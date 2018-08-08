Surface Go国行版开启预售：2998元起 最便宜Surface

国行版Surface Go开售

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新浪数码讯 8月8日早间消息，微软中国今日宣布，Surface Go于即日起在微软中国官方商城开启预售，8月31日全线开售，起售价为2988元。

Surface Go是微软最近推出的廉价平板电脑，它就像是一款体积更小，性能稍弱的Surface Pro。

微软官方商城已经上线Surface Go

这次国行发售的共有两个版本，都是搭载英特尔4415处理器，4G和64G内存版售2998元，4G和128G内存版售3998元，不过这个价格并不包含键盘和触控笔，键盘单独购买售价788元到998元，触控笔售价728元。

外观方面，Surface Go看上去就像是Surface Pro的小号版。该设备采用10英寸屏幕，高宽比为3：2，分辨率达到1800*1200。设备后面集成了类似Surface Pro的支架，前面配备了具有面部识别登陆功能的前置摄像头。

背面集成了之前Surface标志性的支架

接口方面，Surface Go配备了用于充电和连接键盘底座的Surface Connector接口。除此以外，微软为其添加了USB-C 3.1接口，用于为平板电脑充电或传输视频和数据。

与Surface Pro相比，Surface Go的四角更圆润一些，但总的来说，这款廉价版Surface Pro在设计上基本延续了Surface传统的设计。

和Surface Pro相比Go的四角更圆润

由于3：2比例触摸屏的设计，Surface Go在横屏使用时效果最好，而且它还支持Windows 10中的分屏模式和多任务模式。不过和iPad相比，竖屏使用时就会略显尴尬，但是总体来说比16：9屏幕的平板电脑效果好一些。与Surface Pro一样，Surface Go屏幕四周的边框较宽，和新版iPad相比，这种设计多多少少显得有些过时。

硬件方面，Surface Go搭载英特尔Pentium Gold 4415Y处理器，配合4GB/8GB运行内存，64GB/128GB机身存储空间，并且内部采用了无风扇设计。这款处理器是英特尔第七代双核处理器，微软表示之所以选择它是因为它在性能、发热和电池寿命之间取得了平衡。微软介绍，该设备续航能达到9小时。

系统方面，Surface Go采用Windows 10 S系统，开机即用，不过只能使用Microsoft Store中的应用程序。与其他采用Windows 10 S系统的设备一样，用户可以自行选择是否免费切换至完整版Windows 10。

Surface Go（左）和Surface Pro对比

Surface Go优势在于能提供完整的Windows 10体验，以及微软完整的Office套件，同时价格比Surface Pro便宜得多。

据悉，Surface Go于即日起在微软中国官方商城开启预售，天猫商城的微软中国官方旗舰店、京东、微软店中店和微软授权店于 8月 15日开始预售。Surface Go将于8月31日全线开售。 （于泽）