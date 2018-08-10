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东风风神全新AX7首秀：网红外观搭配AI智能车机

东风风神全新AX7首秀：网红外观搭配AI智能车机
2018年08月10日 13:06 新浪数码
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东风风神全新AX7东风风神全新AX7

　　新浪数码讯 8月10日消息，东风风神全新AX7正式亮相于武汉东风汽车公司技术中心，新车整体偏向运动和时尚，融入了很多当下流行的元素在内。因此也被戏称为“网红车”，此外全新的WindLink3.0互联网汽车智能系统也有了AI的加持。

　　外观很“网红”

　　国内SUV市场用户接受度最高的就是紧凑型SUV，国产车在这个领域获得了巨大市场份额。同时竞争也就更加激烈

　　东风风神AX7正是这一领域的产品，最早于2014年上市，后续多次改款增加动力配置，更新外观设计。今天的发布会是这款车迎来首次换代产品——新一代AX7。换代后的新车外观内饰焕然一新，配备了LED头、尾灯，中控智能大屏等符合当前用户需求的配置，动力仍将搭载1.4T、1.6T发动机。

　　发布会上并没有公布售价，作为参考，现款车型售8.98-13.18万元，新车预计价格将与这个区间接近。

车身正脸车身正脸

　　全新一代东风风神AX7外观造型相当犀利，立体感非常强，尤以前格栅、后尾灯最为明显。中央格栅分上下两层，彼此间错开一定角度，整体为内凹设计。下保险杠区域为一个整体，车身四周下部均由黑色塑料包裹

　　车侧设计感也很强，较高的腰线让新车看起来更加大气，后轮眉上方也增加了弧形线条，这种设计风格在某些豪华品牌车型上也能见到。此外悬浮式车顶、多辐轮圈的加入，都让新车看起来年轻了不少。

车身尾部车身尾部

　　尾部最抢眼的就是横向贯穿式尾灯，点亮后辨识度很高。

　　中控部分，整体风格很前卫。嵌入式横向大屏、握式的挡把、平底方向盘让人很有驾驶欲望，坐在车内充满新鲜感。

　　人机交互迈入了AI时代

　　如今，伴随着互联网的飞速发展和智能手机的普及，汽车和互联网的联系也越来越紧密，车机从简单的车载信息娱乐系统发展为车载互联网系统。

　　东风风神新AX7搭载的WindLink3.0互联网汽车智能系统，这套系统由东风风神、百度DuerOS、车联网品牌博泰三家联合开发。

　　虽然汽车圈从2015年起就涌现出很多标榜“聪明智慧”的车机系。，但实际上很多传统智能车机系统识别率非常低，用户使用语言进行系统操作时，这些传统车机系统根本不明白用户在说什么。

中控部分中控部分

　　据东风风神介绍，WindLink3.0的语音识别率高达97%。操作界面上，WindLink3.0以10.25英寸高清多点触控电容屏作为交互界面，并且采用卡片式UI，相比传统的智能汽车交互界面感觉更加清晰。此外，它拥有的声纹识别的功能，当车主对它说“风神，你好”后，会根据声音自动登录到车主的账户，并自动切换到车主喜欢的系统主题、导航偏好设置等。

WindLink3.0车机系统WindLink3.0车机系统

　　从现场的体验来看，一些常用的功能都可以非常迅速的识别，比如设置空调温度打开天窗，这些基础的操作。

　　此外在AI智能语音的加持下，即使用复杂的语音指令也可实现车辆各项控制功能，比如我说“帮我定个附近有游泳池有24小时健身房价格不超过2000元的酒店”，它会迅速以文字形式将需求精准呈现在屏幕上，并在2秒内快速推荐了7个酒店；当我说“选第二个”之后，它会快速提供房型信息，我说“高级豪华房”，接着它就自动为我预订了房间，而Duer OS云端分析还能匹配最优路径，接着为我进行目的地导航。

　　新浪点评：

　　东风风神AX7定位于紧凑型SUV，外观、内饰均采用全新设计，更符合年轻人的口味。动力系统搭载1.4T和1.6T两款发动机，同时新车配置上强调智能科技，舒适性较以往有较大提升。

　　从智能化的角度来看，相比现在互联网汽车天马行空的一些科技功能，东风风神AX7搭载的智能科技无疑更加实用，不过新车的实际驾驶体验和WindLink3.0在实际驾驶中能否如演示中那么流畅还会需要后续的试驾来检验。（于泽）

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