小霸王Z+游戏电脑发布：联手AMD专属游戏 售4998元

小霸王Z+游戏电脑

新浪数码讯 8月3日消息，继四月份宣布重新回归游戏机市场之后，小霸王又在上海举办的ChinaJoy上推出了和AMD合作打造的小霸王Z+新游戏电脑，售价4998元。

小霸王品牌始建于1987年，是改革开放初期风靡中国的著名品牌。小霸王专业从事教育类电子产品的开发研究、生产和销售，曾为我国少年儿童学习普及电脑知识奠定了良好的基础。上个世纪90年代，小霸王学习机名噪一时，市场份额最高时达到80%。

今年4月，小霸王公司发布版权公告，称将回归游戏机市场。

这次推出游戏电脑小霸王选择了与AMD合作，小霸王Z+新游戏电脑使用AMD定制ZEN架构APU，128G固态+1T机械，8G GDDR5内存，搭载了正版授权的Windows 10系统，可以畅玩主流3A大作，拥有安全、封闭的主机模式+专属游戏。

接口部分

小霸王Z+新游戏电脑超静音、低功耗，低功耗降噪模式下只有25分贝，普通模式下33分贝，多接口设计，包括USB2.0、USB3.0以及HDMI2.0、以太网口等。

价格方面，小霸王Z+新游戏电脑提供两种配色，目前仅上述一个版本，售价4998元。

针对中国市场，小霸王早先已经公布过的首款中文独占游戏《ONRUSH》，游戏将为中国玩家定制专门的服装和内容，玩家能在游戏中收到红包，会为中国玩家设置专属服务器。

游戏《异域奇兵》也将登陆小霸王Z+新游戏电脑，该作会为中国市场增加更多人物，玩家能在游戏中体验到中国元素。