核4.6GHz，热设计功耗都是95W。

　　根据先前的说法，9900K支持超线程，9700K则不支持。

　　英特尔如此着急的发售第9代处理器，是因为竞争对手AMD的步步紧逼，从AMD锐龙发布开始，英特尔的市场份额和口碑就受到了威胁，不仅是在个人电脑业务上，在服务器和人工智能上，AMD丝毫没有给英特尔喘息的机会，而英特尔此时发布第9代产品，正是面对AMD的锐龙处理器Ryzen 2代。

　　英特尔即将祭出大招，竞争对手也没有闲着，一方面基于7nm工艺的Radeon Instinct系列产品早已研发，另一方面，AMD的Ryzen3代产品早已做好准备，也许就在英特尔正式宣布发售的那一天，AMD也会凑热闹一起发售。（于泽）

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