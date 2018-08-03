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小米PC业务总经理：销量不是重点 未来继续丰富品类

小米PC业务总经理：销量不是重点 未来继续丰富品类
2018年08月03日 17:05 新浪数码
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今天发布的小米游戏本增强版今天发布的小米游戏本增强版

　　今天下午小米在第十六届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）发布了搭载第八代英特尔处理器的小米游戏本和小米笔记本Pro 15.6 GTX。小米PC业务总经理马强和英伟达全球副总裁张建中接受了新浪科技的专访。

　　马强表示，关于小米PC业务在整个集团中的定位，依旧是一个比较年轻的业务线。从第一款小米笔记本产品发布至今，小米PC业务发展刚刚两年时间。

　　他认为业务的重要程度，还要以来产品的表现。作为小米体系中的新兴业务，和已经相对成熟的手机、电视等业务，成长空间还很大。小米PC业务未来一段时间的工作重心依旧是满足不同用户类型的需求、扩展自己的品类。

小米PC业务总经理马强小米PC业务总经理马强

　　关于销量，马强称小米自3月底发布第一款游戏本后，4月下旬才正式进入市场，实际市场销售的时间仅两个多月。他表示对于小米来说，无论是3月份发布的游戏本还是今天发布的第八代处理器版本，销量都不是对大目标。小米游戏本进入市场后，更希望通过小米之家和其他渠道，让更多人体验到小米的产品，从而更广泛获得产品反馈。

　　实际上小米游戏本自发布以来，营销层面的动作并不多。马强称小米PC业务是以产品为核心，营销将跟随产品循序渐进慢慢来。比如本次参展ChinaJoy就是小米PC业务第一次独立与用户和媒体见面，未来还会有更多形式。

　　而小米游戏本发布以来，噪音问题被许多用户所关注。马强称做游戏本有两个最大的难点，一是外观，其核心就是轻薄、另一个就是性能，这需要类似NVIDIA等上游供应商的共同努力。

　　对于小米游戏本来说，性能是第一优先关注的点。目前小米已经收到了用户关于噪音的反馈，未来对噪音的控制、厚度的控制、散热的控制都是小米游戏本的追求。不过随着NVIDIA Max-Q等技术的诞生，更轻薄的游戏本将不再是梦想。

　　（中奇）

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