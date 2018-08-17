苹果Mac销量创历史新低 产品久未更新是其痛点

本文来自太平洋电脑网

苹果官方报告指出今年第三季度苹果官方报告中指出，其Mac系列产品全球销量下降到372万台，是自2010年以来单季度销量最差的季度，同时也是自2013年以来首次单季度销量在400万台以下。从苹果目前不断下滑的销量来看，其在全球笔记本市场的份额下滑也是很正常的。根据市场调查机构TrendForce预估，第3季度苹果占全球笔记本电脑出货量的6.5%，相比较去年同期的10%来说降幅明显。

目前根据TrendForce的预估数据，全球笔记本销量排名TOP5的厂商为惠普（26.2%）、联想（20%）、戴尔（19.6%）、宏碁（8%）和华硕（7.4%），苹果糟糕的销量导致其排名在第6名，未进入榜单。值得注意的是，苹果并未在其盈利报告中逐个分析Mac型号的销量，因此TrendForce的数据可能取决于Mac的平均售价。

Mac系列产品，销量下降是很正常的，因为自2017年6月起，12英寸MacBook和iMac系列都在更新过。其中MacBook Air从2015年后就没有进行过任何实质性的更新，Mac mini最近的更新还追溯到2014年10月，Mac Pro更加过分，自2013年12月后就没有在更新。虽然Mac系列产品的核心竞争力以及存在，不过由于长时间不更新，让用户失去了新鲜感，并且产生了审美疲劳。而且Mac系列售价较高，也让许多用户对其望而却步。不过有消息称2019年将推出全新版本，不知道这次全新版本会不会打在时下较为流行的窄边框元素，新产品售价几何也没有消息。