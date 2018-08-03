小米游戏本增强版发布：升级八代酷睿 6699元起

小米游戏本八代增强版

新浪数码讯 8月3日下午消息，小米游戏本新品在上海ChinaJoy首发亮相，新品命名为小米游戏本增强版，主要是升级了第八代酷睿处理器，一同亮相的小米笔记本Pro GTX版，显卡升级为GTX 1050 Max-Q独显。

全面升级八代酷睿

首款小米游戏本发布时，最大的痛点莫过于搭载的是第7代酷睿处理器。当其他笔记本厂商陆续发布搭载新一代英特尔酷睿处理器的笔记本产品的时候，小米游戏本在市场上的竞争力明显不高。

小米游戏本增强版信息

详细来看，小米l游戏本增强版搭载酷睿i7-8750八代处理器，，配置16GB DDR4内存，256GB SSD+ 1TB的存储硬盘，还有GTX 1060 6GB显存显卡。

小米游戏本八代增强版采用的酷睿i7-8750H也是英特尔首个拥有六物理核心的笔记本处理器。相比上代i7-7700HQ，i7-8750H的系统性能提升了31.7%。

在散热方面，依然采用了“冷酷到底”的散热系统，外扩式机身设计，不锈钢进风格栅，金属超薄S扇叶，四出风口设计，3+2包围式热管，仍然支持龙卷风按键，一键开启高速散热。

小米笔记本Pro GTX版

此前面向专业用户的小米笔记本Pro 15.6也进行了升级，GTX版采用NVIDIAGeForce GTX 1050 Max-Q显卡，同时搭载4GB的GDDR5规格显存。

散热方面，小米笔记本Pro 15.6“ GTX版还升级为可将风量提升38.5%的金属扇叶双风扇，显卡区采用了双热管布局，有效改善表面温度。小米笔记本Pro 15.6” GTX版还配备了UHS-II专业级读卡器，传输速度可达312MB/s，向电脑导入单反相机等设备数据的时间大幅度缩短。

发售与售价

小米游戏本八代增强版由小米京东联合首发，8月3日开启预约，8月16日现货开抢，用户可登陆小米商城、小米京东旗舰店进行预约。

i5-8300H+GTX 1050Ti+8GB内存版售价6699元，i7-8750H+GTX 1050Ti+8GB内存版售价7499元，i5-8300H+GTX 1060+8GB内存版售价7999元，i7-8750H+GTX 1060+16GB内存版售价8999元。

小米笔记本Pro 15.6“ GTX版将于8月16日在小米商城、小米之家、京东、天猫、苏宁、小米有品等渠道全平台同步开售，i5+8GB内存版售价6299元，i7+16GB内存版售价7599元。（于泽）