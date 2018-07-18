传言Intel新一代酷睿CPU 8月1日登场

7月份，一些主板厂商为Z370更新了BIOS并再说明中指出“为Intel CPU新品提供支持”。

由于i7-8086K在6月份就发布开卖了，所以不在列，外界猜测是传言已久的8核酷睿桌面CPU要来了，且沿用LGA1151接口。

据德媒PCBuildersClub爆料，Intel“第9代CPU”将于8月1日亮相。

“9代CPU”代号CoffeeLake Refresh，其中最顶级的型号将是i9-9900K，8核16线程设计，14nm++工艺。此次，同步登场的还有i7-9700K和i5-9600K。

虽然从命名上看它们应该称作9代酷睿，但是架构又暗示，Intel如果这样归纳的话，可能会招来一片吐槽、引起混乱。

民间规格前瞻，仅供参考

此前，Core 9000还有多款型号出现在了Intel的微码更新列表中，只是后来被官方删除了。

这一代Coffee Lake Refresh比较大的看点就是Core i9从HEDT降临到普通桌面，且支持了Z370主板。

另外，Intel可能还会趁机更新Z390主板，添加对千兆Wi-Fi和USB 3.1 Gen2的原生支持。