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爆料大神Evan Blass：谷歌Pixelbook 2即将到来

爆料大神Evan Blass：谷歌Pixelbook 2即将到来
2018年07月23日 07:16 IT之家
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　　根据爆料大神Evan Blass的消息，Evan Blass称：“今年秋天，第二代Pixelbook将加入产品线，新品的边框将会更窄，出货时间会在年底前。“

　　据悉，去年十月谷歌正式发布了笔记本产品Google Pixelbook，这也是继2013年的Chromebook Pixel之后，谷歌推出的又一款笔记本产品。

　　Google Pixelbook和Google Pixel 2的设计语言相似，同样使用了撞色的设计。Google Pixelbook采用12.3寸QHD高清显示屏，像素密度为235ppi，支持背光的软触键盘，机身厚度为10mm，重量为1kg。

　　Google Pixelbook搭载第7代Intel Core i5/i7处理器，辅以8GB/16GB运存+128GB/256GB/512GB SSD，电池续航时间为10小时，支持USB-C快充，配备45W充电器，支持WIFI及蓝牙4.2，支持Google Assistant，2个USB-C接口以及1个3.5mm耳机插孔。

　　Google Pixelbook运行Chrome OS最新系统，具有启动快、响应快、多层安全特性自动更新等特点，支持Play Store，可以使用Android应用。

　　另外，Google Pixelbook屏幕支持触摸，并且可翻转为“平板”模式，并支持具备2000级压感精度的Pixelbook Pen，用Pixelbook Pen圈出屏幕上的内容，可以通过Google Assistant进行搜索。

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